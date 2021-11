Le rapport se penche sur les raisons de cette situation et révèle que 38 % citent le rythme de l'évolution technologique dépassant leurs programmes de développement des compétences existants comme principal facteur, suivi par la difficulté d'attirer des candidats qualifiés (35 %) et le manque d'investissement dans les ressources de formation (32 %).", explique Michael Yoo, directeur général, technologie et développeur chez Skillsoft. "."En réponse aux pénuries, les entreprises reconnaissent de plus en plus le rôle que joue le développement professionnel dans la lutte contre les lacunes en matière de compétences et dans l'amélioration du moral et de la fidélisation des employés, 56 % des décideurs informatiques affirmant avoir mis en place un plan de formation des membres de l'équipe existante. Et, étant donné que 80 % des professionnels de l'informatique font état d'une série d'avantages après avoir acquis de nouvelles compétences et certifications - notamment une meilleure qualité de travail (49 %), des niveaux d'engagement plus élevés (32 %) et des performances professionnelles plus rapides (27 %) - offrir des possibilités de perfectionnement professionnel est une solution gagnante à la fois pour les organisations et les employés.En effet, les personnes interrogées qui ont changé d'employeur au cours de l'année écoulée citent le manque d'opportunités de croissance et de développement comme la principale raison de ce changement (59 %), devant une meilleure rémunération (39 %) et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (31 %).Les salaires augmentent également : 52 % des personnes interrogées déclarent avoir reçu une augmentation au cours de l'année écoulée. Parmi elles, 60 % l'attribuent aux performances professionnelles, au développement de nouvelles compétences ou à l'obtention d'une certification sectorielle.Source : Skillsoft Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Votre entreprise souffre-t-elle de ce manque de compétences critique ? quelles solutions sont mises en place par les dirigeants pour y remédier ?Avez-vous ou souhaitez-vous changer d'emploi ? quelles en sont les raisons ?