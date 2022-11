La pandémie de la Covid-19 a conduit à une expérience de télétravail inédite dans le monde. Les confinements mondiaux liés à la Covid-19 ont obligé les entreprises à laisser des centaines de millions d'employés en télétravail afin de rester productives pendant la crise sanitaire. Et contrairement aux attentes, le télétravail a augmenté la productivité des employés, conduisant ainsi à une forte croissance, tant sur le plan économique que sur la taille, des entreprises. Mais alors que la pandémie semble avoir reculé et que les dirigeants prônent un retour au bureau, les employés sont très peu emballés par cette idée, préférant que les choses restent ainsi.Selon une étude commanditée par le groupe britannique à but non lucratif Women in Banking and Finance (WIBF) et la London School of Economics and Political Science (LSE), les travailleurs des services financiers ignorent souvent les règles de l'entreprise concernant le nombre de jours qu'ils doivent passer au bureau. Les travailleurs interrogés dans le cadre de la "recherche qualitative" comprenaient 100 personnes travaillant dans le secteur des services financiers, notamment des finisseurs et des marques telles que Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, NatWest, Schroders et UBS.L'étude a révélé que le personnel souhaitait une plus grande flexibilité du travail, car il rejetait le présentéisme au profit de la productivité. Le rapport, qui est basé sur des entretiens avec 70 femmes et 30 hommes de la City de Londres, révèle que les employés du secteur financier considèrent que la flexibilité, plutôt que la nécessité de respecter un quota de jours de présence au bureau, est plus propice à l'efficacité au niveau de l'équipe. Et alors que les cadres supérieurs de nombreuses grandes entreprises demandent aux travailleurs de venir au bureau pendant un certain nombre de jours par semaine, "dans la pratique, ils sont ignorés".Selon le rapport, contrairement aux attentes des employés, les responsables privilégient le plus souvent une approche à distance qui répond aux besoins opérationnels locaux. Grace Lordan, directrice de l'Inclusion Initiative à la LSE et auteur du rapport, a déclaré que les travailleurs étaient de plus en plus frustrés de devoir se rendre au bureau pour assister à un appel Zoom. Selon elle, il faut mettre fin à cela. « Les entreprises qui demandent à leurs employés d'être présents au bureau sans raison perdront des viviers de talents diversifiés. Ces exigences sont également motivées par l'ego plutôt que par l'intérêt de l'entreprise », a-t-elle déclaré.L'étude est publiée alors que les employés de Snap auraient été informés par le PDG Evan Spiegel qu'ils devraient être présents en personne dans les bureaux de la société de médias sociaux pendant 80 % du temps à partir de février. De nombreuses grandes entreprises du secteur de la technologie ont également ordonné à leur personnel de retourner au bureau à temps plein ou à temps partiel au cours de ces derniers mois. Au début de l'année, Tim Cook, PDG d'Apple, avait informé les travailleurs de l'entreprise que le retour au bureau était prévu pour 11 avril. Chez Google, le PDG Sundar Pichai avait fixé cette "rentrée" au 4 avril.Ce rapport intervient alors que la campagne pour la semaine de travail de 4 jours a annoncé que 100 entreprises du Royaume-Uni avaient adhéré à son programme d'accréditation depuis son lancement au début de l'année 2021. Pendant une période de six mois s'étendant de juin à décembre de cette année, 3 000 travailleurs de 60 entreprises ont travaillé quatre jours au lieu de cinq sans perte de salaire, parmi lesquels des travailleurs de la branche britannique de Canon. Selon Joe Ryle, directeur de la campagne, les 100 entreprises n'ont pas toutes participé à l'essai initial de la semaine de travail de quatre jours.