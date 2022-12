La réalité de nos défis économiques, climatiques et commerciaux mondiaux actuels exige que les travailleurs fassent partie d'équipes dynamiques et reconfigurables, capables de s'adapter rapidement aux demandes des entreprises et aux nouvelles exigences du marché - à tout moment, en tout lieu et depuis n'importe quel endroit physique.La promesse de tels modèles de travail hybrides est claire. L'adoption rapide de pratiques de travail plus automatisées, basées sur le cloud et l'intelligence artificielle (IA) permet d'accroître la productivité du travail et d'introduire de nouvelles méthodes de travail plus agiles. Les idées issues de modes de travail plus numériques permettent aux organisations d'être réactives aux besoins des clients et des employés, ce qui entraîne des améliorations dans l'acquisition de talents, la fidélisation des employés et la satisfaction des clients.", a déclaré Amy Loomis, vice-présidente de la recherche, Future of Work, chez IDC. "."Les prédictions d'IDC sur l'avenir du travail en 2023 décrivent le cadre des initiatives liées à la technologie dans les années à venir qui peuvent être exploitées par l'informatique, les ressources humaines (RH) et d'autres décideurs et influenceurs de la ligne de métier (LOB). Les prédictions sont les suivantes :pour faire face aux problèmes de santé, de développement durable, de déplacements et autres perturbations, 30 % des entreprises du G2000 adopteront des services technologiques de conférence immersive et métaverse de tiers pour favoriser l'engagement des clients d'ici 2027.d'ici 2024, le rôle de développeur commercial sera omniprésent, et plus de 60 % des entreprises formeront et aideront les utilisateurs commerciaux à créer leurs propres applications et processus automatisés à l'aide d'outils à faible code.en raison de la pénurie de compétences, les DSI qui investissent dans des plateformes d'adoption du numérique et des technologies d'apprentissage automatisé verront leur productivité augmenter de 40 % d'ici 2025, ce qui leur permettra d'accéder plus rapidement à l'expertise.D'ici 2024, les organisations qui déploient des mesures de micro-surveillance des employés (caméra/clavier) verront une diminution de 20 % de la productivité réelle des employés.Les entreprises du G2000 qui déploient des modèles de travail hybrides réactifs et tactiques connaîtront une perte de revenus de 20 % en 2024 en raison de l'attrition des emplois et des équipes peu performantes.d'ici 2025, les organisations qui ont créé des politiques de sécurité hybrides dédiées et développé une culture de la confiance seront 3x moins susceptibles de subir une violation de sécurité.Prédiction 7 : d'ici 2024, les entreprises offrant aux travailleurs de première ligne un accès démocratisé à la collaboration numérique, à l'automatisation des processus et à des outils similaires verront leurs revenus augmenter de 20 % en raison de l'amélioration de la productivité.les analyses holistiques et intégrées dans un écosystème d'espace de travail numérique intelligent (IDW) entraîneront une augmentation de 70 % des résultats commerciaux différenciés pour les adoptants d'ici 2026.d'ici 2025, 65 % des entreprises du G2000 considéreront que la présence en ligne est équivalente à la présence "dans la vie réelle" de leur personnel engagé.d'ici 2024, 55 % des équipes de direction des entreprises internationales utiliseront la technologie de planification intelligente de l'espace et des capacités pour réinventer les lieux de réunion, de collaboration et d'apprentissage.Source : IDCQue pensez-vous des conclusions de ce rapport ?Qu'en est-il dans votre entreprise ?