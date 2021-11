Le rapport du JRC appelle le gouvernement britannique à "réglementer pour une réelle responsabilisation" de l'IA sur le lieu de travail, y compris les technologies de surveillance

La surveillance du lieu de travail est un exemple où l'introduction de l'IA nécessite une meilleure réglementation soutient l’APPG

Le rapport du Joint Research Councils, intitulé Electronic Monitoring and Surveillance in the Workplace, indique que la surveillance sur le lieu de travail, souvent soutenue par des technologies d'intelligence artificielle, s'est développée à la fois dans le cadre de l'économie du travail à l'aide de platesformes communes et dans le cadre de systèmes bureautiques communs. Chaque tendance présente des dangers différents et nécessite des réponses différentes, a déclaré l'auteur du rapport, Kirstie Ball, professeur à l'école de gestion de l'université de St Andrews.« Avec la pandémie, de nombreuses personnes ont commencé à travailler à distance et se sont éloignées de leurs collègues, mais ont commencé à sentir que la surveillance était beaucoup plus omniprésente. Si c'est le cas, cela entraîne des problèmes de santé, de sécurité et de risques psychosociaux pour les travailleurs. Il y a une diminution de la satisfaction au travail, une diminution de l'engagement peut-être au travail, une diminution de la confiance dans le lieu de travail, une augmentation du stress, une baisse de productivité et des démissions », a déclaré Kristie Ball.Les employeurs ont eu de plus en plus recours aux webcams, à l'enregistrement des frappes au clavier et aux traceurs de mouvements tout au long de la pandémie. Selon Mme Ball, il existe un risque que les managers ne prennent pas pleinement conscience des dérives et des limites de la technologie de surveillance du lieu de travail : « Et il y a le fait qu'ils pourraient penser que parce que c'est de l'IA, c'est forcément juste. Dans le passé, les débats sur la surveillance des employés étaient relégués à certaines industries... mais maintenant, cela affecte la perspective de tout le monde, chaque type de travail qui existe ».Parallèlement les travailleurs de plateforme présentent un ensemble différent de problèmes, a-t-elle ajouté. Alors que certains les utilisent comme second emploi ou pour soutenir d'autres intérêts, beaucoup de personnes comptent sur la plateforme comme principale source de revenus. La surveillance est omniprésente et les résultats sont souvent inexplicables.« Vous avez très peu de contrôle sur la répartition de votre travail sur une plateforme. Parce que c'est régi par des algorithmes, ce que vous êtes payé dépend de vos évaluations par les clients et de vos performances passées. Il n'y a pas de voie claire pour le développement de carrière, bien que certaines platesformes s'y intéressent. C'est comme une expérience de travail rémunérée à la tâche qui est très précaire, et les gens n'ont absolument aucun droit », a déclaré Mme Ball.Les travailleurs de ces platesformes peuvent être licenciés avec peu d'avertissement ou d'explications, en fonction des résultats des données de suivi et de la prise de décision algorithmique. Au début de l'année, il est apparu que des chauffeurs d'Amazon étaient licenciés par courriel de manière algorithmique pour des éléments de travail échappant à leur contrôle. Ces témoignages choquants ont fourni une illustration des problèmes de surveillance dans le travail sur plateforme. « Votre travail peut être rejeté sans explication, et vous pouvez également être licencié - voir votre compte suspendu. Il y a certaines choses que vous ne devez pas faire sur une plateforme. Vous pouvez être suspendu pour avoir trop parlé aux clients, trop critiqué la plateforme, soulevé trop de problèmes.... Et il y a beaucoup de façons dont vous pouvez être suspendu », a déclaré Ball.Le rapport, « La nouvelle frontière : L'intelligence artificielle au travail » de l’APPG, recommande l'adoption d'une nouvelle loi sur les algorithmes qui, selon lui, établirait « une orientation claire pour garantir que l'IA place les personnes au premier plan ». Il prévient que « l'utilisation de technologies algorithmiques de surveillance, de gestion et de contrôle qui assument de nouvelles fonctions de conseil, ainsi que des fonctions traditionnelles, a considérablement augmenté pendant la pandémie ».En vertu de cette loi, les travailleurs auraient le droit de participer à la conception et à l'utilisation de systèmes basés sur des algorithmes, dans lesquels les ordinateurs prennent et exécutent des décisions concernant des aspects fondamentaux du travail d'une personne ; y compris, dans certains cas, l'attribution d'équipes et de salaires, ou le fait qu'elle obtienne ou non un emploi.Le rapport recommande également que les entreprises et les employeurs du secteur public remplissent des évaluations de l'impact des algorithmes, afin d'aplanir tout problème causé par les systèmes, et d'élargir le nouvel organe de coordination de la réglementation numérique, le Forum de coopération pour la réglementation numérique, afin d'introduire une certification et des orientations pour l'utilisation de l'IA et des algorithmes au travail.Les députés ont ajouté que l'utilisation de l'IA et des algorithmes produisait un sentiment d'injustice et de manque d'indépendance chez les travailleurs, qui ne sont pas non plus conscients du rôle des informations personnelles dans l'orientation des décisions relatives à leur travail. La réglementation des médias sociaux et des plateformes vidéo sera également incluse dans le projet de loi sur la sécurité en ligne, qui aura force de loi vers la fin de l'année prochaine.Le député David Davis, président conservateur de l'APPG sur l'avenir du travail, a déclaré : « Notre enquête révèle comment les technologies de l'IA se sont répandues au-delà de l'économie du spectacle pour contrôler quoi, qui et comment le travail est fait. Il est clair que, s'ils ne sont pas correctement réglementés, les systèmes algorithmiques peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et la prospérité ».Clive Lewis, membre travailliste de l'APPG, a ajouté : « Notre rapport montre pourquoi et comment le gouvernement doit présenter des propositions solides pour la réglementation de l'IA. Il existe des lacunes marquées dans la réglementation au niveau des individus et des entreprises, qui portent préjudice aux personnes et aux communautés dans tout le pays ».L'enquête de l'APPG a été établie après la publication d'un rapport sur le rôle de l'IA et des algorithmes dans le travail moderne en mai de cette année par l'Institute for the Future of Work, un organisme de recherche, intitulé « the Amazonian Era ». Le rapport se concentrait sur les travailleurs du commerce de détail et comprenait des témoignages de chauffeurs-livreurs et de caissiers qui se plaignaient des systèmes de surveillance et de la fixation d'objectifs qui produisaient des niveaux élevés d'anxiété.Sources : JRC Publications Comment votre employeur fait-il pour vous contrôler alors que vous êtes en télétravail ?Peut-on mesurer la productivité d’un employé en le soumettant à une surveillance active ?Que pensez-vous de l’utilisation de tels moyens pour juger de la productivité d’un développeur ?Selon vous, sur quels critères doit-on s’appuyer pour juger de la productivité d’un travailleur de la filière programmation informatique en particulier ?