« Certaines l'ont d'abord testée, mais d'autres l'ont simplement adoptée de manière permanente », a-t-il déclaré. Ryle a ajouté que les entreprises signent toutes un accord de licence d'employeur lors de l'accréditation, dans le but de garantir que les heures travaillées sont réellement réduites - plutôt que d'être poussées vers des heures supplémentaires pendant les quatre jours de travail, par exemple. D'autres expériences sur les heures de travail condensent cinq jours de travail en quatre jours en utilisant le programme dit "4×10" (quatre équipes de 10 heures), testé notamment par Atlassian.En outre, les propos de Lordan font écho aux propos de Marc Benioff, PDG de Salesforce, à l'été dernier. Benioff avait déclaré que les mandats de retour au bureau ne fonctionneraient "jamais". Selon lui, le télétravail ne pourra plus être supprimé et va progressivement s'imposer aux entreprises, qu'elles le veuillent ou non. Salesforce s'en tient donc à son approche du travail à distance pour "attirer et retenir les meilleurs talents". Pendant ce temps, d'autres dirigeants de l'industrie technologique, notamment Elon Musk de Tesla, Tim Cook d'Apple et Sundar Pichai de Google, faisaient pression pour que les travailleurs retournent dans leurs bureaux.L'étude a également révélé que les femmes sont particulièrement favorables à une approche plus flexible et a mis en évidence les préoccupations concernant les approches trop prescriptives du travail au bureau qui dissuaderaient le personnel féminin. « Je m'attends à ce que les managers qui demandent à leurs employés de respecter un horaire rigide de trois, quatre ou cinq jours perdent des femmes au profit de leurs concurrents qui ne le font pas », a déclaré Anna Lane, présidente du WIBF. Selon le rapport, la quasi-totalité (soit environ 95 %) des participants à l'étude a proposé une certaine version du travail hybride.Par ailleurs, une trentaine de participants ont souligné que la confiance était "nécessaire" pour permettre au travail hybride de fonctionner efficacement. Par rapport au degré d'autonomie supplémentaire à accorder aux employés, le rapport note que si un dirigeant ne sait pas par où commencer en matière d'expérimentation, il devrait consulter les membres de son équipe, plutôt que de se fier à son "instinct". « Faire confiance aux membres de l'équipe évoquera l'effet Pygmalion, un phénomène psychologique dans lequel des attentes élevées entraînent une amélioration des performances », peut-on lire dans le rapport.Parmi les approches, 28 seulement pensaient que le modèle devrait être "un travail entièrement autonome". Les personnes interrogées les plus âgées sont allées dans l'autre sens : 10 des 27 participants en début de carrière, 9 des 30 cadres moyens et 9 des 43 cadres supérieurs pensent qu'un travailleur devrait choisir quand il est au bureau et quand il est à la maison, sans jours fixes. Trente et un pour cent des personnes interrogées souhaitent un travail hybride avec des jours fixes au bureau, ce qui fait écho à une enquête menée l'an dernier auprès des lecteurs de Reg, où les participants ont dit vouloir être au bureau seulement deux jours par semaine.Au total, 51 des personnes interrogées (14 sur 27 en début de carrière, et 26 sur 43 seniors) ont déclaré avoir stabilisé ou augmenté leur productivité en adoptant une autonomie accrue via un modèle hybride. Les participants ont également souligné la nécessité de se concentrer sur la production plutôt que sur le présentéisme, ont indiqué les auteurs. En ce qui concerne le métavers, les avantages des campus virtuels sont considérés avec scepticisme. Un participant a déclaré : « je sais qu'on parle beaucoup du métavers en ce moment, mais je pense que nous sommes encore loin d'en faire quelque chose de réaliste ».Selon les analystes, avec des entreprises comme Cisco et Salesforce qui réduisent et consolident leurs investissements dans l'immobilier qui accueille leurs employés de bureau, ce n'est pas comme si les cadres n'avaient rien à y gagner. Les participants au Canalys EMEA Channel Forum qui s'est tenu le mois dernier à Barcelone ont été informés par Kirk Skaugen, Veep exécutif de Lenovo, que si les entreprises ne réévaluent pas les paramètres qu'elles appliquent pour déterminer la productivité des employés dans le monde du travail hybride, elles risquent de voir leur personnel partir vers une culture d'entreprise plus flexible et plus confiante.Source : Rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, cette étude reflète-t-elle les tendances actuelles ?Pensez-vous également que l'avenir du travail est hybride ? Pourquoi ?Selon vous, les travailleurs sont-ils en mesure d'ignorer les ordres de retour au bureau ?