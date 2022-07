Les cinq professions les plus demandées dans le monde sont les ingénieurs et développeurs en logiciels, suivis des ingénieurs en électronique, des ingénieurs en mécanique, des infirmiers et des médecins ;

24 pays ont besoin d'ingénieurs et de développeurs en logiciels, 18 pays ont besoin d'infirmiers et 19 pays ont signalé une pénurie d'ingénieurs en électronique et en mécanique ;

Les secteurs les plus demandés sont les soins de santé, les sciences et l'ingénierie, et les métiers, les secteurs de la technologie et de la création constituant les cinq premiers ;

Le Canada a signalé le plus grand nombre de professions en demande (108), suivi par l'Australie (96), la Russie (56), la Suède (45) et la Nouvelle-Zélande (45).

Parmi les professions les moins demandées dans le monde figurent les responsables de la logistique, les contrôleurs aériens, les opérateurs de la production de bois et les travailleurs maritimes.

Salaires des ingénieurs en logiciel par langage de programmation

Go est le langage le mieux rémunéré avec 120 577 dollars ;

Ruby arrive en deuxième position avec 119 558 dollars ;

Python est rémunéré en moyenne à hauteur de 114 904 dollars ;

Le salaire moyen pour Java est de 112 013 dollars ;

JavaScript est généralement rémunéré à hauteur de 111 922 dollars aux États-Unis ;

Les développeurs Android gagnent en moyenne 109 377 dollars ;

iOS a un salaire moyen légèrement inférieur à celui d'Android, à 108 783 dollars ;

Et Rust n'est pas loin derrière, à 108 744 dollars ;

Le langage C est rémunéré en moyenne à 101 734 dollars ;

PHP rapporte généralement 92 867 dollars ;

