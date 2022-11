Les avantages d'une semaine à 4 jours selon le mouvement

Meilleur équilibre travail-vie personnelle - une semaine de quatre jours nous donne le temps de vivre des vies plus heureuses et plus épanouies, en permettant les aspects non professionnels de la vie qui sont souvent négligés, tels que :

Repos - sommeil et les diverses formes de repos dont nous avons besoin pendant l'éveil (repos physique, mental, social, émotionnel et sensoriel). Loisirs - du temps passé avec la famille et les amis à la poursuite de passe-temps et de projets passionnés. "Life Admin" : tâches telles que les courses, le nettoyage, la gestion des finances et les nombreuses tâches parentales.

Aide au coût de la vie - une semaine de quatre jours sans perte de salaire réduit les frais de garde d'enfants et de transport.

Des performances et des bénéfices plus élevés - des essais et des exemples concrets montrent que les employeurs qui passent à une semaine de quatre jours augmentent la productivité et réduisent les coûts (une étude de la Henley Business School en 2021 a estimé que les entreprises britanniques économiseraient 104 milliards de livres sterling par an si un la semaine de quatre jours a été mise en place dans l'ensemble des travailleurs sur le sol britannique).

Plus de talents - la réduction de la semaine de travail permet aux organisations d'attirer et de retenir des employés de qualité qui sont plus heureux et moins stressés et prennent moins de jours de congé maladie.

Baisse du chômage - incroyablement, le Royaume-Uni souffre simultanément de surmenage, de chômage et de sous-emploi, donc une semaine de quatre jours est un moyen intuitivement simple de rééquilibrer l'économie et de résoudre de nombreux problèmes.

Augmentation de la productivité : de nombreuses études montrent que travailler moins d'heures augmenterait la productivité du Royaume-Uni.

Stimulation du tourisme - avec plus de temps libre, le secteur du tourisme bénéficierait de personnes prenant plus de courts séjours au Royaume-Uni.

Une meilleure santé mentale et physique - plus de temps pour se concentrer sur notre santé et notre bien-être, et prévenir et traiter tout problème ou maladie.

Égalité des genres – une part plus égale du travail rémunéré et non rémunéré, y compris des rôles de soins traditionnellement attribués aux femmes.

Communautés renforcées – plus de temps pour établir des relations et s'occuper des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Un mode de vie plus durable - plus de temps libre nous permet de faire des choix écologiques, comme le vélo et la marche au lieu de conduire, et de cuisiner avec des ingrédients frais plutôt que d'acheter des plats cuisinés énergivores.

Une empreinte carbone réduite - des recherches ont montré qu'une semaine de quatre jours pourrait réduire l'empreinte carbone du Royaume-Uni de 127 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer 27 millions de voitures de la route (en fait, l'ensemble du parc de voitures particulières du Royaume-Uni).

Peter Dowd, député travailliste de Bootle, a fait une proposition de loi érigeant en standard la semaine de travail de 4 jours

