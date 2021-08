Perso j'aimerais bien travailler à 100% en télétravail pour une entreprise parisienne et être payé 90% du salaire parisien Perso j'aimerais bien travailler à 100% en télétravail pour une entreprise parisienne et être payé 90% du salaire parisien

C'est quand même étrange :- Plus besoin de bureau pour l'employé => frais en moins- Globalement plus de productivité => argent en plusEt on veux baisser les salaires ?Soit le salaire est artificiellement gonflé pour assumer le coût de la vie dans certaines villes/région (typiquement SF et la silicon valley) et à ce moment là il faudrait clairement dissocier cette partie du salaire.Soit le travail réalisé en télétravail est jugé moins qualitatif est c'est pas normal.Perso j'ai télétravaillé sans demander un centime à mon employeur alors que j'aurais pu être défrayé pour la mise à disposition de mon internet , de mon electricité , de mon bureau , d'un écran , etc ... Donc accepter une baisse de salaire , certainement pas.Le salaire parisien c'est un peu un mythe , il existe certes une différence mais clairement bien inférieur à la différence du coût de la vie. Ce qui donne cette impression c'est qu'il y'a globalement plus de grands groupes en RP qui peuvent se permettre de sortir de gros salaires là ou la province à plus de PME avec moins de moyens.