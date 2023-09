Le développement de l'intelligence artificielle a récemment engendré la perte d'emplois pour plus de 200 travailleurs de l'entreprise Onclusive établie à Courbevoie.Le débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi demeure un sujet brûlant. De nombreuses questions surgissent quant à savoir si cette technologie, telle que certains l'imaginent, pourrait réellement entraîner une vague de suppressions d'emplois incommensurable. Bien que certains minimisent encore l'influence sociale de l'IA, ses répercussions commencent à se manifester à l'échelle mondiale, même en France.Une réduction de personnel de 217 travailleurs au profit de la technologieEst-il donc légitime de craindre l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi ? Une première réponse pourrait être trouvée dans le plan de licenciement mis en œuvre par Onclusive, une société spécialisée dans la veille médiatique basée à Courbevoie. Cette entreprise prévoit la suppression de 217 postes d'ici juin 2024, qui seront remplacés par des logiciels d'intelligence artificielle.Les travailleurs touchés sont ceux qui étaient responsables de la production de revues de presse pour les clients d'Onclusive. La direction assure que cette restructuration permettra de fournir un service plus rapide et plus fiable. Cependant, du point de vue des employés, les inquiétudes sont bien différentes. Une représentante du personnel alerte : "Il n'y aura presque plus de présence humaine !"Une évolution en marche ?Les postes supprimés, impliquant l'agrégation de données, correspondent parfaitement aux compétences de l'intelligence artificielle. Alors que l'IA ne peut pas encore tout accomplir, il est possible que nous assistions à une transformation fondamentale de nombreux emplois, comme l'a illustré une entreprise indienne qui a licencié 90 % de ses employés du service client au profit de l'IA.En outre, les représentants syndicaux mettent en garde contre les métiers intellectuels qui pourraient être les plus menacés à l'avenir. L'un d'entre eux a ainsi averti lors d'une discussion avec France Info que ces emplois pourraient être sérieusement compromis. Du côté des travailleurs, il est maintenant temps de réfléchir à des possibilités de reclassement, une transition pour laquelle Onclusive a déjà fait appel à une entreprise spécialisée dans ce domaine.Source : Onclusive