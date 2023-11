Les rapports sur la fin du travail humain par l'IA pourraient être largement exagérés

Dans un échantillon de 16 pays européens, la part de l'emploi dans les secteurs exposés à l'IA a augmenté, les emplois peu ou moyennement qualifiés n'étant généralement pas affectés et les postes hautement qualifiés bénéficiant de la plus forte hausse, indique un document de recherche publié par la BCE. Toutefois, le document fait également état d'"" sur les revenus et indique que ces impacts pourraient augmenter.", indique le document. "". Les résultats contrastent avec les précédentes "", selon le document, lorsque l'informatisation a diminué "Les récentes avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont relancé le débat sur l'impact des nouvelles technologies sur l'emploi (par exemple, Frey et Osborne, 2017 ; Susskind, 2020 ; et Acemoglu, 2021). Les vagues d'innovation s'accompagnent généralement d'une inquiétude quant à l'avenir des emplois. Cette appréhension persiste, même si l'histoire suggère que les craintes antérieures concernant le licenciement de la main-d'œuvre étaient exagérées (par exemple Autor, 2015 ; Bessen, 2019).En fait, dans le document de la BCE, ils montrent que pendant le boom de l'apprentissage profond des années 2010, les professions potentiellement plus exposées aux technologies basées sur l'IA ont en fait augmenté leur part d'emploi en Europe. Toutefois, on ne sait pas encore si l'on peut s'attendre à ce qu'il en aille de même avec les nouveaux développements des technologies basées sur l'IA. Lorsque le verdict tombera, il pourrait s'agir d'une victoire ou d'une défaite, non seulement pour l'emploi, mais aussi pour l'égalité et la prospérité en Europe.Les percées de l'IA se sont produites dans de nombreux domaines. Il s'agit notamment d'avancées dans les domaines de la robotique, de l'apprentissage supervisé et non supervisé, du traitement du langage naturel, de la traduction automatique et de la reconnaissance d'images, pour n'en citer que quelques-uns. L'IA trouve des applications dans une multitude d'autres activités qui permettent d'automatiser le travail humain dans des tâches non routinières, à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services - de la fourniture de conseils médicaux à l'écriture de codes.L'IA est donc une technologie polyvalente qui peut automatiser le travail dans pratiquement toutes les professions. Elle contraste avec d'autres technologies telles que l'informatisation et la robotique industrielle, qui ne permettent d'automatiser qu'un ensemble limité de tâches en mettant en œuvre des règles spécifiées manuellement.Les preuves empiriques de l'effet des technologies basées sur l'IA sur les emplois et les salaires sont encore en évolution. Par exemple, Felten et al. (2019) et Acemoglu et al. (2022) concluent que les professions les plus exposées à l'IA n'ont pas d'impact significatif sur l'emploi. Cependant, Acemoglu et al. (2022) constatent également que les établissements exposés à l'IA ont réduit les embauches non liées à l'IA et les embauches globales. Cela impliquerait que si de nouvelles tâches sont créées, l'IA remplace également la main-d'œuvre humaine dans un sous-ensemble de tâches. En outre, Felten et al. (2019) constatent que les professions touchées par l'IA connaissent en fait une légère hausse des salaires. Dans un autre ordre d'idées, Webb (2020) affirme que, par rapport aux logiciels ou aux robots, les technologies basées sur l'IA sont susceptibles d'avoir un impact plus important sur les travailleurs hautement qualifiés en particulier. Entre-temps, la littérature à ce jour se concentre principalement sur les États-Unis.Dans un article récent (Albanesi et al. 2023), BCE examinE le lien entre les technologies basées sur l'IA et les parts d'emploi dans 16 pays européens sur la période 2011-19. Ces années ont vu l'essor des applications d'apprentissage profond telles que le traitement du langage, la reconnaissance d'images, les recommandations basées sur des algorithmes ou la détection des fraudes. Bien que leur portée soit plus limitée que celle des modèles d'IA générative actuels tels que ChatGPT, les applications d'apprentissage profond n'en sont pas moins révolutionnaires - et suscitent toujours des inquiétudes quant à leur impact sur l'emploi.BCE utilise des données au niveau des professions à trois chiffres (selon la classification internationale type des professions) de l'enquête sur les forces de travail d'Eurostat, ainsi que deux indicateurs de l'automatisation potentielle par l'IA empruntés à la littérature. Le premier indicateur est l'impact professionnel de l'IA créé par Felten et al. (2018) et Felten et al. (2019), qui établit un lien entre les progrès réalisés dans des applications spécifiques de l'IA et les capacités requises pour chaque profession, telles qu'elles sont décrites dans O*NET. La seconde est une mesure de l'exposition des tâches et des professions à l'IA, construite par Webb (2020) en quantifiant le chevauchement textuel entre les descriptions de brevets d'IA et les descriptions d'emploi d'O*NET. En outre, BCE compare l'exposition aux technologies basées sur l'IA à l'exposition aux logiciels en utilisant une mesure de l'exposition aux logiciels élaborée par Webb (2020).Ces données révèlent qu'environ 25 % de tous les emplois dans ces pays européens se situent dans des professions fortement exposées à l'automatisation par l'IA - plus précisément, dans le tiers supérieur de la mesure de l'exposition. Le degré d'exposition est autant une opportunité qu'un risque. Le résultat pour l'emploi dépend de la question de savoir si les technologies basées sur l'IA remplaceront ou compléteront la main-d'œuvre.Par rapport