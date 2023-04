Une enquête récente menée par HackAJob a révélé que la majorité des travailleurs du secteur de la technologie ne sont tout simplement pas heureux dans leur emploi actuel. Seulement 11 % des travailleurs interrogés ont déclaré être satisfaits de leur employeur actuel. En outre, 77 % d'entre eux ont admis qu'ils recherchaient activement un autre emploi susceptible de leur offrir de meilleures opportunités.La principale cause de ce mécontentement est que les travailleurs ne reçoivent pas, selon eux, une rémunération équitable. Dans l'ère post-pandémique, la plupart des travailleurs recherchent des options de travail à distance parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement les aider à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée.Auparavant, cela était considéré comme un avantage, mais aujourd'hui, ce n'est plus perçu que comme le strict minimum. Un fossé se creuse entre ce que les employeurs sont prêts à offrir et ce que les travailleurs sont en droit d'attendre, et les choses pourraient commencer à échapper à tout contrôle dans un avenir proche.61 % des employés du secteur technologique ont déclaré que le travail à distance était l'aspect de leur travail qu'ils préféraient, 25 % citant les avantages et 21 % déclarant qu'ils appréciaient l'emplacement du siège de leur entreprise. Il est clair que le travail à distance est devenu une priorité pour les personnes travaillant dans le domaine de la technologie, et il sera intéressant de voir quels seront les effets de ce changement à long terme. 34 % des travailleurs sont également mécontents de leur salaire, mais avec l'inflation galopante, il est peu probable que ce problème soit résolu de sitôt.Source : HackAJob Quel est votre avis concernant cette enquête menée par HackAJob ?Trouvez-vous que les conclusions de cette enquête sont pertinentes, voir utiles ?Que pensez-vous de l'affirmation suivante : "" ? Trouvez-vous que cette affirmation est pertinente, ou légèrement exagérée ?