8 0

Non et au contraire, je demande que mon entreprise me donne plus de thune pour le chauffage l'hivers, la clim l'été, internet toute l'année, le café et les fruits qui était gratuit et vendu comme un avantage et la place que prend mon "Bureau" chez moi.Je sais que les SSII ont habitué les gens à la prostitution mais il faut savoir se respecter. Être en télétravail veut dire que mon employeur est maintenant en concurrence avec les employeurs de toutes l'Europe, autant vous dire que le rapport de force n'est pas de son côté et que bien sur je vais en profiter.