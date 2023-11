Envoyé par Peeyush et Duke Envoyé par

Bonjour à toute l'équipe,



Depuis le lancement d'Assistant il y a sept ans, nous avons créé des expériences formidables pour les centaines de millions de personnes qui l'utilisent chaque mois. Et nous avons entendu le désir profond des gens de disposer d'une technologie d'assistance et de conversation qui puisse améliorer leur vie.



En tant qu'équipe, nous devons nous concentrer sur la fourniture d'expériences de produits critiques et de haute qualité pour nos utilisateurs. Nous avons également constaté le profond potentiel de l'IA générative pour transformer la vie des gens et nous voyons une énorme opportunité d'explorer ce à quoi ressemblerait un assistant suralimenté, alimenté par la dernière technologie LLM. (Une partie de l'équipe a déjà commencé à travailler sur ce sujet, en commençant par le mobile).



Pour réaliser ces deux projets avec rapidité et concentration, nous procédons à quelques changements dans l'organisation : nous combinons les équipes Services et Surfaces, qui seront dirigées par Unni et Bryant. L'équipe Mobile fonctionnera séparément sous la direction de Minni et Zaheed.



L'équipe NLP sera désormais dirigée par Xiaonan et Lisa. Un grand merci à Michelle, qui, en plus de son travail quotidien à la tête de l'infrastructure, a dirigé l'équipe NLP au cours des quatre derniers mois. Michelle dirigera dorénavant l'infrastructure à 100% de sa capacité. Speech continuera à prendre en charge Assistant et d'autres produits, et Françoise rendra compte à Sissie.



Dans le cadre de cette mise à jour, nous supprimons également un petit nombre de rôles au sein de l'équipe. Nous avons déjà informé ces coéquipiers et nous leur fournirons un soutien spécifique pour les aider dans cette transition. Toutes les personnes concernées disposeront d'une période de recherche interne d'au moins 60 jours, en fonction des exigences locales. Ces décisions ont été incroyablement difficiles à prendre, c'est pourquoi nous vous demandons de soutenir vos coéquipiers qui sont en train d'assimiler cette nouvelle.



Duke et moi-même organiserons demain une réunion publique pour examiner plus en détail les changements organisationnels et répondre à vos questions. (Nous savons que demain est un jour férié à Zurich, c'est pourquoi nous organiserons aussi une option adaptée à la zone EMEA). Certaines équipes organiseront des réunions la semaine prochaine - restez à l'écoute pour connaître les invitations de ces calendriers. Nous restons profondément attachés à Assistant et nous sommes optimistes quant à son avenir prometteur.

Les Licenciements ont durement touché l’industrie technologique, qui était auparavant une source d’emplois fiable

Les entreprises doivent trouver un équilibre entre les mesures de réduction des coûts et la nécessité de rester compétitives

