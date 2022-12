Sur l'ensemble de ces personnes interrogées, 65% ont déclaré qu'elles étaient prêtes à travailler avec un manager peu appréciable si leurs collègues apprécient toujours leur travail. 59% des personnes pensent que leur patron n'a jamais apprécié leur travail et la plupart d'entre elles disent avoir l'impression que leur employeur ne reconnaît pas leur travail comme il le devrait. 29% de ces personnes sont même prêtes à laisser leur patron réduire leur salaire si cela signifie que l'employeur fera l'éloge de leur travail.Cette enquête a été menée par OnePoll et Bonusly pour déterminer ce que les employés attendent de leurs patrons ou de leurs employeurs. Les employés se sentent sous-estimés de plusieurs façons. 41% disent que lorsque leur patron favorise d'autres employés et ne les prend pas en compte, ils se sentent blessés. 39% disent que leur patron ne communique pas assez bien avec eux, ce qui les insécurise et leur fait perdre confiance en leur travail.Et ce n'est pas tout, car un pourcentage plus élevé de 46% des employés ont quitté leur emploi parce qu'ils ne se sentaient pas désirés par leur patron. Cela montre à quel point l'appréciation du patron est importante sur le lieu de travail. Le rapport a également montré comment les employés aimeraient être reconnus par leurs employeurs. 35 % des personnes souhaitent des primes ou des augmentations de salaire en guise de reconnaissance de la part de leur patron. 65% disent qu'ils seront motivés par l'accomplissement de leurs tâches s'ils savent que leurs superviseurs vont les apprécier pour leurs efforts.La plupart des employés disent qu'ils ne veulent pas seulement être payés, mais qu'ils veulent aussi que leur travail soit validé. Environ 68% des employés disent qu'ils ne veulent pas travailler dans des entreprises qui ne leur offrent aucune faveur de développement spécial, tandis que 77% disent que s'ils travaillent dans une entreprise, ils ont besoin de différentes opportunités leur permettant de gravir les échelons. 25 % des employés disent qu'ils veulent être coachés sur leur lieu de travail afin de pouvoir s'améliorer. Seuls 22% se contentent d'une simple appréciation de leur travail, tandis que d'autres ont des exigences pour bien travailler.38 % des salariés ont besoin d'une appréciation de la part de leur supérieur hiérarchique, mais 35 % veulent être reconnus par les personnes avec lesquelles ils travaillent. De même, 35% veulent des éloges de la part du PDG de l'entreprise. On peut affirmer sans risque de se tromper que les employés n'ont pas seulement besoin d'un salaire, mais qu'ils veulent aussi être reconnus et appréciés.Source : Bonusly Qu'en pensez-vous ?Selon vous, la relation patron-employé est-elle un facteur important pour la reussite d'une entreprise ?