économiser de l'argent ;

Améliorer notre capacité à innover ;

améliore la souplesse d'utilisation des ressources ;

ajoute de la flexibilité à l’organisation informatique ;

libère des ressources pour se concentrer sur les activités de base ;

permet d'accéder à des compétences qui ne sont pas disponibles en interne.

Les meilleurs pays pour externaliser le développement de logiciels

Selon un rapport sur les salaires des ingénieurs en logiciel publié ce mois-ci par CodeSubmit, les États-Unis sont en tête de liste des salaires les plus élevés , suivis d'Israël et de plusieurs pays européens. Les trois premiers pays de ce classement sont : les États-Unis, la Suisse et Israël. Le Danemark, le Canada et la Norvège suivent, tandis que l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède complètent le top 10. La France se pointe à la 14e position tout juste devant la Nouvelle-Zélande, le Singapour, l’Argentine et le Japon.Landing.jobs a publié l'édition 2022 de son rapport annuel Global Tech Talent Trends selon lequel 88,6 % des professionnels travaillent à distance de manière complète ou hybride. Selon le rapport, l'Europe est le continent préféré pour le télétravail transfrontalier (34,1 %), suivi de l'Amérique du Nord (24,9 %) et la principale raison de travailler à distance au-delà des frontières est "un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée" (25,1 %). Plus important encore, le rapport a révélé que les emplois à distance sont mieux rémunérés que les emplois de bureau . Les salaires en télétravail seraient 1,9 fois supérieurs aux salaires des emplois de bureau.Selon les auteurs, les conclusions du rapport aident les organisations à mieux comprendre la nouvelle nature du marché mondial de la technologie et la manière dont elles doivent se positionner pour recruter et retenir les talents dont elles ont tant besoin. En effet, le monde a radicalement changé au cours des deux dernières années, notamment en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le travail à distance est passé d'une situation agréable il y a environ 3 ans à une situation presque obligatoire désormais. Embaucher et travailler au-delà des frontières ou s'installer dans un autre pays ne sont plus des exceptions, mais des tendances avérées.En ce qui concerne l'origine de l'externalisation, les chiffres de l'étude de CodeSubmit coïncident ici aussi : l'Amérique, qui est de loin le pays où les développeurs de logiciels sont le mieux payés, est également le plus grand pourvoyeur d'externalisation au monde, puisqu'elle serait responsable d'environ 84 % des contrats d'externalisation dans le monde.La demande de logiciels ne cessant de croître, il faut regarder au-delà de son pays d'origine pour répondre à ses besoins professionnels. La technologie a rendu pratique la collaboration et le maintien du contact avec des personnes du monde entier. Selon Statista, le marché de l'externalisation du développement de logiciels a atteint une valeur de 92,5 milliards de dollars en 2019.Il existe diverses raisons d'externaliser l'informatique, et les plus courantes sont les économies d'argent, l'accès à une main-d'œuvre qualifiée, l'amélioration de la concentration sur les idées centrales de l'entreprise, etc. Voici ce que dit la recherche sur les raisons pour lesquelles les gens externalisent leurs services informatiques :Les principaux éléments à prendre en compte pour déterminer les meilleurs pays dans lesquels externaliser le développement de logiciels seraient des coûts moins élevés, un marché informatique très développé, une infrastructure éducative de haute qualité et la possibilité de communiquer dans la langue de votre choix. Ces facteurs créent un vaste vivier de travailleurs techniques qualifiés parmi lesquels il est possible de choisir.Une population de développeurs de 100 000 ou plus est un point positif. Une population de développeurs plus importante signifie plus d'options à sa disposition. L'embauche coûtera plus cher parce que moins d'options sont disponibles avec une population de développeurs faible. Cependant, la qualité du codage compte également.Par exemple, sur 300 000 candidats développeurs, seuls 10 000 peuvent développer au niveau de compétence requise. Du point de vue de l'externalisateur, il n'y a pas de différence entre 20 000 développeurs et 40 000 candidats développeurs.Dans une interview, Chris Bakke, PDG de la plateforme de recrutement technologique Laskie, a déclaré que le travail à distance et les salaires élevés rendent l'embauche d'ingénieurs logiciels moins essentielle. Les entreprises technologiques se disent : « Nous pouvons embaucher un ingénieur aux États-Unis pour 300 000 dollars ou nous pouvons embaucher quelqu'un d'excellent à l'étranger avec une expérience très similaire pour 75 000 dollars », a déclaré Bakke.Le refrain des entreprises technologiques est toujours le même : elles ne trouvent pas assez de personnes pour occuper les postes, et l'augmentation des exigences salariales, notamment à la suite de la grande démission, a rendu les postes à pourvoir plus coûteux. Enfin, jusqu'à ce qu'elles commencent à suspendre ou à ralentir les embauches, Apple étant la dernière en date à freiner.L’exemple de la startup californienne Deel, spécialisée dans la paie, qui depuis son lancement en 2019 a embauché 1 100 personnes dans 75 pays en est une illustration. Seuls 18 % des employés de l'entreprise de San Francisco travaillent aux États-Unis ; un pour cent seulement des employés américains de l'entreprise travaillent dans l'ingénierie, les données et les produits.Outre la Chine, la Pologne, l'Ukraine, les Philippines, l'Inde et le Nigeria, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil sont également des destinations de choix pour l'externalisation. Le gouvernement ukrainien met l'accent sur l'éducation, ce qui a permis de développer une industrie technologique florissante. Selon l'analyse statistique de HackerRank, les développeurs ukrainiens ont obtenu un score moyen de 88,7 % dans tous les défis HackerRank. L'Ukraine abrite également le plus grand nombre de programmeurs C++ au monde.L'anglais n'est pas très répandu au sein de la population générale, mais 80 % de la communauté informatique parle anglais, de sorte que les obstacles à la communication sont minimes. Parmi les autres avantages de l'externalisation vers l'Ukraine, citons un fuseau horaire qui chevauche partiellement celui des États-Unis et du Royaume-Uni et une culture de travail similaire qui privilégie le défi et la compétition. Selon PayScale, les salaires annuels des développeurs ukrainiens varient entre 11 936 et 46 787 dollars.Source : CodeSubmit Quel est votre avis sur le sujet ?Dans quel pays exercé vous actuellement ? Comment trouvez-vous les salaires appliqués dans votre pays ?Ces résultats sont-ils pertinents ?