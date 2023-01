Paychex a récemment mené une étude qui a jeté un peu de lumière sur l'état des offres d'emploi et sur ce que les candidats trouvent peu attrayant. 65 % des candidats considèrent comme un signal d'alarme majeur le fait que l'offre d'emploi ne comporte pas de fourchette de salaire. De nombreuses offres d'emploi utilisent un langage vague, par exemple en affirmant que les salaires seront compétitifs. Cela peut aliéner jusqu'à deux tiers des candidats potentiels.En outre, le simple fait d'afficher le salaire peut ne pas être suffisant. Les offres d'emploi qui affichent un salaire peu élevé risquent d'être ignorées parce que c'est le genre de chose qui pourrait rendre le poste moins attrayant pour les candidats. 60 % des répondants à l'enquête ont reconnu qu'il s'agissait d'un signal d'alarme, et 50 % ont cité les exigences excessives en matière d'expérience comme des facteurs de rupture.Quant à ce que les candidats recherchent dans les offres d'emploi, c'est vraiment très simple. 64 % ont déclaré qu'ils seraient plus susceptibles de postuler à un emploi si des horaires de travail flexibles étaient annoncés. 58 % ont déclaré vouloir voir une indication de la culture du travail à distance, et 57 % souhaitent que les responsabilités liées au poste soient clairement énoncées.Il est facile de voir que les employés souhaitent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et davantage de conseils de la part de leurs supérieurs. Les offres d'emploi qui indiquent cela obtiendront une bien meilleure réponse, ce qui leur permettra peut-être de trouver quelqu'un pour le poste à un rythme beaucoup plus rapide.Source : Paychex Trouvez-vous cette étude pertinente ?Selon vous, quelles autres raisons peuvent également empêcher un candidat de compléter une candidature ?