Envoyé par Microsoft Envoyé par En tant qu'entreprise de plateforme, notre approche de la productivité et de la collaboration sur le lieu de travail consiste à garantir que les expériences logicielles que nous proposons peuvent bénéficier aux utilisateurs sur tous leurs appareils préférés. Dans cet esprit, nous annonçons aujourd'hui plusieurs façons dont nous nous associons à Meta pour offrir aux clients plus de choix et de sécurité lorsqu'ils s'aventurent dans le métavers.



Tout d'abord, nous apportons Mesh for Microsoft Teams aux appareils Meta Quest. Mesh for Teams s'appuie sur des années de recherche et d'innovation Microsoft Cloud, d'Azure Digital Twins à Dynamics 365 Remote Assist et aux visioconférences Teams. Il est conçu pour aider les gens à se rassembler virtuellement à l'endroit où le travail se déroule sur n'importe quel appareil, y compris les smartphones, les ordinateurs portables et les casques de réalité mixte. Mesh for Teams avec les appareils Meta Quest Pro et Meta Quest 2 permettra aux gens de se connecter et de collaborer comme s'ils étaient ensemble en personne.

Quelques jours après cette annonce, Microsoft procède à des licenciements

À l'occasion de l'évènement Connect 2022, la conférence de Meta dédiée aux développeurs durant laquelle a été présenté le casque Meta Quest Pro, Meta et Microsoft ont annoncé un partenariat stratégique grâce auquel Microsoft va pouvoir intégrer ses applications (Teams, Microsoft 365, Windows 365, et même Xbox Cloud Gaming) aux casques de réalité virtuelle Quest. Aussi, il sera possible de rejoindre une réunion Teams depuis l’intérieur des workrooms de Meta Horizon. De son côté, Marck Zuckerberg y voit une opportunité majeure pour développer son projet de metavers et capter plus facilement une audience professionnelle.C’est un partenariat assez inattendu étant donné que les deux entreprises étaient en concurrence directe dans le domaine du métavers et des réunions immersives.En effet, Microsoft a présenté Mesh for Teams en novembre dernier. Mesh for Teams serait utilisé pour inviter les employés à se connecter à des espaces de travail collaboratifs 3D ou 2D. Dans le cas de Microsoft cependant, cela ne semble pas limité à un appareil en particulier. Assis autour d'une table de conférence virtuelle, les travailleurs pourraient faire des choses qui ne sont pas possibles dans le monde réel. Par exemple, une présentatrice pourrait voir ses notes dans un espace 3D près d'un tableau blanc virtuel tandis que ceux qui regardent la présentation ne voient que ce qu'elle écrit sur le tableau.Du côté de Meta, Facebook a montré comment les utilisateurs de Workrooms peuvent concevoir des versions avatars d'eux-mêmes pour se réunir dans des salles de conférence en réalité virtuelle et collaborer sur des tableaux blancs ou des documents partagés, tout en interagissant avec leur propre bureau physique et leur clavier d'ordinateur. L'application, disponible sur Oculus Quest 2, permet de réunir jusqu'à 16 personnes dans la RV et jusqu'à 50 au total, y compris les participants à la vidéoconférence.Finalement, Mesh for Teams sera disponible par le biais des casques Meta Quest.« Nous apportons une expérience de réunion immersive Microsoft Teams à Meta Quest afin de donner aux gens de nouvelles façons de se connecter les uns aux autres », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors du Meta Connect. « Vous pouvez vous connecter, partager, collaborer comme si vous étiez ensemble en personne ».Teams sera directement intégré dans Horizons Workrooms, l’application de collaboration conçue pour gérer les environnements d’équipes en télétravail de Meta et il sera même possible d'y utiliser des avatars 3D pendant les vidéoconférences. Tous les programmes de Microsoft ne seront pas tous adaptés pour la réalité virtuelle, l’idée étant de tâter le terrain et de proposer des portages si la demande pour la réalité virtuelle est assez forte.Pourtant, une semaine après cette annonce de grands changements dans l'espace VR et AR, l'entreprise a licencié près de 1 000 personnes dans toute l'entreprise, y compris dans les équipes Xbox et Edge. La division MSMT, qui se concentre sur le développement de technologies de nouvelle génération, a également été touchée.Les licenciements se sont produits à travers une variété