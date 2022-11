Gartner définit la main-d'œuvre sans frontières comme des talents travaillant à distance depuis différents pays sur la base d'un contrat de travail établi au-delà des frontières nationales. Alors que cette tendance continue de s'étendre, l'enquête a également révélé que 27 % des dirigeants envisagent actuellement d'embaucher des employés tech sans frontières.", a déclaré Gabriela Vogel, analyste directeur senior chez Gartner. "."L'enquête a été menée auprès de 288 cadres de niveau C et de leurs subordonnés directs au cours du deuxième trimestre de 2022 pour comprendre leur volonté de poursuivre une main-d'œuvre technologique sans frontières, leurs plans et l'adoption d'une main-d'œuvre sans frontières.", a ajouté M. Vogel.L'enquête a révélé que parmi les organisations qui disposent de talents sans frontières, 19 % de leur personnel informatique est sans frontières."L'embauche de personnel sans frontières exige des dirigeants d'entreprise et des responsables informatiques qu'ils apportent des ajustements importants à leur modèle opérationnel, notamment en révisant leurs techniques de gestion, leur infrastructure et leur technologie, la cybersécurité et la protection des données, ainsi que l'équité salariale", a déclaré M. Vogel.Bien que l'Inde soit le pays le plus choisi par les entreprises européennes et nord-américaines pour recruter de la main-d'œuvre technologique sans frontières, le Royaume-Uni se classe en quatrième position avec un attrait presque égal pour l'Europe (28 %) et l'Amérique du Nord (26 %) (voir figure 1). L'enquête a également révélé que l'Europe a une concentration importante d'embauches à l'intérieur de ses frontières, car elle dispose d'une législation du travail favorable à l'embauche de personnel sans frontières.Les deux principaux domaines d'expertise pour lesquels les DSI et les responsables informatiques recherchent des talents sans frontières sont l'ingénierie logicielle/le développement d'applications (62% des répondants à l'enquête) et le support d'applications (55% des répondants à l'enquête).Alors que 71% des organisations interrogées ont déclaré qu'il était essentiel de prendre en compte les besoins spécifiques des travailleurs technologiques sans frontières dans leur stratégie de lieu de travail, 50% des organisations ont déclaré avoir pleinement mis en œuvre des outils liés à la collaboration et à la productivité, tels que les suites bureautiques en nuage, la collaboration en flux de travail, les solutions de réunion et les tableaux blancs numériques.Cependant, le sans-frontiérisme ne convient pas à toutes les organisations.", a déclaré Daniel Sanchez-Reina, analyste vice-président chez Gartner.Source : GartnerTrouvez-vous cette enquête pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?Que pensez-vous de la main d'oeuvre sans frontière ?Le télétravail international et la disponibilité d'informaticiens à un tarif moindre de pays en voie de développement est il une menace pour l'emploi des informaticiens en Europe et aux USA ?