Nous fournirons trois mois d'assistance professionnelle avec un fournisseur externe, y compris un accès anticipé à des pistes d'emploi non publiées. Aide à l'immigration : Je sais que c'est particulièrement difficile si vous êtes ici avec un visa. Il y a une période de préavis avant la résiliation et certaines périodes de grâce pour les visas, ce qui signifie que tout le monde aura le temps de faire des projets et de travailler sur son statut d'immigration. Nous avons des spécialistes en immigration dédiés pour vous guider en fonction de vos besoins et de ceux de votre famille.

Au début de Covid, le monde s'est rapidement déplacé en ligne et l'essor du commerce électronique a entraîné une croissance démesurée des revenus. De nombreuses personnes ont prédit qu'il s'agirait d'une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. Moi aussi, j'ai donc pris la décision d'augmenter considérablement nos investissements. Malheureusement, cela ne s'est pas déroulé comme je m'y attendais. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je me suis trompé et j'en assume la responsabilité.Dans ce nouvel environnement, nous devons devenir plus efficaces en termes de capital. Nous avons déplacé davantage de nos ressources vers un plus petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires, comme notre moteur de découverte de l'IA, nos publicités et nos plateformes commerciales, et notre vision à long terme du métavers. Nous avons réduit les coûts dans l'ensemble de notre entreprise, notamment en réduisant les budgets, en réduisant les avantages et en réduisant notre empreinte immobilière. Nous restructurons les équipes pour gagner en efficacité. Mais ces mesures à elles seules ne permettront pas d'aligner nos dépenses sur la croissance de nos revenus, j'ai donc également pris la décision difficile de laisser partir les gens.Il n'y a pas de bonne façon de procéder à un licenciement, mais nous espérons vous fournir toutes les informations pertinentes le plus rapidement possible, puis faire tout notre possible pour vous aider à traverser cette épreuve.Tout le monde recevra bientôt un e-mail vous informant de ce que ce licenciement signifie pour vous. Après cela, chaque employé concerné aura la possibilité de parler à quelqu'un pour obtenir des réponses à ses questions et participer à des séances d'information.Certains des détails aux États-Unis incluent:En dehors des États-Unis, le support sera similaire, et nous suivrons bientôt avec des processus distincts qui tiennent compte des lois locales sur l'emploi.Nous avons pris la décision de supprimer l'accès à la plupart des systèmes Meta pour les personnes qui partent aujourd'hui compte tenu de la quantité d'accès aux informations sensibles. Mais nous gardons les adresses e-mail actives tout au long de la journée afin que tout le monde puisse dire au revoir.Bien que nous procédions à des réductions dans chaque organisation de Family of Apps jusqu'à Reality Labs, certaines équipes seront plus touchées que d'autres. Le recrutement sera affecté de manière disproportionnée puisque nous prévoyons d'embaucher moins de personnes l'année prochaine. Nous restructurons également plus substantiellement nos équipes commerciales. Cela ne reflète pas l'excellent travail accompli par ces groupes, mais ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Les managers de chaque groupe prévoiront du temps pour discuter de ce que cela signifie pour votre équipe au cours des prochains jours.Les coéquipiers qui nous quitteront sont talentueux et passionnés et ont eu un impact important sur notre entreprise et notre communauté. Chacun de vous a contribué au succès de Meta, et je lui en suis reconnaissant. Je suis sûr que vous continuerez à faire du bon travail à d'autres endroits.