de niveaux, d'équipes et de parties du monde. Plusieurs travailleurs licenciés se sont tournés vers Twitter et Blind, entre autres forums en ligne, pour partager que leur emploi avait été supprimé.Un porte-parole de Microsoft a confirmé lundi que la société avait licencié des travailleurs supplémentaires alors que les revenus du fabricant de logiciels devraient ralentir, notamment à cause de la baisse des ventes de licences Windows pour PC.Cette décision s'aligne sur les efforts déployés par les entreprises technologiques, grandes et petites, pour réduire les coûts. Microsoft n'est que la dernière des nombreuses grandes entreprises technologiques à réduire leurs effectifs en 2022. Meta, la société mère de Facebook, Alphabet, la société mère de Google, et Sony ont toutes connu des difficultés avec la baisse des revenus cette année, entraînant de nombreuses réductions de personnel. Tesla a annoncé le 14 juillet le licenciement de 229 employés chargés de l'annotation des données qui font partie de la grande équipe Autopilot de l'entreprise et la fermeture du bureau de San Mateo, en Californie, où ils travaillaient, selon un dépôt réglementaire californien.La hausse des coûts, l'inflation et la crise énergétique européenne en cours et la guerre en Ukraine à la suite de la récente crise de Covid et des difficultés de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné un ralentissement important dans l'industrie technologique.« Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos priorités commerciales et procédons à des ajustements structurels en conséquence », a déclaré un porte-parole de Microsoft. « Nous continuerons d'investir dans notre entreprise et d'embaucher dans des domaines de croissance clés au cours de l'année à venir ».Microsoft a annoncé en juillet qu'il prévoyait de licencier moins de 1% de ses 180 000 employés et de ralentir considérablement les embauches alors que le risque d'une récession se profile. L'entreprise n'a pas précisé si les licenciements de cette semaine sont inclus dans les statisques précédentes de licenciement, mais une personne qui a déclaré aux médias avoir été licenciée a précisé avoir été embauchée pour la première fois il y a environ un mois.Zach Kramer, qui dirige l'équipe d'ingénierie de mission de Microsoft, a informé les employés que le groupe « déléguerait les travaux déjà en cours ». « C'est difficile à faire », a déclaré Kramer. « Il y a beaucoup d'idées qui pourraient potentiellement avoir un impact et chacun de nous a travaillé très dur, mais nous devons faire des compromis car les ressources ne sont pas illimitées et le temps est le plus rare de tous ».L'e-mail de Kramer ne mentionnait pas explicitement les licenciements, mais a noté que les dirigeants travailleraient avec ceux qui « font partie d'un changement de priorisation » afin de « conclure le travail existant et déterminer les prochaines étapes ». Les équipes sur le billot semblent inclure Studio Alpha, que Microsoft appelait autrefois son « initiative de jeu sérieux » pour les simulations de jeux de guerre, et l'équipe du gouvernement cloud de Mission Expansion, selon un initié.En août, Microsoft aurait licencié son équipe axée sur la conquête des consommateurs grand public (environ 200 salariés concernés). En 2018, la grande enseigne a initialement détaillé ses efforts pour conquérir les clients non entreprise qu'il a abandonnés, en formant une équipe Modern Life Experiences pour se concentrer sur les consommateurs professionnels (prosommateurs). Business Insider rapporte maintenant que Microsoft licencie cette équipe et a proposé aux quelque 200 employés concernés de trouver un autre poste dans l'entreprise ou d'accepter une indemnité de départ.Le terme anglais de prosumer est un double mot valise qui est utilisé soit pour désigner un consommateur producteur (Producer + Consumer) soit un consommateur professionnel (Professional + Consumer). L'usage du terme prosumer est un peu tombé en désuétude, mais on peut considérer qu'on retrouve partiellement cette notion à travers celle de consommateur ou client expert. Il est à noter que la notion de prosumer (professional consumer) ne désigne normalement pas spécifiquement l'acheteur ou le client dans les environnement B2B. Le terme employé en France est prosommateur.Source : Microsoft