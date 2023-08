", a déclaré M. Coomber, qui se rend encore au bureau une ou deux fois par semaine. "."Alors que les dirigeants d'entreprise, de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, à Elon Musk, patron de Tesla et de Twitter, appellent à la fin des régimes de travail à distance de l'ère pandémique, les syndicats australiens créent un précédent et ripostent, en attaquant en justice la plus grande banque du pays et en luttant avec le gouvernement fédéral pour exiger que le travail à distance, comme on l'appelle, devienne la norme.", explique John Buchanan, directeur du réseau de recherche sur la santé et le travail de l'université de Sydney.."Fort du taux de chômage le plus bas depuis un demi-siècle, le personnel de la Commonwealth Bank of Australia a saisi le tribunal du travail pour contester une directive imposant de travailler depuis le bureau la moitié du temps, ce qui représente un montant de 170 milliards de dollars australiens (114 milliards de dollars américains).En avril, le PDG de la troisième banque australienne, la National Australia Bank, a ordonné à 500 cadres supérieurs de revenir au bureau à temps plein. En juillet, la NAB a accepté un accord syndical qui donne à tous les employés, y compris les 500 cadres, le droit de demander un travail à temps plein, tout en limitant les motifs de refus.La même semaine, le syndicat du secteur public a conclu un accord qui permet aux 120 000 employés fédéraux australiens de demander un nombre illimité de jours de travail à domicile.À titre de comparaison, les travailleurs fédéraux canadiens ont mis fin à une grève de deux semaines en mai en concluant un accord salarial qui ne prévoyait pas les protections du télétravail qu'ils souhaitaient. Dans l'Union européenne, les législateurs négocient encore la mise à jour des protections du "télétravail", vieilles de plusieurs décennies, afin de les adapter à une économie post-fermeture, où la fréquentation réelle des bureaux est en baisse par rapport aux niveaux de 2019, allant d'un cinquième à Tokyo à plus de la moitié à New York, selon la société immobilière mondiale Jones Lang Lasalle.", a déclaré Melissa Donnelly, secrétaire du Community and Public Sector Union, qui a négocié l'accord fédéral australien.", a-t-elle ajouté. "."La CBA et la NAB affirment que, même avant les accords syndicaux, leurs politiques autorisaient des modalités de travail flexibles, qui étaient largement utilisées.Bien que le nombre de jours de télétravail demandés par les salariés diffère selon les pays et les secteurs d'activité, l'écart entre les demandes de télétravail des salariés et les ordres de retour au bureau de leurs patrons est une constante mondiale, a déclaré Mathias Dolls, directeur adjoint de l'ifo Center for Macroeconomics and Surveys à Hambourg, qui a interrogé 35 000 travailleurs et employeurs dans 34 pays dans le cadre d'un projet mené avec l'université de Stanford.Parmi les salariés ayant une expérience du travail à domicile, 19 % souhaitent retourner au bureau à temps plein, selon l'enquête. Les travailleurs souhaitaient deux jours de temps libre par semaine, soit le double de ce que voulaient les patrons, et "", a déclaré M. Dolls. "Jim Stanford, directeur du Centre for Future Work de l'Australia Institute, un groupe de réflexion, a déclaré que les accords syndicaux individuels ne mettraient pas nécessairement fin à l'impasse, car les employeurs auraient plus de pouvoir de négociation si le chômage augmentait, une conséquence largement attendue de la hausse des taux d'intérêt.", a déclaré M. Stanford.."Le passage au travail à distance, qui ne représentera que 2 % des heures travaillées en Australie en 2019 et qui deviendra la norme pour les cols blancs, a déjà perturbé le modèle économique des propriétaires de bureaux, qui signalent une baisse de la valeur des immeubles en raison des inquiétudes suscitées par la réduction de l'espace loué par les entreprises.Environ un sixième de l'espace de bureau de la capitale australienne est vacant, un record sur plusieurs années, selon les données du secteur, alors que la fréquentation en personne reste au moins un tiers en dessous des niveaux d'avant la pandémie.Si le travail à domicile est synonyme de souffrance pour les investisseurs, les employés comme M. Coomber, opérateur de drones, n'y voient que des avantages : les modalités de travail flexibles lui ont récemment permis, ainsi qu'à sa femme, de continuer à travailler pendant deux semaines alors que leurs enfants étaient trop malades pour aller à la crèche.", a-t-il déclaré.Source : Jim Stanford, directeur du Centre for Future Work à l'Australia InstituteQuel est votre avis sur la situation ?Etes-vous pour ou contre le travail à domicile en permanence en France ?