Et parmi ces langages, SQL est celui qui paie le moins ; 85 845 dollars

Le salaire moyen d'un développeur de logiciels en France

Le salaire moyen d'un développeur de logiciels en Allemagne

Les trois premiers pays de ce classement sont : les États-Unis, la Suisse et Israël. Le Danemark, le Canada et la Norvège suivent, tandis que l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède complètent le top 10. La France se pointe à la 14e position tout juste devant la Nouvelle-Zélande, le Singapour, l’Argentine et le Japon. Étant donné que la France est un des pays au monde avec le plus de prestations sociales, les charges salariales sont parmi les plus élevées au monde du coup, il ne reste pas beaucoup aux développeurs.Les professionnels qualifiés qui envisagent de partir à l'étranger devront également prendre en compte les salaires moyens des pays développés, ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des personnes qui y vivent et leur degré de satisfaction.Le Danemark arrive en tête en termes de satisfaction de la vie et d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec des scores respectifs de 7,5 et 9,8. Si les salaires moyens ne sont pas aussi élevés qu'au Luxembourg (où le salaire moyen est de 37 365 £) et en Suisse (où le salaire moyen est de 34 674 £), ils sont, avec 30 123 £, supérieurs à ceux qu'un professionnel qualifié gagnerait en Islande ou en Nouvelle-Zélande, où la satisfaction de la vie et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont encore relativement élevés.Comme indiqué précédemment, les pays où les développeurs logiciels sont les plus rémunérés sont les États-Unis, Israël et plusieurs pays européens. Cependant, même au sein d'un même pays, il peut y avoir de grandes différences, car les développeurs des grandes villes ont tendance à être mieux payés que ceux qui vivent en dehors des zones urbaines.Les pays en développement comme le Nigeria offrent les salaires les plus bas, soit 7 255 dollars par an. L'Inde, un pays où les entreprises occidentales ont tendance à externaliser leurs besoins techniques, a un salaire annuel moyen de 7 725 dollars. Les développeurs des pays d'Europe de l'Est peuvent s'attendre à un salaire nettement inférieur à celui de leurs collègues occidentaux. En Pologne, un développeur gagne généralement 22 740 dollars, et en Ukraine, la moyenne est de 22 348 dollars.Une analyse réalisée par Michael Page, la société de recrutement spécialisée, révèle les professions les plus demandées dans le monde. Globalement, le développement de logiciels est la profession la plus demandée au monde.L'analyse, qui s'est penchée sur les listes officielles de pénurie de professions publiées par les gouvernements nationaux des pays figurant dans l'indice "Better Life" de l'OCDE, a révélé les professions et les secteurs les plus représentés dans les listes de pénurie de professions des pays développés. Elle a également porté sur les salaires moyens, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les scores de bonheur, qui ont été tirés de la base de données de l'OCDE, des sources gouvernementales nationales et de l'indice du mieux-vivre :Cette nouvelle analyse semble indiquer que les professionnels qualifiés dans le développement en logiciel seront en bien meilleure position lors de la recherche d'un emploi que ceux des autres domaines. Sur les 36 pays analysés, 33 ont signalé une demande de professionnels des sciences et de l'ingénierie et 28 une demande de professionnels des technologies.Ainsi, si les ingénieurs et les développeurs de logiciels appartiennent au secteur de la technologie, ce sont ceux qui travaillent dans le domaine des sciences et de l'ingénierie (par exemple, les ingénieurs en électronique et en mécanique) qui auront le plus de chances de trouver un emploi à l'étranger, s'ils le décident. Le salaire moyen d'un développeur de logiciels aux États-Unis est de 110 140 dollars par an ou 9 178 dollars par mois. Le salaire moyen d'un développeur junior est de 69 354 dollars par an, soit 5 779 dollars par mois. Le salaire moyen d'un développeur senior, quant à lui, est de 104 188 dollars par an, soit 8 682 dollars par mois.Les salaires extrêmement élevés et variables des chefs de projet, notamment dans la région de la baie de San Francisco, font monter la moyenne nationale, mais il peut y avoir de grandes différences entre les États et les villes. Voici les États et les villes les plus rémunérateurs des États-Unis :Sans surprise, la Californie est l'État le plus rémunérateur pour les ingénieurs logiciels, avec un salaire médian de 146 770 dollars. Washington est classé deuxième, et le Maryland arrive en troisième position.Si l'on considère les langages de programmation, il est clair que certains d'entre eux paient mieux que d'autres. Les langages dorsaux populaires comme Go et Python arrivent en tête de liste. Cependant, il s'agit de salaires moyens, il peut donc y avoir de grandes différences selon l'endroit où se trouve le développeur.En France, les développeurs de logiciels gagnent en moyenne 43 849 $ par an, soit 3 654 $ par mois. Les développeurs seniors gagnent 59 024 dollars par an, soit 4 918 dollars par mois, et les développeurs juniors 36 523 dollars par an, soit 3 043 dollars par mois.À Paris, le salaire moyen d'un développeur de logiciels est de 50 693 dollars. En termes de langages, Golang est le langage le mieux rémunéré avec 50 622 dollars par an. Ruby arrive en deuxième position, tandis que PHP et Java sont les moins bien payés.Le salaire moyen d'un développeur de logiciels en Allemagne est de 52 913 dollars par an, soit 4 409 dollars par mois. Le salaire moyen d'un développeur de logiciels en Allemagne est de 52 913 dollars par an, soit 4 409 dollars par mois. Les développeurs juniors sont, en moyenne, payés 51 188 dollars par an, soit 4 265 dollars, et les développeurs seniors peuvent s'attendre à être payés 78 194 dollars par an, soit 6 516 dollars par mois.Comme d'habitude, il existe une différence significative entre les villes et le reste du pays ; un développeur de logiciels à Berlin sera généralement payé 65 524 dollars par an. Les langages les mieux payés en Allemagne sont Golang (65 533 dollars) et Ruby (63 616 dollars).Sources : CodeSubmit