Des travailleurs du Royaume-Uni expérimentent la semaine de travail de quatre jours de travail sans réduction de salaire. Un programme pilote de six mois recrute des entreprises pour étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur la productivité et le bien-être de leurs travailleurs, ainsi que l'impact sur l'environnement et l'égalité des sexes. Les entreprises suivent le modèle 100:80:100 selon lequel les travailleurs reçoivent 100 % de leur salaire pour 80 % du temps de travail, ce, en échange d'un engagement à maintenir 100 % de leur productivité antérieure.Le programme veut se démarquer en aidant les entreprises à ne plus se contenter de mesurer le temps que les gens passent au travail, mais à se concentrer davantage sur les résultats obtenus. Il est géré par des chercheurs des universités de Cambridge, d'Oxford, du Boston College, ainsi que par les organisations à but non lucratif 4 Day Week Global, 4 Day Week UK Campaign et le groupe de réflexion britannique Autonomy. Il entendait recruter 30 entreprises britanniques lors de son lancement en juin. C'était sans compter sur toutes les entreprises qui ont montré leur intérêt.Fin juin, une entreprise de télécommunications, un studio de développement de jeux vidéo et une société de formation se sont joint à ce programme. Les 90 employés de Yo Telecom sont alors passé d'une semaine de travail de 40 heures à une semaine de travail de 4 jours et 32 heures sans réduction de salaire pendant six mois à partir de juin. Ils sont accompagnés par le développeur de jeux Hutch, avec 120 employés, et MBL Seminars, avec 70 employés.Les deux plus grandes entreprises qui se sont inscrites sont Atom Bank et la société de marketing mondiale Awin, qui emploient chacune environ 450 personnes au Royaume-Uni. Ils ont été accrédités par, ce qui signifie qu'ils ont démontré qu'ils ont véritablement réduit les heures des travailleurs plutôt que de les forcer à avoir des journées plus longues.Adam Ross, directeur général d'Awin, a déclaré que l'adoption de la semaine de quatre jours était « l'une des initiatives les plus transformatrices que nous ayons vues dans l'histoire de l'entreprise ». « Au cours de la dernière année et demie, nous avons non seulement constaté une augmentation considérable du bien-être des employés, mais en même temps, notre service client et nos relations, ainsi que la rétention des talents en ont également bénéficié ».coordonne également le plus grand programme pilote au monde impliquant environ 70 entreprises, qui emploient environ 3 300 travailleurs, pour adopter la semaine de quatre jours dans le cadre d'un essai avec des chercheurs des universités de Cambridge et d'Oxford, du Boston College et du groupe de réflexion Autonomy.En septembre, 88% de ces entreprises interrogées au milieu de l'essai ont déclaré que la semaine de quatre jours fonctionnait « bien » pour leur entreprise à ce stade de l'essai. Environ 95 % des entreprises interrogées ont déclaré que la productivité était restée la même ou s'était améliorée depuis l'introduction.Joe Ryle, directeur de la campagne au Royaume-Uni, a déclaré que l'adoption de la semaine de quatre jours prenait de plus en plus d'élan, alors même que les entreprises se préparent à une longue récession. « Nous voulons voir une semaine de quatre jours sans perte de salaire devenir le mode de travail normal dans ce pays d'ici la fin de la décennie, nous visons donc à recruter de nombreuses autres entreprises au cours des prochaines années », a-t-il déclaré. « Avec de nombreuses entreprises qui luttent pour se permettre des augmentations de salaire de 10% d'inflation, nous commençons à voir de plus en plus de preuves qu'une semaine de quatre jours sans perte de salaire est proposée comme solution alternative ».La plupart des entreprises qui ont officiellement adopté la semaine de quatre jours appartiennent au secteur des services tels que la technologie, l'événementiel ou les sociétés de marketing. Cependant, la campagne a indiqué que certains employeurs de la fabrication et de la construction s'étaient également inscrits.Ci-dessous ses propos issus d'une tribune publiée le 17 octobre :Il y a près d'un siècle, les travailleurs de ce pays sont passés d'une semaine de travail de six jours à une semaine de cinq jours. Le modèle du lundi au vendredi reste le modèle de travail dominant dans la majeure partie du monde occidental – malgré le fait qu'il a été conçu pour une économie industrielle et agricole qui serait à peine reconnaissable par sa main-d'œuvre d'aujourd'hui. La semaine de cinq jours ne reflète tout simplement pas les besoins du monde moderne.La pandémie a conduit à un soutien accru des travailleurs pour une semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire ; cette semaine, je présente un nouveau projet de loi au parlement qui pourrait faire de