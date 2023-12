Mise à jour sur les changements organisationnels de décembre 2023

: Nous commencerons avec une base de référence pour tous les employés, l'employé moyen recevant environ cinq mois d'indemnités de licenciement. Cette indemnité sera calculée en fonction des exigences locales en matière de délai de préavis et de l'ancienneté de l'employé. PTO : Tous les congés accumulés et non utilisés seront payés à tout employé qui quitte l'entreprise.

: Pour les employés dont le statut d'immigrant est lié à leur emploi, les HRBP travaillent avec chaque personne concernée en collaboration avec notre équipe de mobilité. Aide à la carrière : Tous les employés pourront bénéficier de services d'outplacement pendant deux mois.

L'équipe,Au cours des deux dernières années, nous avons mis l'accent sur la construction de Spotify pour en faire une entreprise vraiment formidable et durable - une entreprise conçue pour atteindre notre objectif d'être le leader mondial de l'audio et une entreprise qui va constamment générer de la rentabilité et de la croissance dans le futur. Bien que nous ayons fait de grands progrès, comme je l'ai dit à maintes reprises, nous avons encore du pain sur la planche. La croissance économique s'est considérablement ralentie et le capital est devenu plus cher. Spotify n'échappe pas à ces réalités.Cela m'amène à prendre une décision qui signifiera un changement important pour notre entreprise. Afin d'aligner Spotify sur nos objectifs futurs et de nous assurer que nous sommes bien dimensionnés pour relever les défis à venir, j'ai pris la décision difficile de réduire notre effectif total d'environ 17 % dans l'ensemble de l'entreprise. Je suis conscient que cette décision aura un impact sur un certain nombre de personnes qui ont apporté une contribution précieuse. Pour être franc, de nombreuses personnes intelligentes, talentueuses et travailleuses vont nous quitter.Pour ceux qui partent, nous sommes une meilleure entreprise grâce à leur dévouement et à leur travail acharné. Merci d'avoir partagé vos talents avec nous. J'espère que vous savez que vos contributions ont eu un impact profond sur plus d'un demi-milliard de personnes et sur des millions d'artistes, de créateurs et d'auteurs dans le monde entier.Je me rends compte que, pour beaucoup, une réduction de cette ampleur semblera étonnamment importante compte tenu du récent rapport positif sur les bénéfices et de nos performances. Nous avons débattu de réductions plus modestes tout au long des années 2024 et 2025. Cependant, compte tenu de l'écart entre notre objectif financier et nos coûts opérationnels actuels, j'ai décidé qu'une action substantielle visant à redimensionner nos coûts était la meilleure option pour atteindre nos objectifs. Bien que je sois convaincu qu'il s'agit de la bonne mesure pour notre entreprise, je comprends également qu'elle sera incroyablement douloureuse pour notre équipe.Pour comprendre cette décision, je pense qu'il est important d'évaluer Spotify avec un regard clair et objectif. En 2020 et 2021, nous avons profité de l'opportunité offerte par un capital à faible coût et avons investi de manière significative dans l'expansion de l'équipe, l'amélioration du contenu, le marketing et les nouveaux marchés verticaux. Ces investissements ont généralement porté leurs fruits, contribuant à l'augmentation de la production de Spotify et à la forte croissance de la plateforme au cours de l'année écoulée. Cependant, nous nous trouvons aujourd'hui dans un environnement très différent. Et malgré nos efforts pour réduire les coûts l'année dernière, notre structure de coûts est encore trop importante par rapport à ce que nous devons être.Lorsque nous jetons un regard sur les années 2022 et 2023, ce que nous avons accompli est vraiment impressionnant. Mais en même temps, la réalité est qu'une grande partie de ces résultats est liée à l'augmentation des ressources. Selon la plupart des indicateurs, nous avons été plus productifs mais moins efficaces. Nous devons être les deux à la fois. Bien que nous ayons accompli un certain travail pour atténuer ce défi et devenir plus efficaces en 2023, il nous reste encore du chemin à parcourir avant d'être à la fois productifs et efficaces. Aujourd'hui, nous avons encore trop de personnes qui se consacrent à soutenir le travail et même à faire du travail autour du travail plutôt que de contribuer à des opportunités ayant un impact réel. Davantage de personnes doivent se concentrer sur la réalisation des objectifs de nos principales parties prenantes, à savoir les créateurs et les consommateurs. En deux mots, nous devons devenir inlassablement ingénieux.Je sais que vous êtes tous impatients de connaître les prochaines étapes de ce processus. Si vous êtes un employé concerné, vous recevrez dans les deux prochaines heures une invitation de la part des RH pour un entretien individuel. Ces réunions auront lieu avant la fin de la journée de mardi, et Katarina fournira plus de détails sur toutes les spécificités, mais sachez que ce qui suit s'appliquera à tous ces membres du groupe :Pour l'équipe qui restera chez Spotify, je sais que cette décision sera difficile pour beaucoup. Sachez que nous nous attachons à traiter nos collègues concernés avec le respect et la compassion qu'ils méritent.La décision de réduire la taille de notre équipe est une étape difficile mais cruciale pour forger un Spotify plus fort et plus efficace pour l'avenir. Mais elle montre aussi que nous devons changer notre façon de travailler. Dans les premiers temps de Spotify, notre succès a été durement acquis. Nous disposions de ressources limitées et devions tirer le meilleur parti de chaque atout. Notre ingéniosité et notre créativité nous ont permis de nous démarquer. Au fur et à mesure de notre croissance, nous nous sommes trop éloignés de ce principe fondamental d'ingéniosité.Le Spotify de demain doit se définir par une inlassable ingéniosité dans sa façon de fonctionner, d'innover et de résoudre les problèmes. Ce type d'ingéniosité va au-delà de la définition de base - il s'agit de se préparer à notre prochaine phase, où l'allègement n'est pas seulement une option, mais une nécessité.L'adoption de cette structure allégée nous permettra également d'investir nos bénéfices de manière plus stratégique dans l'entreprise. Grâce à une approche plus ciblée, chaque investissement et chaque initiative auront plus d'impact et offriront de meilleures chances de réussite. Il ne s'agit pas d'un recul, mais d'une réorientation stratégique. Nous sommes toujours déterminés à investir et à faire des paris audacieux, mais maintenant, avec une approche plus ciblée, garantissant la rentabilité continue de Spotify et sa capacité à innover. Lean n'est pas synonyme de petites ambitions ; il signifie des voies plus intelligentes et plus efficaces pour les atteindre.Aujourd'hui est un jour difficile mais important pour l'entreprise. Pour être très clair, mon engagement envers notre mission et ma foi en notre capacité à l'accomplir n'ont jamais été aussi forts. J'espère que vous me rejoindrez mercredi à l'occasion d'Unplugged pour discuter de la manière dont nous allons aller de l'avant ensemble. Une réduction de cette ampleur nécessitera de modifier notre façon de travailler, et nous vous en dirons beaucoup plus sur ce que cela signifiera dans les jours et les semaines à venir. Tout comme 2023 a marqué un nouveau chapitre pour nous, il en sera de même en 2024 alors que nous construisons un Spotify encore plus fort.– Daniel