aux professions plus exposées aux progrès des logiciels, celles qui sont plus exposées à l'IA emploient une plus grande proportion de travailleurs hautement qualifiés (graphique 1). Cela confirme que les technologies basées sur l'IA pourraient entrer en concurrence avec les emplois hautement qualifiés. Si l'exposition à la technologie varie en fonction du niveau de compétences, elle est relativement uniforme dans les différents groupes d'âge (non illustré dans le graphique).La BCE constate une association positive entre l'automatisation induite par l'IA et l'évolution des parts d'emploi dans l'échantillon de 16 pays européens, quelle que soit la variable d'approximation utilisée. Selon l'indicateur d'exposition à l'IA proposé par Webb (2020), le fait de monter de 25 centiles dans la distribution de l'exposition à l'IA est associé à une augmentation de 2,6 % de la part de l'emploi par secteur et par profession, tandis qu'en utilisant la mesure fournie par Felten et al. (2018, 2019), l'augmentation estimée de la part de l'emploi par secteur et par profession est de 4,3 %. Les coefficients estimés sont représentés par la ligne horizontale dans les colonnes de gauche et du milieu des graphiques 2 et 3.L'automatisation facilitée par la technologie pourrait également affecter les parts relatives de l'emploi à différents niveaux de compétences et donc avoir un impact sur l'inégalité des revenus. La littérature sur la polarisation de l'emploi montre que les travailleurs moyennement qualifiés occupant des emplois à forte intensité de routine ont eu tendance à être remplacés par l'informatisation (par exemple, Autor et al, 2003 ; Goos et al, 2009). En revanche, il est souvent avancé que l'automatisation par l'IA est plus susceptible de compléter ou de remplacer des emplois dans des professions qui emploient une main-d'œuvre hautement qualifiée.Les panneaux (a) et (b) du graphique 2 montrent les coefficients estimés de l'association entre les changements dans l'emploi et l'automatisation basée sur l'IA par niveau d'éducation (ventilé en terciles, c'est-à-dire les tiers inférieur, moyen et supérieur de la population). Les coefficients statistiquement significatifs sont représentés en bleu foncé. Pour les professions dont le niveau d'éducation moyen se situe dans les groupes de compétences faibles et moyennes, l'exposition à l'IA ne semble pas bouleverser les choses de manière significative. Toutefois, pour le groupe des professions très qualifiées, la BCE constate une association positive et significative : une augmentation de 25 centiles dans la distribution de l'exposition à l'IA semble accroître la part de l'emploi dans le secteur et la profession de 3,1 % en utilisant l'indicateur d'exposition à l'IA de Webb, et de 6,7 % en utilisant la mesure de Felten et al.Les panneaux (a) et (b) du graphique 3 présentent les estimations par groupe d'âge (à nouveau ventilées par terciles, c'est-à-dire le tiers le plus jeune, le tiers moyen et le tiers le plus âgé de la population). L'automatisation par l'IA semble être plus favorable aux professions qui emploient des travailleurs relativement jeunes. Quel que soit l'indicateur d'IA utilisé, l'avantage estimé pour le groupe le plus jeune semble être le double de celui des autres groupes d'âge.L'automatisation par l'IA est donc associée à une augmentation de l'emploi en Europe, principalement pour les professions hautement qualifiées et les jeunes travailleurs. Cette constatation est en contradiction avec les résultats des vagues technologiques précédentes, lorsque l'informatisation a réduit la part relative de l'emploi des travailleurs moyennement qualifiés, ce qui a entraîné une polarisation de l'emploi. Cependant, la BCE ne trouve aucune preuve de ce modèle de polarisation pour notre échantillon, même lorsque qu'elle examine l'impact de l'automatisation basée sur les logiciels, représentée par l'exposition aux logiciels de Webb (2020). Le panneau (c) des graphiques 2 et 3 présente les résultats. La relation entre l'exposition aux logiciels et l'évolution de l'emploi est nulle pour l'échantillon regroupé, et rien n'indique que les logiciels remplacent les emplois routiniers moyennement qualifiés.Malgré les résultats concernant les parts d'emploi, ni l'IA ni l'exposition aux logiciels n'ont eu d'effets statistiquement significatifs sur les salaires, sauf si l'on utilise la mesure de Felten et al. qui indique que les professions les plus exposées à l'IA ont une croissance salariale légèrement plus faible.Les résultats présentent un tableau contrasté dans les 16 pays européens. L'impact positif de l'automatisation par l'IA sur l'emploi se vérifie dans la plupart des pays, à quelques exceptions près. Toutefois, l'ampleur de l'impact varie considérablement d'un pays à l'autre. Cela pourrait refléter des différences dans les facteurs économiques sous-jacents, tels que le rythme de diffusion des technologies et l'éducation, ou le niveau de réglementation - et donc de concurrence - sur les marchés des produits et du travail.Pendant le boom de l'apprentissage profond des années 2010, les professions potentiellement plus exposées aux technologies basées sur l'IA ont en fait augmenté leur part d'emploi en Europe. Les professions présentant une proportion relativement plus élevée de travailleurs jeunes et qualifiés sont celles qui ont le plus progressé. En ce qui concerne les salaires, les données sont moins claires et suggèrent des impacts neutres à légèrement négatifs. Ces résultats ne constituent pas un acquittement : Les technologies basées sur l'IA continuent d'être développées et adoptées. L'essentiel de leur impact sur l'emploi et les salaires - et donc sur la croissance et l'égalité - n'a pas encore été observé.Source : BCE Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?