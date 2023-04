Accenture Plc est une société de services professionnels irlando-américaine basée à Dublin, spécialisée dans les services et le conseil en matière de technologies de l'information (TI). L'entreprise, qui figure au classement Fortune Global 500, a réalisé un chiffre d'affaires de 61,6 milliards de dollars en 2022. Accenture compte actuellement parmi ses clients 91 des entreprises du Fortune Global 100 et plus des trois quarts des entreprises du Fortune Global 500. En 2022, Accenture sera considérée comme la plus grande société de conseil au monde en termes de nombre d'employés.Depuis la fin de l'année dernière, le secteur technologique a licencié des centaines de milliers d'employés en raison d'une baisse de la demande due à une inflation élevée et à la hausse des taux d'intérêt.En février dernier, son rival Cognizant Technology Solutions a fait état d'une croissance "modérée" des réservations, c'est-à-dire des contrats que les sociétés de services informatiques ont en cours de négociation, en 2022, et a prévu un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.IBM Corp et Tata Consultancy Services, la plus grande société indienne de services informatiques, ont également signalé une faiblesse en Europe, où la guerre en Ukraine a affecté les dépenses des clients.Accenture s'attend maintenant à ce que la croissance de son chiffre d'affaires annuel se situe entre 8 % et 10 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une augmentation de 8 % à 11 %.Le bénéfice par action devrait se situer entre 10,84 et 11,06 dollars, contre 11,20 à 11,52 dollars précédemment. L'entreprise prévoit d'engager 1,2 milliard de dollars en indemnités de licenciement au cours des exercices 2023 et 2024.", a déclaré Julie Sweet, directrice générale, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, faisant référence à la façon dont les entreprises tentent de devenir plus légères dans une économie turbulente.Une enquête menée auprès de plus de 1 000 décideurs informatiques par l'entreprise américaine Enterprise Technology Research a révélé qu'ils prévoyaient de réduire la croissance de leur budget pour 2023. Les prévisions de croissance sont maintenant de 3,4 %, en baisse par rapport à l'augmentation de 5,6 % enregistrée en octobre 2022.", a déclaré Erik Bradley, responsable de la stratégie d'engagement au sein de la société d'étude de marché technologique.Source : AccentureQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que ces mesures de suppression d'emploi vont perdurer lors des années avenir ?Selon vous, quels pourraient-être les impacts de ces licenciements sur le secteur technologique ?