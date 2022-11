Selon les sources, plusieurs milliers d'employés devraient être touchés, bien que cela soit moins important en pourcentage que les réductions d'effectifs chez Twitter la semaine dernière, qui ont touché environ la moitié du personnel de cette société. Un porte-parole de Meta a refusé de commenter, se référant à la récente déclaration du PDG Mark Zuckerberg selon laquelle "l'entreprise concentrera ses investissements sur un petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires". Il avait annoncé que Meta prévoyait de réduire le nombre d'employés au cours de l'année prochaine et de devenir une entreprise beaucoup plus petite en taille.« Cela signifie que certaines équipes vont croître de manière significative, mais que la plupart des autres équipes resteront stables ou diminueront au cours de l'année prochaine. Dans l'ensemble, nous prévoyons de terminer l'année 2023 avec une organisation de taille à peu près identique, voire légèrement plus petite qu'aujourd'hui », a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise, le 26 octobre. En septembre, un rapport sur la situation avait suggéré que Meta prévoyait de réduire ses dépenses d'au moins 10 % dans les mois à venir, en partie par des réductions de personnel.Les réductions qui devraient être annoncées cette semaine font suite à plusieurs mois de réductions de personnel plus ciblées, au cours desquelles les employés ont été gérés en dehors ou ont vu leurs rôles éliminés. Zuckerberg avait également dit que "les employés qui se sentaient de trop chez Meta devaient demander à partir". « Je pense que certains d'entre vous peuvent décider que cet endroit n'est pas pour eux, et cette autosélection me convient. De manière réaliste, il y a probablement un tas de personnes dans l'entreprise qui ne devraient pas être ici », a déclaré Zuckerberg aux employés lors d'une assemblée générale de Meta en juin.La société mère de Facebook a prévu un faible trimestre pour les fêtes de fin d'année et une augmentation significative des coûts l'année prochaine, ce qui réduirait la valeur boursière de Meta d'environ 67 milliards de dollars. La valeur de l'entreprise a déjà baissé de plus d'un demi-milliard de dollars cette année. Ces perspectives décevantes surviennent alors que Meta doit faire face au ralentissement de la croissance économique mondiale, à la concurrence de TikTok, aux nouvelles fonctions de protection de la vie privée de l'iPhone, aux préoccupations liées aux dépenses massives dans le métavers et à la menace omniprésente de la réglementation.Meta, comme d'autres géants de la technologie, a embauché à tour de bras pendant la pandémie, la vie et les affaires se déplaçant davantage en ligne. Il a ajouté plus de 27 000 employés en 2020 et 2021 combinés, et 15 344 autres au cours des neuf premiers mois de cette année, dont environ un quart au cours du dernier trimestre. Cela dit, l'action de Meta a chuté de plus de 70 % cette année. La société a souligné la détérioration des tendances macroéconomiques, mais les investisseurs ont également été effrayés par les dépenses et les menaces qui pèsent sur son activité principale de médias sociaux, dont la croissance commence à stagner.Dans une lettre ouverte adressée à Zuckerberg le mois dernier, Altimeter Capital Management, un des actionnaires de Meta, a déclaré que l'entreprise a invité la société rationaliser ses activités en supprimant des emplois et en réduisant ses dépenses d'investissement. Il a déclaré que Meta avait perdu la confiance des investisseurs en raison de l'augmentation de ses dépenses et de son orientation vers le métavers. Par ailleurs, d'autres sources ont rapporté que les dépenses de Meta ont également fortement augmenté ces dernières années, entraînant une baisse de 98 % de son flux de trésorerie disponible au cours du dernier trimestre.Une partie de ces dépenses est due à de lourds investissements dans la puissance de calcul et l'IA supplémentaires nécessaires pour poursuivre le développement de Reels - le concurrent de TikTok développé par Meta et intégré à Instagram - et pour cibler les publicités avec moins de données. Mais une grande partie des nouvelles dépenses de Meta est liée à Reality Labs, l'unité de Meta responsable des casques de réalité virtuelle et augmentée ainsi que de la création du métavers. Zuckerberg a présenté le métavers comme une constellation d'univers virtuels imbriqués dans lesquels les gens finiront par travailler, jouer, vivre et acheter.Cet effort a coûté à Meta 15 milliards de dollars depuis le début de l'année dernière. Mais malgré les investissements massifs dans la promotion de sa plateforme de réalité virtuelle, Horizon Worlds, les utilisateurs n'ont guère été impressionnés. Le mois passé, un rapport indiquait le nombre de visiteurs d'Horizon Worlds avait chuté au cours de l'année pour atteindre bien moins de 200 000 utilisateurs, soit environ la taille de Sioux Falls, dans le District de Columbia. « Je comprends que beaucoup de gens puissent être en désaccord avec cet investissement », a déclaré Zuckerberg aux analystes le mois dernier.« Mais je pense que les gens vont regarder en arrière dans des décennies et parler de l'importance du travail qui a été fait ici », a-t-il ajouté. Après cela, les analystes ont revu à la baisse leur notation de l'action de Meta et ont abaissé les objectifs de prix. « La feuille de route de la direction et la justification de cette stratégie ne trouvent pas d'écho auprès des investisseurs », ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note le mois dernier.Plusieurs entreprises technologiques, dont Microsoft et Snap, ont supprimé des emplois et réduit leurs recrutements ces derniers mois, alors que la croissance économique mondiale ralentit en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et de la crise énergétique en Europe.Quel est votre avis sur le sujet ?