Ce n'est pas seulement le nombre d'heures de travail qui peut avoir un impact sur la satisfaction dans la vie. Le revenu est également un facteur important, car c'est le genre de chose qui peut potentiellement soulager les nombreux maux de la vie. Les personnes dont les revenus sont élevés se disent plus satisfaites de leur vie que celles dont les revenus sont faibles.Cependant, travailler trop peut réduire les avantages d'un revenu élevé. Il peut conduire à des sentiments d'inclusion et de cohésion sociales qui peuvent rendre les gens plus malheureux. Il est primordial de trouver un équilibre entre ces deux besoins contradictoires, et l'introduction d'une semaine de travail plus courte dans le cadre de diverses expériences pourrait faire avancer les choses dans la bonne direction, en tenant compte de tous les éléments.Travailler moins signifie que vous aurez plus de temps à consacrer à votre famille et à vos amis, et cela peut également donner aux gens du temps pour des projets liés à leur passion. Dans les pays européens, les gens ne gagnent pas beaucoup en raison des impôts élevés, mais ces impôts servent ensuite à financer le système de protection sociale qui prend en charge l'éducation, les soins de santé, les transports et la retraite, ce qui constitue un échange équitable.Les gens ne seront jamais vraiment satisfaits de leur vie si on les oblige à travailler un nombre d'heures déraisonnable. Cela peut également entraîner une baisse de la productivité et, à long terme, un épuisement professionnel.Source : Revue Health Economics Que pensez-vous des conclusions de cette nouvelle étude ?Pensez-vous que le fait de moins travailler permet d'être plus heureux ?