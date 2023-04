Un col blanc semble s'accompagner de beaucoup plus de stress qu'un col bleu

Certains emplois peuvent réduire le risque de maladies chroniques et le stress

Les données du Bureau of Labor Statistics sur le bonheur ne mentionnent pas directement le secteur de l’informatique, mais il mentionne le secteur des industries professionnelles et techniques, qui inclut l’informatique. L’analyse des données montre que ce secteur est l’un des plus stressants, et qu’il n’apporte pas beaucoup de bonheur ni de sens au travail.Une enquête récente menée par HackAJob a révélé que la majorité des travailleurs du secteur de la technologie ne sont tout simplement pas heureux dans leur emploi actuel. Seulement 11 % des travailleurs interrogés ont déclaré être satisfaits de leur employeur actuel. En outre, 77 % d'entre eux ont admis qu'ils recherchaient activement un autre emploi susceptible de leur offrir de meilleures opportunités.Il oppose ce secteur au secteur de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la sylviculture, qui est le plus heureux, le moins stressé et le plus significatif. Il explique que le contact avec la nature et l’exercice physique sont des sources de bien-être au travail, tandis qu’un col blanc implique plus de stress qu’un col bleu.L'enquête sur l'emploi du temps demande généralement aux personnes de noter ce qu'elles faisaient à un moment donné de la journée. Mais dans quatre enquêtes récentes, entre 2010 et 2021, on a également demandé à un sous-ensemble de ces personnes à quel point ces activités étaient notables, ou à quel point elles se sentaient heureuses, tristes, stressées, peinées et fatiguées, sur une échelle de six points. Les activités telles que jouer avec ses petits-enfants ont tendance à être chargées de bonheur et de sens, tandis que les attentes ou les trajets quotidiens n'apportent rien de tout cela.Mais il n'y a pas toujours de corrélation entre les deux. Les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé considèrent qu'ils effectuent le travail le plus utile qui soit (à l'exception des louables bûcherons), mais ils se classent moins bien sur l'échelle du bonheur. Ils sont par ailleurs très stressés.Les secteurs les plus stressants sont ceux de la finance et de l'assurance, suivis de l'éducation et du vaste groupe des industries professionnelles et techniques, un secteur qui comprend la profession la plus stressante : les avocats. L'ensemble de ces données brosse un tableau simple : un col blanc semble s'accompagner de beaucoup plus de stress qu'un col bleu.Alors que les bûcherons et les agriculteurs effectuent le travail le moins stressant, leurs tâches sont réputées particulièrement périlleuses et ils signalent les niveaux les plus élevés de douleur au travail. Pour comprendre pourquoi, il faudrait examiner les catégories d'activités autres que le travail.Les activités les plus significatives et les plus porteuses de bonheur sont les activités religieuses et spirituelles, ce qui n’apprend pas grand-chose sur l'agriculture ou la sylviculture, du moins pas telles qu'elles sont couramment pratiquées dans la part des pays. En revanche, l'activité qui vient en deuxième position - le sport, l'exercice physique et les loisirs - permet de mieux comprendre la situation.L’histoire de Dana Chandler, une femme afro-américaine qui travaille dans l’exploitation forestière en Caroline du Sud en est une illustration. Dana Chandler a hérité de la passion de son père et de son grand-père pour ce métier, qu’elle considère comme une thérapie et une aromathérapie. Elle aime sentir les odeurs de la forêt et se sentir en paix avec la nature.Elle espère que sa fille Lana, qui l’accompagne souvent sur le terrain, suivra ses traces. Elle affirme que malgré les difficultés, les bûcherons sont heureux de leur travail et qu’ils ne voudraient pas faire autres choses.Une étude publiée dansa trouvé que le jardinage communautaire peut jouer un rôle significatif dans la réduction du risque de cancer, de maladies chroniques et de troubles mentaux. L’étude, qui était le premier essai contrôlé randomisé sur le jardinage communautaire, a révélé que les participants qui ont commencé à jardiner mangeaient plus de fibres et faisaient plus d’activité physique, ce qui sont connus pour réduire le risque de cancer et de maladies chroniques. De plus, ces personnes ont connu une diminution significative du niveau de stress et d’anxiété.L’auteur principal de l’étude, Jill Litt, un professeur au Département des études environnementales à l’Université du Colorado à Boulder, a déclaré que les résultats fournissent des « preuves concrètes » des nombreux bénéfices du jardinage communautaire pour la santé. Litt a consacré une partie importante de sa carrière à trouver des approches pratiques, évolutives et durables pour réduire le risque de maladie, en particulier dans les zones à faible revenu. Il lui a semblé judicieux de commencer par le jardinage.Selon Litt, « Peu importe où vous allez, les gens disent qu’il y a quelque chose dans le jardinage qui les fait se sentir mieux. » Cependant, il y a un manque de recherche fiable sur son efficacité. Plusieurs petites études observationnelles ont montré que les personnes qui jardinent consomment souvent plus de fruits et légumes et ont un meilleur poids. Mais il n’est pas évident si le jardinage affecte la santé ou si les personnes plus saines ont tendance à jardiner.Seulement trois études ont examiné le passe-temps en utilisant l’essai contrôlé randomisé, le standard d’or de l’étude scientifique. Personne n’a explicitement examiné le jardinage communautaire. Pour combler le vide, Litt a trouvé 291 adultes qui ne jardinaient pas et avaient un âge moyen de 41 ans. Plus de la moitié étaient issus de foyers à faible revenu, et plus d’un tiers étaient hispaniques.Après la dernière gelée du printemps, la moitié des personnes ont été placées dans le groupe de jardinage communautaire et l’autre moitié dans un groupe témoin qui n’avait pas le droit de commencer à jardiner pendant un an. Le programme à but non lucratif Denver Urban Gardens et un partenaire de recherche ont fourni au groupe de jardinage un terrain de jardin communautaire, des graines et des plants, ainsi qu’un cours d’introduction au jardinage.Les participants des deux groupes ont rempli des questions sur leur alimentation et leur santé mentale, ont eu leur taille et leur poids enregistrés, et ont porté des trackers d’activité. L’étude a trouvé qu’à l’automne, ceux du groupe de jardinage consommaient en moyenne 1,4 gramme de fibres en plus par jour, une augmentation d’environ 7 %.Selon les données du Bureau of Labor Statistics, les agriculteurs sont plus heureux que les informaticiens, car ils sont moins stressés et plus en contact avec la nature. L’analyse des données révèle que le travail en col blanc est plus stressant que le travail en col bleu. Par ailleurs, l'enquête menée parrévèle que la majorité des travailleurs de la technologie sont insatisfaits de leur emploi et cherchent à changer. Le bonheur des forestiers ne viendrait pas seulement des grands espaces. La foresterie vous oblige à travailler sur une échelle de temps plus lente. Elle vous pousse à avoir une vision générationnelle.Source : Bureau of Labor StatisticsQuelle est, selon vous, la définition du bonheur au travail ?À votre avis, l’analyse du Bureau of Labor Statistics présente-t-elle des limites ?Quels peuvent être les critères à utiliser pour mesurer le stress et le sens du travail dans différents secteurs ?Quels sont les facteurs de stress spécifiques au secteur de l’informatique et comment peuvent-ils être réduits ou gérés ?Quel est le niveau de satisfaction des travailleurs dans le secteur de l’informatique par rapport aux autres secteurs professionnels ?Auriez-vous été plus heureux en devenant Bucheron ou fermier au lieu d'informaticien ?