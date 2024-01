Prospérité des grandes entreprises technologiques malgré les licenciements

Les dirigeants d'entreprises du secteur considèrent souvent les licenciements comme une stratégie visant à maintenir l'efficacité opérationnelle, à réorienter les priorités et à éliminer les travailleurs moins performants. Cependant, de nombreux employés, en particulier ceux dotés de compétences techniques, estiment qu'il est relativement aisé de trouver de nouvelles opportunités professionnelles, une conviction généralement confirmée par la réalité du marché.Il est intéressant de noter que certaines entreprises, même après avoir procédé à des licenciements, continuent d'embaucher activement. Des géants de la technologie tels que Microsoft et Amazon, récemment engagés dans des suppressions d'emplois dans les domaines du jeu et de la diffusion en continu, planifient simultanément d'importants investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle.À titre d'exemple, Microsoft a récemment annoncé la suppression de 1 900 postes au sein de sa division « jeux », principalement liée à l'acquisition d'Activision Blizzard. Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a déclaré que les licenciements faisaient partie d'un « plan d'exécution » plus vaste visant à réduire les « zones de chevauchement », un peu plus de trois mois après que Microsoft a conclu l'acquisition d'Activision Blizzard.Malgré ces licenciements, les actions de Microsoft et de Google ont atteint des sommets cette semaine. Google a également annoncé des licenciements de moindre envergure en début de mois, signalant que certaines réductions se poursuivraient tout au long de l'année. L'entreprise aurait licencié plusieurs employés travaillant sur son assistant vocal. Le nombre exact d’employés concernés n’a pas été divulgué, mais un document interne indique que jusqu’à 20 contributeurs individuels ont été licenciés. Les employés concernés étaient des scientifiques spécialisés dans les données. Certains d’entre eux ont été transférés de l’équipe Bard à l’équipe Assistant vendredi dernier et ont reçu une invitation à une réunion sur leur rôle quelques heures plus tard.Les employés concernés avaient 60 jours pour trouver une nouvelle fonction au sein de l’entreprise, faute de quoi ils devront partir. Google a déclaré que cette réorganisation visait à optimiser la structure de ses équipes en fonction de ses priorités commerciales stratégiques. En août, Google avait annoncé son intention de remanier son Assistant avec des fonctionnalités alimentées par l’IA générative, dont certaines ont commencé à être déployées. Il n’est pas certain que ces récentes suppressions soient liées à cette annonce.Alors que plusieurs autres entreprises ont récemment annoncé des licenciements de taille modeste, ceux-ci ne sont pas comparables aux vastes réductions d'effectifs observées au début de 2023, qui ont parfois touché jusqu'à 10 000 emplois ou plus. Ces mesures de réduction font suite à ce que de nombreuses entreprises considèrent comme un excès d'embauches pendant la pandémie de 2020.Dans les coulisses de ces événements, il est important de reconnaître le cycle naturel d'expansion et de récession de l'industrie technologique, influencé par les cycles d'adoption des technologies telles que l'ordinateur personnel, l'internet et le smartphone. Aujourd'hui, les géants technologiques anticipent la maturité de l'ère du smartphone et se préparent à une croissance substantielle autour de l'intelligence artificielle, tout en restant vigilants face à des tendances récentes telles que les cryptomonnaies/web3 et le métavers qui n'ont pas encore décollé.Il est crucial de percevoir ces licenciements comme des stratégies réfléchies plutôt que comme des mesures d'économie à tout prix. Cette distinction les rend fondamentalement différentes des licenciements observés actuellement dans le secteur des médias, en contraction rapide dans le cadre d'un déclin à long terme.Certains estiment que ces licenciements sont essentiels pour maintenir l'efficacité et la compétitivité, tandis que d'autres critiquent cette approche axée sur les profits au détriment du bien-être social et de la durabilité à long terme. L'idée que les licenciements peuvent conduire à une augmentation de la valeur des actions est perçue comme une ironie du système financier.Une perspective économique considère les licenciements comme une stratégie visant à minimiser les coûts et à maximiser la compétitivité sur le marché. Cependant, cela soulève des inquiétudes quant à l'impact social de ces décisions, avec des critiques pointant du doigt les entreprises cotées en bourse pour leur focalisation sur les résultats trimestriels au détriment d'une vision à long terme et durable.Les cours des actions de Google et de Microsoft ont récemment atteint des sommets, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq ont également enregistré des performances exceptionnelles. Microsoft a dépassé les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, aux côtés d'Alphabet et de Meta. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a qualifié l'année 2023 de "l'année de l'efficacité", marquée par une augmentation de près de 200 % de l'action malgré la suppression de 20 000 emplois.L'ensemble du secteur technologique s'est rallié autour de l'intelligence artificielle, en particulier les nouvelles technologies d'IA générative, démontrant leur potentiel dans l'automatisation du service à la clientèle, la réservation de voyages et la création de campagnes marketing.Les derniers rapports macroéconomiques suscitent l'optimisme, avec une croissance économique plus rapide que prévu au quatrième trimestre et une décélération de l'inflation. Le produit intérieur brut a dépassé les attentes de Wall Street, augmentant à un taux annualisé de 3,3 %. Parallèlement, l'inflation a diminué, passant de 5,9 % à 2,7 % en rythme annuel au cours du trimestre.Le marché a réagi positivement, les investisseurs envisageant une possible réduction des taux de la Réserve fédérale en 2024, après 11 hausses en moins de deux ans pour contrer l'inflation. Les dirigeants d'entreprise expriment leur optimisme face à une baisse significative de l'inflation et à la reprise des dépenses dans de nombreux secteurs.Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft s'apprêtent à présenter leurs résultats trimestriels, et les investisseurs saluent les mesures de réduction des coûts adoptées en réponse à l'inflation, aux hausses des taux d'intérêt, aux craintes de récession et à la chute des marchés en 2022. Malgré les perspectives économiques améliorées, les entreprises demeurent prudentes dans leurs dépenses.Source : CNBCQuel est votre avis sur le sujet ?Comment expliquer la prospérité des grandes entreprises technologiques en dépit des vagues de licenciements ?