Cependant, un rapport publié par la société de conseil NTT DATA UK montre que 74 % des femmes disent avoir eu une expérience négative au travail en raison de leur sexe.Les résultats montrent également que 59 % d'entre elles ont été rabaissées parce qu'elles sont des femmes, 49 % ont été victimes d'un comportement partial à leur égard en tant que femme et 34 % ont été victimes de discrimination fondée sur des facteurs tels que le sexe, la race, la sexualité et l'âge.Il y a encore un net déséquilibre entre les sexes, puisque seulement 23 % des personnes travaillant dans le domaine des STIM au Royaume-Uni sont des femmes. À la question de savoir comment remédier à cette situation, 77 % des femmes et 69 % des hommes ont cité l'augmentation des activités STEM de base visant à intéresser les femmes à la technologie dès leur plus jeune âge. Parmi les autres solutions possibles, citons la promotion des femmes leaders dans le domaine des technologies (65 %) et la création d'un plus grand nombre de parrainages, de stages rémunérés et de subventions pour permettre aux femmes de s'essayer à des rôles technologiques (62 %).Vicki Chauhan, responsable du secteur public chez NTT DATA UK, déclare :."L'initiative route2work de NTT DATA vise à faire la différence en finançant des candidates dans des académies de compétences numériques.Source : NTT Data UK Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Qu'en est-il en France ? le secteur de la technologie est-il plus ouvert aux femmes ?Avez-vous déjà été témoin, ou personnellement victime de comportement négatif au travail, en tant que femme dans le secteur technologique ?A votre avis, faut-il lancer des programmes spéciaux pour améliorer l'inclusion dans le secteur ?