Les employés concernés ont 60 jours pour trouver une nouvelle fonction au sein de l’entreprise, faute de quoi ils devront partir. Google a déclaré que cette réorganisation visait à optimiser la structure de ses équipes en fonction de ses priorités commerciales stratégiques. En août, Google avait annoncé son intention de remanier son Assistant avec des fonctionnalités alimentées par l’IA générative, dont certaines ont commencé à être déployées. Il n’est pas certain que ces récentes suppressions soient liées à cette annonce.« Afin d'optimiser la structure de nos équipes en fonction de nos plus grandes priorités, nous avons réorganisé notre équipe pour qu'elle soutienne au mieux nos objectifs commerciaux stratégiques », a déclaré un porte-parole de Google. L'entreprise a déjà indiqué son intention de remanier son Assistant avec des fonctionnalités alimentées par l'IA générative, dont certaines ont commencé à être déployées. En août, l'entreprise a déclaré qu'elle supprimerait « un petit nombre » de rôles dans le cadre de cette nouvelle orientation.Il n'est pas certain que ces récentes suppressions soient liées à cette annonce. Le mois dernier, Alphabet a supprimé plusieurs employés de son service d'agrégation d'actualités, Google News. L'entreprise n'a pas indiqué le nombre exact de postes concernés, mais environ trois douzaines d'employés semblent avoir été supprimés. Le nombre est faible - surtout en comparaison avec les 12 000 personnes qui ont perdu leur emploi en janvier et les quelques centaines de personnes qui ont été licenciées dans sa division de recrutement le mois dernier - mais il semble que les suppressions aient été très ciblées.Lors d'une réunion de l'ensemble du personnel, à la suite des licenciements, le vice-président de Google News, Shailesh Prakash, a déclaré que les réductions avaient pour but de « rationaliser » l'entreprise. Prakash a également fait remarquer que Google avait embauché trop de personnes pendant la pandémie et qu'il fallait maintenant « faire les comptes ». Ils gagnent au moins 1 million de dollars, voire 2 millions de dollars par an, selon la base de données de suivi des salaires levels.fyi.Cette nouvelle de suppression d'emplois chez Twilio vient s'ajouter à la liste croissante d'entreprises technologiques comme Google, Amazon, Meta et Twitter, qui ont été contraintes de prendre des décisions similaires en raison de l'impact économique de la pandémie. L'industrie technologique, qui était autrefois une source fiable d'emplois, a été lourdement touchée par la crise, et les entreprises doivent maintenant trouver un équilibre entre les mesures de réduction des coûts et la nécessité de rester compétitives.Selon Layoffs.fyi, 340 entreprises technologiques ont licencié plus de 100 000 personnes depuis le début de 2023. Pour l'ensemble de l'année 2022, le nombre de suppressions d'emplois dans les entreprises technologiques s'élève à un peu moins de 160 000, réparties entre un peu plus de 1 000 entreprises. Dell a annoncé son intention de licencier environ 6 650 employés en raison de la baisse de la demande d'ordinateurs personnels. Les suppressions d'emplois devraient toucher approximativement 5 % de la main-d'œuvre mondiale de l'entreprise. Cette nouvelle de suppression d'emplois chez Dell vient s'ajouter à la liste croissante des entreprises technologiques qui ont été contraintes de prendre des décisions similaires en raison de l'impact économique de la pandémie.Annoncé dans un mémo, Jeff Clarke, co-chef des opérations de Dell, a déclaré que les précédentes mesures de réduction des coûts de l'entreprise, telles qu'une pause dans l'embauche et la limitation des déplacements, se sont avérées insuffisantes, et que l'entreprise connaît des conditions de marché qui continuent de s'éroder avec un avenir incertain.En novembre 2022, Amazon a annoncé qu’elle prévoyait de licencier environ 10 000 personnes dans les divisions corporate et technologie. Une suppression d'emplois qui serait l'une des plus importantes de l'histoire de l'entreprise. Cette suppression d'emplois toucherait le département Amazon Devices, la division de vente au détail ainsi que les ressources humaines. La répartition par pays n’a pas été spécifiée. Tesla licencie 229 employés chargés de l'annotation des données qui font partie de la grande équipe Autopilot de l'entreprise et ferme le bureau de San Mateo, en Californie, où ils travaillaient, selon un dépôt réglementaire californien. L’entreprise de technologie de conduite autonome dont le siège social est situé à Pittsburgh.Les entreprises technologiques comme Google, Amazon, Meta et Twitter ont été contraintes de prendre des décisions similaires en raison de l'impact économique de la pandémie. L'industrie technologique, qui était autrefois une source fiable d'emplois, a été durement touchée par la crise, et les entreprises doivent maintenant trouver un équilibre entre les mesures de réduction des coûts et la nécessité de rester compétitives.Les géants mondiaux de la technologie, Google et Amazon, peinent à réduire leurs effectifs en Europe . Aux États-Unis, les entreprises peuvent annoncer des suppressions d'emplois massives et se débarrasser de centaines, voire de milliers de travailleurs en l'espace de quelques mois. Les principaux obstacles à la mise en œuvre de licenciements massifs en Europe sont une législation du travail plus stricte et de longues négociations avec les comités d'entreprise, qui représentent les salariés.En France et en Allemagne, où la législation du travail est l'une des plus strictes de l'Union européenne, Google négocie avec les comités d'entreprise le nombre et le type de salariés qui seront inclus dans un plan de départs collectifs volontaires. Google emploie environ 1 600 personnes à Paris. Au Royaume-Uni, où les protections sont moins strictes, la réduction des effectifs pourrait s'avérer plus facile : environ 500 des 8 000 employés de Google devraient partir.Sasan Goodarzi, le PDG d’Intuit, une entreprise qui développe des solutions de gestion et de comptabilite, déclare que les licenciements chez les grandes entreprises technologiques ont facilité le recrutement de talents en IA. Il indique qu'Intuit a investi dans l’IA et qu’il a attiré des ingénieurs qualifiés.Sources : Google, Levels.fyiÊtes-vous surpris par ces licenciements chez Google ?En avez-vous déjà été témoin ou connaissez-vous des travailleurs qui ont subi un licenciement ? Quel peuvent être les conséquences ?Quelle lecture faites-vous de la situation ?