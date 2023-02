", a déclaré Holly Muscolino, vice-présidente du groupe, Content Strategies and the Future of Work. "IDC définit l'avenir du travail comme un changement fondamental du modèle de travail vers un modèle qui favorise la collaboration homme-machine, permet de nouvelles compétences et expériences pour les travailleurs, et soutient un lieu de travail physique repensé et un espace de travail numérique sans frontières. Le cadre FoW d'IDC est conçu pour aider les organisations à structurer leurs stratégies de transformation du travail et à définir leurs initiatives pour l'avenir du travail. Le cadre adopte une approche holistique et intégrée, englobant trois piliers interdépendants et interconnectés : Augmentation, Culture, et Espace.L'Espace, qui se concentre sur la façon dont l'environnement de travail doit s'adapter pour soutenir la nouvelle main-d'œuvre hybride et la nouvelle culture de travail, est le plus important des trois piliers, représentant près de 60 % de toutes les dépenses liées à l'avenir du travail en 2023. L'environnement de travail du FoW doit être intelligent et dynamique, connecté et sécurisé, et indépendant d'un lieu physique ou d'un moment précis de la journée. Les investissements technologiques doivent permettre l'accès aux ressources de l'entreprise et favoriser la collaboration afin de permettre à tous les travailleurs de contribuer efficacement, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, locaux ou distants, permanents ou temporaires, et qu'ils soient des humains ou des machines.L'Augmentation, c'est-à-dire la mise en place et l'adoption du nouveau collaborateur numérique, sera le deuxième pilier le plus important, avec plus d'un tiers des dépenses en matière de FoW cette année. Plus de la moitié de ces dépenses seront consacrées au matériel et aux logiciels dont les travailleurs ont besoin pour être plus productifs tout en leur donnant la liberté de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée et sur l'innovation. Il s'agit de technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), la robotique, l'automatisation des processus et la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR). L'Augmentation connaîtra la croissance la plus rapide des dépenses au cours de la période de prévision 2021-2026, avec un taux de croissance annuel composé de 23,1 %.La Culture, qui est axée sur des travailleurs engagés et autonomes alignés sur les nouvelles compétences numériques, représentera les 5 % restants des dépenses en matière de FoW en 2023. Près des deux tiers des dépenses de ce pilier iront aux services informatiques et aux services aux entreprises, car les organisations poursuivent la transformation du travail par le biais d'initiatives permanentes nécessitant une innovation continue et un nouveau type d'agilité organisationnelle.D'un point de vue technologique, le plus grand domaine d'investissement en 2023 sera le matériel, où les entreprises devraient acheter pour plus de 300 milliards de dollars de terminaux, de matériel d'entreprise, d'infrastructure en tant que service (IaaS), de robotique et de drones. Le logiciel sera le deuxième domaine de dépenses le plus important cette année, avec plus de 276 milliards de dollars. Cela comprend les investissements dans les applications d'entreprise, le contenu et la collaboration, l'analyse et l'intelligence artificielle, les applications de ressources humaines, la sécurité, ainsi que le développement et le déploiement de logiciels. Les logiciels connaîtront également la plus forte croissance des dépenses avec un CAGR de 21,7 % sur la période de prévision de cinq ans. Les services informatiques et les services aux entreprises qui soutiennent les efforts du FoW représenteront plus de 185 milliards de dollars combinés en 2023.", a déclaré Karen Massey, directrice de recherche, Customer Insights & Analysis. "L'étude IDCWorldwide : Future of Work - Spending Guide évalue et dimensionne l'opportunité d'investissement de l'utilisateur final liée aux trois piliers de transformation de Future of Work - Augmentation, Culture et Espace - qui soutiennent la transformation pour une meilleure expérience de l'employé et du lieu de travail. L'opportunité d'investissement dans ce guide des dépenses est présentée à travers 10 programmes, 26 cas d'utilisation et 22 catégories de technologies, ainsi que 19 industries et neuf régions géographiques. Les données fournissent des indications précieuses sur ce marché en pleine croissance et sur son évolution au cours des cinq prochaines années.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que cette étude d'IDC est crédible ou pertinente ?Votre entreprise prévoit-elle d'investir dans des méthodes de travail plus agiles en 2023 ?