cela une réalité, en réduisant le nombre maximal d'heures hebdomadaires à réduire de 48 à 32. Parce que même si le Royaume-Uni travaille de longues heures, il a actuellement l'une des économies les moins productives.Ce n'est pas seulement injuste, mais cela s'avère préjudiciable à la productivité et à l'économie. Les travailleurs ont besoin de temps pour se reposer et récupérer afin de ne pas se rendre malades. Un temps de loisir supplémentaire donnerait également aux gens la possibilité de renforcer les économies locales en ayant plus de temps pour dépenser de l'argent - cela pourrait être la bouée de sauvetage dont de nombreuses entreprises du secteur hôtelier ont besoin après deux longues années de pandémie.Comme pour ne rien arranger, l'âge auquel les gens reçoivent une pension de l'État a été reculé - dans de nombreux cas, de plusieurs années. La retraite pour des millions de travailleurs est une perspective lointaine. Est-ce vraiment trop demander de moderniser la semaine de travail ?Le Royaume-Uni participe actuellement à la plus grande expérience jamais réalisée d'une semaine de quatre jours, sans perte de salaire pour les travailleurs : 70 entreprises et plus de 3 300 travailleurs participent à un projet pilote mené par, le groupe de réflexion Autonomy et la campagne. Une enquête auprès des entreprises participantes à mi-parcours suggère que l'essai se déroule extrêmement bien, 86 % des employeurs déclarant qu'ils poursuivront probablement avec une semaine de quatre jours une fois l'essai terminé.À l'échelle mondiale, nous avons observé une tendance similaire. Partout où la semaine de quatre jours sans perte de salaire a été testée à travers le monde, c'est une situation gagnant-gagnant pour les travailleurs et les employeurs. Et bien qu'il puisse sembler contre-intuitif que travailler moins d'heures puisse entraîner une plus grande productivité, il y a de plus en plus de preuves que c'est le cas.Lorsque Microsoft au Japon a testé une semaine de quatre jours, ils ont constaté que la productivité avait augmenté de 40 %. En Islande, le plus grand essai jamais réalisé sur la réduction de la semaine de travail pour le secteur public a été un « succès écrasant » et a permis à 86 % de la population active islandaise de travailler moins d'heures ou d'obtenir le droit de réduire leurs heures. En plus de l'augmentation de la productivité, le bien-être des travailleurs s'est considérablement amélioré à travers une gamme d'indicateurs, du stress perçu et de l'épuisement professionnel à la santé et à l'équilibre travail-vie personnelle.En outre, une autre étude menée par l'organisation environnementale Platform London et la campagnea révélé qu'en travaillant simplement un jour de moins, les émissions de carbone pourraient diminuer jusqu'à 127 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer toutes les voitures particulières de la route.Pour les travailleurs participant à l'essai britannique, l'impact immédiat sur le bien-être a été positif. Kirsty Wainwright, qui gère le fish and chips de Platten dans le nord de Norfolk, déclare : « Travailler une semaine de quatre jours a fait une énorme différence dans ma vie et je me sens beaucoup plus heureuse. Cela me permet de passer plus de temps avec ma famille et je ne semble jamais atteindre le moment de fatigue au travail, ce qui est du jamais vu dans l'industrie hôtelière.« Avoir plus de temps pour faire les choses banales de la vie, comme l'administration de la vie, signifie également que j'ai un peu plus de vie sociale ».Matt Bolton de l'agence créative Mox London, déclare : « Sur le plan personnel, avoir un jour de congé supplémentaire chaque semaine a été énorme. Cela me permet de passer plus de temps avec ma famille et mon fils. De plus, d'un point de vue professionnel, j'ai été surpris de voir à quel point je suis plus concentré. Dès que votre état d'esprit passe à une semaine de quatre jours, vous devenez naturellement plus efficace ».Sharon Platts, directrice des ressources humaines chez Outcomes First Group, qui compte 1 000 employés et est la plus grande organisation participant à l'essai au Royaume-Uni, a déclaré que le projet pilote de quatre jours par semaine a été « transformateur » pour l'entreprise. « Nous avons été ravis de voir la productivité et la production augmenter et avons également pu le faire fonctionner dans nos services d'éducation et de soins, ce que nous pensions être beaucoup plus difficile », dit-elle.Source : 4 Days Week En tant que professionnel de l'informatique, êtes-vous pour ou contre la semaine de quatre jours ? Dans quelles mesures ?Que pensez-vous du modèle mis en place par le pays dans lequel vous travaillez ?Quels avantages y voyez-vous ? Quels inconvénients également ? Le ratio est-il susceptible d'encourager une semaine de travail moins longue selon vous ? Pourquoi ?