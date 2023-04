Il est clair qu'à tous les niveaux d'une organisation, la technologie mise en œuvre pour soutenir le travail hybride ne répond pas aux besoins de l'équipe. Les chefs d'entreprise veulent favoriser la productivité et inspirer la collaboration au sein de leurs équipes, où qu'elles se trouvent, mais la réalité est que les employés se débattent avec les nouveaux outils.En fin de compte, la technologie a pour but d'aider les gens - la mise en œuvre et l'application doivent être centrées sur les gens. Pendant la pandémie et après, dans le monde du travail hybride, nous avons assisté à l'adoption rapide de divers outils de communication et de collaboration. Chaque organisation serait bien avisée de procéder à un audit de la technologie qu'elle utilise, d'obtenir un retour d'information et de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de mettre en place des processus clairs axés sur les personnes.