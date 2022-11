Les suppressions d'emplois chez Twitter suscitent des inquiétudes quant à la capacité de l'entreprise à se conformer aux nouvelles règles européennes strictes contre le contenu illégal en ligne

M. Reynders, qui a rencontré des représentants de Twitter au siège européen de la plate-forme de médias sociaux à Dublin, a demandé des éclaircissements à l'entreprise, a déclaré à Reuters un fonctionnaire de la Commission européenne.", a déclaré le fonctionnaire, sous couvert d'anonymat.La nouvelle réglementation, connue sous le nom de "" (loi sur les services numériques), qui s'appliquera à partir de février 2024, exige des plateformes en ligne qu'elles fassent davantage pour surveiller les contenus illégaux sur Internet, sous peine de se voir infliger des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.Twitter a licencié des cadres supérieurs et procédé à des suppressions d'emplois massives sans aucun avertissement, à la suite du rachat tumultueux de l'entreprise par le milliardaire Elon Musk le mois dernier. Près de la moitié des effectifs - environ 3 700 employés - ont été licenciés et plus de 1 000 ont démissionné.Les deux derniers employés de Twitter basés à Bruxelles ne font plus partie de l'entreprise, a déclaré une personne au fait du dossier, sous couvert d'anonymat. L'équipe, qui interagissait avec les fonctionnaires de la Commission sur les questions de politique et de réglementation, comptait initialement six personnes.M. Reynders a également mis en garde Twitter et d'autres entreprises technologiques contre les discours de haine en ligne, après que les dernières données ont montré qu'ils avaient supprimé moins de contenu cette année que les années précédentes.Source : Didier Reynders, chef de la justice européenneQuel est votre avis sur le sujet ?D'après-vous, Twitter sera-t-il capable de se conformer aux règles de l'UE ?