« Nous avons mis Zoom sur pied pour supprimer les frictions que les entreprises ressentaient lorsqu'elles collaboraient. Notre trajectoire a changé à jamais pendant la pandémie, lorsque le monde a été confronté à l'un de ses plus grands défis, et je suis fier de la façon dont nous nous sommes mobilisés en tant qu'entreprise pour que les gens restent connectés. Pour que cela soit possible, nous devions rapidement recruter du personnel afin de soutenir l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs de notre plateforme et l'évolution de leurs besoins. En 24 mois, Zoom a triplé sa taille pour gérer cette demande tout en permettant une innovation continue.Nous avons travaillé sans relâche et avons amélioré Zoom pour nos clients et nos utilisateurs. Mais nous avons également commis des erreurs. Nous n'avons pas pris autant de temps que nous l'aurions dû pour analyser en profondeur nos équipes ou évaluer si nous nous développions de manière durable, vers les plus hautes priorités.Alors que le monde est en transition vers une vie post-pandémique, nous constatons que les gens et les entreprises continuent à compter sur Zoom. Mais l'incertitude de l'économie mondiale, et son effet sur nos clients, signifie que nous devons faire une introspection difficile - mais importante - pour nous réinitialiser afin de pouvoir résister à l'environnement économique, répondre aux besoins de nos clients et réaliser la vision à long terme de Zoom », lit-on.Yuan a déclaré que ces réductions toucheront toutes les organisations de Zoom. Les employés licenciés se verront offrir jusqu'à 16 semaines de salaire et de couverture médicale. Le PDG a également déclaré qu'il prévoyait de réduire son propre salaire de 98 % pour l'année fiscale à venir et qu'il renonçait également à sa prime d'entreprise pour 2023.Meta emboîte ainsi le pas à d’autres grandes entreprises technologiques. Le secteur de la technologie a connu un sérieux ralentissement ces derniers mois, après un pic de succès lorsque le monde s'est replié sur lui-même pendant la pandémie. Le ralentissement de l'économie mondiale, la hausse des taux d'intérêt et les luttes réglementaires ont poussé les entreprises technologiques, dont Alphabet et Amazon, à ralentir ou à arrêter leurs recrutements. Fin août, Snap a licencié 1300 personnes et réduit ses investissements. Microsoft a licencié environ 1000 employés dans plusieurs divisions en octobre. La semaine dernière, Twitter a licencié la moitié de ses effectifs à la suite du rachat de l'entreprise par Elon Musk pour 44 milliards de dollars Source : Zoom Quelle lecture faites-vous de cette situation ?