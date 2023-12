One97 Communications Ltd, la société mère de l'entreprise de paiement numérique Paytm, a licencié au moins 1 000 employés dans plusieurs divisions, car l'entreprise cherche à réduire ses coûts salariaux.Commentant les informations sur les licenciements au sein de l'entreprise, un porte-parole de Paytm a confirmé qu'il y avait bien eu une réduction de la main-d'œuvre dans l'équipe des opérations et du marketing. Selon certaines sources, Paytm aurait entamé le processus de licenciement dès le mois d'octobre.Le porte-parole a souligné que l'entreprise visait à transformer ses opérations en intégrant l'intelligence artificielle (IA) et en éliminant les "tâches et rôles répétitifs".", a déclaré un porte-parole de Paytm à IndiaToday.Le porte-parole a également souligné que l'entreprise sera en mesure d'économiser 10 à 15 % des coûts salariaux grâce à l'automatisation par l'IA.", a ajouté le porte-parole.La société a également souligné qu'elle prévoyait d'augmenter ses effectifs de 15 000 personnes dans son activité principale de paiement au cours de l'année à venir. "", a déclaré la société, ajoutant qu'elle avait l'intention de développer des secteurs verticaux tels que l'assurance et le patrimoine.Par conséquent, si l'entreprise supprime les rôles répétitifs et les employés non performants, elle recrute également de nouveaux talents pour stimuler la croissance dans de nouveaux secteurs d'activité.Les licenciements chez Paytm ne sont pas un incident isolé et des mesures similaires ont été prises par plusieurs entreprises du nouvel âge pour réduire les coûts et optimiser les tâches à l'aide de technologies basées sur l'IA. Il convient de noter qu'un nombre important d'employés du segment des sociétés financières du nouvel âge ont perdu leur emploi au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours.Les licenciements chez Paytm ont été signalés quelques semaines seulement après que l'entreprise a annoncé qu'elle réduirait les prêts de faible montant (jusqu'à 50 000 roupies) dans le cadre de son offre BNPL, Paytm Postpaid, et qu'elle se concentrerait sur les prêts de montant élevé. À la suite de cette annonce, les actions de la société ont chuté de 20 % après que de nombreux courtiers ont commenté l'impact négatif de cette décision.Quel est votre avis sur la situation ?Paytm a-t-elle eu raison de supprimer ces emplois au profit de l'IA ?A votre avis, les emplois incluant des tâches répétitives sont-ils tous menacés par l'IA ?