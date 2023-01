1 0

Je fais du Python avec un TJ de 500€/jour en portage salarial et c'est a peu près ce que je touche quand je fais des mois complets (après déductions commission de portage, frais, mutuelle, impôts, réserve)Les ESN qui me contactent me demandent quasiment systématiquement si je peux baisser mon TJ en cas de mission longue ou car je n'ai pas telle compétence/connaissance pour la mission... je me dis que je devrais monter mon TJ pour redescendre à 500€ après négociationAucun idée je n'ai jamais cherché à travailler pour l'étranger. En revanche, je serais curieux de savoir qu'est ce que l'on touche en France après de revenu mensuel quand on travaille pour une société étrangèreLes charges élevées des entreprises qui empêchent de proposer des salaires aussi élevés que dans d'autre pays mais on a une couverture sociale correcte en contrepartie.Après, si je diminue (un peu) mes exigences salariales c'est pour avoir des contreparties (35h pour équilibre vie pro/perso, mutuelle, tickets resto, flexibilité, temps de trajet/télétravail, et c'est à peu près tout ce qui rentre en compte)Quand j'étais salarié, c'était pour moi mission impossible de négocier un salaire vraiment dans la fourchette nationale :- une PME ou je suis resté 7-8 années ne pouvait pas se le permettre mais quand les résultats étaient bons, on avait des bonnes primes même si ça n'atteignait pas la fourchette en cumulait mais j'étais bien dans cette société- j'ai fait un éditeur dans la logistique qui payait très mal et qui s'est avéré être une entreprise à éviter... j'avais accepté le poste à cause de la crise du COVID qui me permettait de retrouver du travail rapidement tout en étant proche de chez moi- SSII/ESN : salaires un peu en dessous de la fourchette mais c'est l'environnement de travail qui m'a dégoûté (open-spaces avec des box ou non)Le cloud a créé des faux besoins selon moi dans une grand partie des cas et on demande à des développeur d'être devops et compétent sur un provider AWS/GCP/...Je pense qu'avec les framework JS, il est devenu compliqué de rester fullstack. Selon moi, il faut se limiter à un frmework JS et un langage back-end sur ce point même si on peu manquer des opportunités.Vu le salaire sur Rust, je me dis qu'il faudrait que je me lance en milieu pro mais je ne connais pas le marché. J'ai fait essentiellement du web avec Actix donc si vous avez des retours, je suis preneur.