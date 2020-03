en cette période de pandémie qui a commencé par forcer la plus grosse expérience de travail à domicile en Chine avant qu’elle ne s’étende au reste du monde ; certaines entreprises la résolvent en s’appuyant sur des outils de travail collaboratifs comme Sneek qui leur permettent de photographier leurs employés toutes les 5 minutes via un service vidéo en continu.L'interface du logiciel permet à l'employeur de disposer d'un "mur de visages" (pour chaque bureau),. En fait, ce qu’il faut dire est que l’application permet aux employés de régler leur webcam pour qu’elle les photographie de façon automatique toutes les une à cinq minutes,. En sus, l’employeur peut initier un appel vidéo en direct avec un travailleur en cliquant sur sa photo, ce, même si ce dernier n’a pas accepté. C’est un paramètre par défaut du logiciel qui peut être modifié pour conditionner la réception de l’appel à une action manuelle, à condition que cela fasse partie des règles que l’employeur approuve.. À ce propos, l’entreprise souligne justement que « Sneek n’a jamais été conçu pour espionner qui que ce soit. Sinon, nous serions la pire société d’espionnage surtout que nous avons baptisé notre application Sneek. Nous savons que beaucoup de gens trouveront que c'est une atteinte à la vie privée. Nous comprenons à 100 % que cette dernière ne soit pas la solution pour ceux qui regardent les choses de cette façon, mais il y a aussi beaucoup d’équipes désireuses de rester en contact lorsqu’elles travaillent. » Ainsi, d’après l’entreprise derrière l’applicationSept ans après que Marissa Meyer se soit érigée contre le travail à distance, nous voilà à nouveau sur les starting blocks des débats de l’époque. En 2013, dans une note envoyée à ses employés, la PDG de Yahoo a annoncé qu'il ne sera plus possible pour ces derniers de travailler à distance. Expliquant sa décision, la patronne de YahooEn 2017, IBM a mis en avant des arguments allant dans le même sens pour mettre fin au télétravail.Dans bien de pays au monde, la journée de travail a une durée de 8 heures., on arrive au lieu de service, s’installe sur un siège devant un ordinateur et se lance dans ses activités. Mais, lesquelles ? De quoi s’agit-il dans la réalité ? De « 8 heures de travail » ou « 8 heures au travail » ? En d’autres termes, pour combien de temps les travailleurs sont-ils productifs sur une journée de travail ? Dans une publication parue il y a 3 ans, Invitation Digital Ltd – une firme de marketing basée au Royaume-Uni – répond aux questions …L’étude d’Invitation Digital Ltd a porté sur près de 2000 (1989 pour être exact) employés de bureau (à temps plein) âgés de plus de 18 ans et disséminés sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni. En réponse à la question de savoir s’ils se considèrent productifs tout au long d’une journée de travail, la grande majorité (soit 79 %) avait répondu non. D’après les résultats de l’étude, seul le cinquième (donc les 21 % restants) a répondu par l’affirmative.D’après l’enquête, si les travailleurs se retrouvaient avec moins de 3 h de productivité sur une journée de travailpar des activités comme : surfer sur les réseaux sociaux - 47 % (des répondants au sondage) ; lire les sites Web d'actualités - 45 % ; discuter des activités en dehors du travail avec des collègues - 38 % ; préparation de boissons chaudes - 31 % ; pauses cigarettes - 28 % ; messagerie texte et messagerie instantanée – 27 % ; manger par petits bouts - 25 % ; faire de la nourriture au bureau - 24 % ; téléphoner à son partenaire/à ses amis - 24 % ; recherche d'un nouvel emploi – 19 %.Grosso modo, les outils de travail collaboratifs en ligne ont le vent en poupe . La base d'utilisateurs de Sneek s'est rapidement étendue ces dernières semaines, alors que les entreprises passent en masse au télétravail. Les inscriptions ont été multipliées par dix ces dernières semaines, d'après le cofondateur de l'entreprise derrière l'application. Elle compte plus de 10 000 utilisateurs et se targue de compter parmi ses clients American Express, Lego, Fred Perry et GoFish digital.Source : Business Insider Comment votre employeur fait-il pour vous contrôler alors que vous êtes en télétravail ?Peut-on mesurer la productivité d’un employé en le soumettant à une surveillance active ?