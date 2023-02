Confrontation entre Apple et ses employés

La NLRB aurait confirmé qu'elle avait jugé fondées les accusations concernant les déclarations de cadres de haut niveau d'Apple, ainsi que les politiques de l'entreprise, qui violaient le National Labor Relations Act. Les commentaires des dirigeants d'Apple et les politiques imposées aux employés ont été jugés illégaux par les procureurs dudes États-Unis, qui estiment qu'ils violent les droits des travailleurs. Une décision sur le fond signifie que l'agence a enquêté sur les plaintes et a trouvé suffisamment de preuves pour les étayer.Le bureau du conseiller général du NLRB a déterminé que « diverses règles de travail, règles du manuel et règles de confidentialité imposées par le géant de la technologie tendent à interférer avec les employés, à les restreindre ou à les contraindre » à exercer leurs droits d'action collective, a déclaré lundi la porte-parole Kayla Blado.En outre, a-t-elle ajouté, l'agence « a jugé fondée une accusation selon laquelle les déclarations et la conduite d'Apple - y compris des cadres de haut niveau - ont également violé le National Labor Relations Act ». À moins qu'Apple ne transige, le directeur régional de l'agence déposera une plainte contre la société de Cupertino, en Californie, a déclaré Blado dans un courriel.Les enquêtes de l'agence découlent de plaintes déposées en 2021 par d'anciens employés, Ashley Gjovik et Cher Scarlett. Scarlett a accusé la société de maintenir des règles de travail qui « interdisent aux employés de discuter des salaires, des heures de travail ou d'autres termes ou conditions d'emploi. » Les dépôts de Gjovik ont allégué qu'un courriel envoyé par le directeur général Tim Cook promettant de punir les divulgateurs, ainsi qu'un ensemble de politiques dans le manuel des employés d'Apple, violait la loi fédérale.Gjovik a cité des politiques restreignant le personnel de divulguer des « informations commerciales », de parler aux journalistes, de révéler la rémunération des collègues ou de poster des tweets impolis.Dans son courriel à l'ensemble du personnel, envoyé en septembre 2021, Cook a écrit que « les personnes qui divulguent des informations confidentielles n'ont pas leur place ici. » Le message de Cook indiquait qu'Apple faisait « tout ce qui est en son pouvoir pour identifier les personnes qui ont fait des fuites » et qu'elle ne « tolérait pas les divulgations d'informations confidentielles, qu'il s'agisse de la propriété intellectuelle d'un produit ou des détails d'une réunion confidentielle. »Apple, la société la plus précieuse au monde, a été confrontée ces dernières années à une vague inhabituelle de dissidence publique parmi ses dirigeants, ainsi qu'à des campagnes de syndicalisation sans précédent menées par des employés du secteur de la vente au détail, qui ont voté en faveur de la syndicalisation l'année dernière dans le Maryland et l'Oklahoma.Fin 2020, The Information a publié un rapport selon lequel le témoignage d'anciens employés d'Apple et des présentations et données internes de l'entreprise ont montré qu'Apple n'a pas réussi à responsabiliser ses partenaires industriels en Chine après que le gouvernement chinois ait adopté une loi limitant le recours aux travailleurs temporaires dans les usines. Apple était parfaitement conscient que ses fournisseurs violaient le droit du travail chinois, mais n'a rien fait parce qu'il ne voulait pas mettre un frein à ses lancements de produits ou augmenter les coûts.Les employés, ainsi que les présentations internes de l'entreprise, ont suggéré que la société technologique ne faisait pas grand-chose pour empêcher ses fournisseurs d'enfreindre le droit du travail. Ils ont déclaré qu'Apple craignait que la règle n'augmente les coûts, ne retarde le lancement de ses nouveaux appareils et ne draine ses ressources. Trois des anciens employés travaillaient au sein de l'équipe d'Apple chargée de la responsabilité de l'approvisionnement, qui surveille les violations et applique les sanctions. Le quatrième ex-employé était un cadre supérieur qui connaissait bien ses opérations en Chine, selon le rapport.Les travailleurs du magasin phare d'Apple, Grand Central Terminal, à Manhattan, auraient commencé à recueillir officiellement des signatures pour former un syndicat Les organisateurs, qui se sont surnommés, disent avoir voté le 21 février 2022 pour s'affilier à, un syndicat national qui a soutenu les efforts de syndicalisation réussis des employés de Starbucks à travers le pays, selon un site Web récemment mis à jour lancé par les organisateurs. Les personnes impliquées dans l'effort de syndicalisation ont déclaré qu'elles avaient enduré des mois d'efforts de la part d'Apple pour convaincre les employés que la syndicalisation était une mauvaise idée, accusant l'entreprise de tactiques de « casse-syndicat ». Maintenant, ils distribuent des cartes de signature aux membres potentiels du syndicat.Ces derniers mois, les procureurs de la NLRB ont également jugé fondées les allégations selon lesquelles Apple aurait illégalement contraint des travailleurs dans ses magasins de détail d'Atlanta et de New York, où les employés cherchaient à se syndiquer. La société a nié tout acte répréhensible.Si les organisateurs deréussissaient à rassembler suffisamment de voix pour former un syndicat, le site de Grand Central deviendrait le premier des magasins Apple à le faire. Cela ajouterait la société de Cupertino, en Californie, à une liste croissante de mastodontes, dont Amazon, Starbucks et Activision-Blizzard, confrontés à une vague d'efforts de syndicalisation dans un paysage du travail qui a fondamentalement changé à la suite de la pandémie mondiale. Au moins trois autres points de vente Apple sont en train de former un syndicat, selon des employés qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour conserver leur emploi.Le droit du travail américain protège les droits des travailleurs à communiquer entre eux et à s'engager dans une action collective sur les questions liées au lieu de travail. Les plaintes déposées par les procureurs du NLRB sont examinées par des juges de droit administratif, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant les membres du conseil du travail à Washington - et, de là, devant un tribunal fédéral. L'agence n'a pas la capacité d'imposer des dommages-intérêts punitifs ou de tenir les dirigeants personnellement responsables des violations, mais elle peut ordonner aux entreprises de modifier leurs politiques sur le lieu de travail.Gjovik, gestionnaire principale de programmes d'ingénierie, a été licenciée par Apple en septembre 2021 après avoir déposé des plaintes auprès de plusieurs agences étatiques et fédérales. Dans des documents partagés par Gjovik, Apple a affirmé qu'elle avait été licenciée pour avoir violé des politiques telles que la divulgation d'informations confidentielles sur les produits.Gjovik a déclaré que ses révélations étaient légalement protégées et qu'elle avait été licenciée en représailles à ses plaintes antérieures, selon lesquelles - après avoir exprimé ses craintes concernant les risques pour la santé sur le lieu de travail - elle avait été harcelée, humiliée et invitée à ne pas parler de ses préoccupations à ses collègues.De nombreuses entreprises technologiques ont des politiques de confidentialité strictes conçues pour protéger les secrets commerciaux. Le droit du travail américain interdit les politiques qui pourraient décourager les travailleurs d'exercer leur droit de se regrouper pour améliorer les conditions de travail.Source : National Labor Relations BoardQuel est votre avis sur le sujet ?Les politiques de confidentialité strictes conçues pour protéger les secrets commerciaux semblent être l'apanage de grandes entreprises. Qu'en est-il dans votre entreprise ?Qu'elle est votre appréciation de ses politiques de confidentialité strictes ?