Une autre enquête menée par Gartner auprès de 1 609 candidats entre mai et juin 2021 a révélé que près de la moitié des candidats d'aujourd'hui envisagent au moins deux offres d'emploi simultanément.", a déclaré Jamie Kohn, directeur de recherche au sein de la pratique RH de Gartner. "Pour acquérir un avantage concurrentiel dans la guerre actuelle des talents, Gartner recommande ce qui suit :Pour rester compétitifs, les employeurs doivent envisager les différentes formes de flexibilité - horaires quotidiens, lieu de travail ou durée de la semaine de travail - qu'ils peuvent offrir pour retenir et attirer les meilleurs talents., a déclaré Kohn. "."Les RH devraient aider les chefs d'entreprise à déterminer les options de flexibilité en fonction du contexte spécifique de leur travail. Les recherches de Gartner montrent que les performances s'améliorent lorsque les employés bénéficient d'une certaine flexibilité quant au lieu, au moment et à la quantité de travail.Pour élargir les possibilités d'évolution des employés, les responsables RH doivent aider les managers à conceptualiser les parcours professionnels potentiels de leurs subordonnés directs de manière générale - et pas seulement les prochaines étapes spécifiques. Cette approche permet aux dirigeants d'aller au-delà des compétences actuelles de leurs collaborateurs et de les guider en fonction de leurs intérêts personnels, des opportunités de croissance de l'entreprise et de leurs expériences.Les managers doivent également encourager leurs subordonnés directs à avoir des conversations de carrière avec des mentors et des coachs neutres qui peuvent les aider à réfléchir de manière créative aux possibilités de développement qui s'offrent à eux au sein de leur organisation et à la manière de les aborder.Dans un marché du travail compétitif, les organisations doivent cesser de penser au remplacement d'employés spécifiques et envisager plutôt les compétences dont l'organisation dans son ensemble a besoin pour réussir à l'avenir. Pour commencer, les responsables RH doivent identifier les lacunes à long terme en matière de talents au niveau de l'organisation et s'associer aux dirigeants de l'entreprise pour acquérir les compétences essentielles nécessaires. Il s'agit notamment de trouver des compétences en dehors des parcours professionnels traditionnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation.", a déclaré Kohn. "."Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Votre entreprise est-elle concernée par ces soucis de rotation de personnel ? comment les responsables gèrent-ils la situation ?