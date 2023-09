Résumé



La croissance du travail à distance et du travail hybride, catalysée par la pandémie de COVID-19, pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'environnement. Nous évaluons les émissions de gaz à effet de serre liées à cette transition, en tenant compte de facteurs tels que les technologies de l'information et de la communication, les déplacements domicile-travail, les déplacements non domicile-travail et l'utilisation de l'énergie dans les bureaux et les habitations. Nous constatons qu'aux États-Unis, le passage du travail sur site au travail à domicile peut réduire jusqu'à 58 % l'empreinte carbone du travail, et que les impacts de l'utilisation des technologies de l'information sont négligeables, tandis que les impacts de la consommation d'énergie des bureaux et des déplacements non motorisés sont importants. Notre étude suggère également que pour obtenir les avantages environnementaux du travail à distance, il est nécessaire de configurer correctement le mode de vie des personnes, y compris leur choix de véhicule, leur comportement en matière de déplacement et la configuration de leur domicile et de leur environnement de travail.



L'étude, publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, révèle également que les travailleurs hybrides qui travaillent à domicile deux à quatre jours par semaine peuvent réduire leur empreinte carbone de 11 à 29 %, alors que le travail à domicile un jour par semaine est plus négligeable, ne réduisant l'empreinte carbone que de 2 %.", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Fengqi You, professeur d'ingénierie des systèmes énergétiques à Cornell. "Selon l'étude, les principaux facteurs contribuant à l'empreinte carbone des travailleurs sur site et des travailleurs hybrides sont les déplacements et la consommation d'énergie au bureau. Ce n'est pas une surprise pour les chercheurs qui quantifient l'impact du travail à distance sur l'environnement, mais Cornell et Microsoft ont utilisé des données d'enquête et des modèles pour intégrer des facteurs parfois négligés dans le calcul de l'empreinte carbone, notamment l'utilisation de l'énergie résidentielle basée sur l'allocation du temps, la distance non parcourue et le mode de transport, l'utilisation d'appareils de communication, le nombre de membres du ménage et la configuration du bureau, comme le partage des sièges et la taille du bâtiment.Les principales conclusions et observations sont les suivantes :Les déplacements hors trajet, tels que les déplacements pour se rendre à des activités sociales et récréatives, deviennent plus importants à mesure que le nombre de jours de travail à distance augmente.Le partage des sièges entre travailleurs hybrides dans des bâtiments de taille normale peut réduire l'empreinte carbone de 28 %.Les travailleurs hybrides ont tendance à faire des trajets plus longs que les travailleurs sur site en raison des différences dans les choix de logement.Les effets du travail à distance et du travail hybride sur les technologies de communication telles que l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones et d'Internet ont un impact négligeable sur l'empreinte carbone globale.", a déclaré Longqi Yang, principal responsable de la recherche appliquée chez Microsoft et auteur correspondant de l'étude. "Selon M. You, l'étude montre que les entreprises et les décideurs politiques devraient également s'efforcer d'encourager les transports publics plutôt que la voiture, d'éliminer les bureaux pour les travailleurs à distance et d'améliorer l'efficacité énergétique des immeubles de bureaux.", a déclaré Yanqiu Tao, doctorant et premier auteur de l'étude.L'étude s'est appuyée sur des données d'enquête provenant de Microsoft, de l'American Time Use Survey, de la National Household Travel Survey et de la Residential Energy Consumption Survey.L'étude intitulée "" a été publiée dans la revue Environmental Sciences :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette étude pertinents et crédibles ?