L'administrateur système DevOps en tant que concept

L’administrateur système DevOps en tant que profession

gérer les serveurs physiques et virtuels et leurs configurations ;

surveiller l'état de l'infrastructure informatique et le comportement de l'application ;

l'automatisation de la livraison des logiciels de l'environnement de test à la production.

Ce qu'il faut savoir pour devenir un administrateur système DevOps

sécuriser l'infrastructure ;

gérer le stockage des données ;

préparer un environnement de test ;

déployer en continu une application ;

automatiser le déploiement d'une infrastructure ;

mettre l'infrastructure en production dans le cloud ;

automatiser la création de serveurs à l'aide de scripts.

superviser les services déployés ;

exploiter une solution de supervision ;

définir et mettre en place des statistiques de services ;

automatiser la mise en production d'une application avec une plateforme.

Compétences attendues d’un administrateur système DevOps

ingénieur Cloud ;

SysOPS DEVOPS ;

éditeur de logiciel ;

ingénieur DEVOPS ;

développeur Cloud ;

ingénieur système DEVOPS ;

une entreprise de services du numérique (ESN) ;

une ESN spécialisée qui offre des prestations d'hébergement Cloud (Cloud Provider) ;

la DSI d'une entreprise qui possède un service dédié aux développements informatiques.

Enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2021, ce titre est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles (l’équivalent d’une licence) et dans le domaine d'activité 326 (code NSF) correspondant au domaine de l’informatique, du traitement de l'information et des réseaux de transmission. Ce titre professionnel est constitué des trois blocs de compétences, à savoir : automatiser le déploiement des infrastructures sur un cloud privé, public ou hybride, déployer en continu une application, superviser les services déployés et traiter les alertes remontées. Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP).L'administrateur système DevOps, lorsqu'il travaille chez un éditeur de logiciel ou dans une DSI en relation avec les équipes de développeurs, l'administrateur système DevOps déploie en continu les applications. Il supervise les services déployés et traite les alertes remontées. Afin d'automatiser le déploiement des infrastructures sur le cloud, l'administrateur système DevOps automatise la création de serveurs à l'aide de scripts, il les configure et les connecte entre eux, puis il utilise une plateforme pour configurer le déploiement et contrôler celui-ci.Lorsqu'il est chargé de déployer une application en continu, en relations avec les équipes de développeurs, il prépare des environnements de tests et de pré-production. Il prépare les différents serveurs de données et le stockage associé, ainsi que les containers destinés à recevoir l'application. Ensuite, il migre les données et déploie l'application dans l'environnement de pré-production. Il échange en permanence avec l'équipe des développeurs pour corriger les dysfonctionnements découverts lors des différentes phases de tests.Malgré la popularité de DevOps, il n'existait toujours pas de définition commune du terme. Généralement, DevOps est décrit comme une approche moderne du développement logiciel où les spécialistes du développement et des opérations sont réunis en une seule grande équipe. Pour être plus précis, l'approche DevOps implique que les spécialistes du développement, de l'assurance qualité (QA), de la conception, de l'analyse, des opérations et autres soient réunis dans un seul environnement de travail où ils collaborent en permanence tout au long du cycle de développement, de test et de diffusion et travaillent à l'aide d'outils unifiés. Tous les membres de l'équipe DevOps partagent la responsabilité de tous les processus du cycle de vie d'un logiciel, de la collecte des spécifications des besoins à la mise en production de l'application, en passant par le contrôle de ses performances et de sa fiabilité.Afin d'accélérer le développement de logiciels en France, et d'accroître la qualité des applications, le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion a décidé de passer à l'administrateur système DevOps. Il s'est éloigné d'une division claire des tâches, où les développeurs, les ingénieurs de test et les administrateurs système n'étaient responsables que de leur partie du travail, avec juste une idée générale des responsabilités des autres membres de l'équipe.En raison du passage à l'administrateur système DevOps, le processus de travail des développeurs et de l'équipe d'exploitation devient interdépendant et fonctionne plus efficacement : l'équipe d'exploitation aide l'équipe de développement à gérer et à maintenir des systèmes d'information à grande échelle (par exemple, des entrepôts de données, des systèmes de planification d'entreprise), et l'équipe de développement, à son tour, aide l'équipe d'exploitation à configurer l'infrastructure informatique, ainsi qu'à mettre en œuvre des mises à jour logicielles pour améliorer sa sécurité, sa fiabilité et ses performances. Ainsi, le temps nécessaire au cycle de développement diminue.Lorsque le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion décide de passer à l'administrateur système DevOps, le besoin se fait sentir de former les spécialistes du département informatique à la maîtrise de certaines pratiques et à l'utilisation de nouveaux outils. Dans ce cas, les développeurs ou les administrateurs système doivent assumer de nouvelles responsabilités professionnelles. Ainsi, un département informatique a besoin d'un spécialiste possédant une combinaison de compétences en administration système et en programmation, c'est-à-dire un administrateur système DevOps. Selon Neuvoo, le salaire moyen des administrateurs système DevOps aux États-Unis est deux fois plus élevé que celui d'un administrateur système. La raison en est très simple : un ingénieur l'administrateur système DevOps compétent peut augmenter considérablement l'efficacité du développement et de l'exploitation des logiciels.Après avoir obtenu les spécifications des besoins logiciels, un ingénieur l'administrateur système DevOps commence à mettre en place l'infrastructure informatique nécessaire au développement. Lorsque l'infrastructure informatique est prête et fournie aux développeurs, testeurs et autres spécialistes impliqués dans le cycle de développement, l'administrateur système DevOps s'assure que les environnements de développement et de test sont alignés sur l'environnement de production. Ce qu'il fait exactement un administrateur système DevOps est de "l'automatisation".Pour automatiser le déploiement de logiciels sur les serveurs, l'administrateur système DevOps utilisent des outils d'intégration tels que Jenkins, TeamCity, GoCD ou Bamboo.Avant l'avènement du concept d’administrateur système DevOps, les administrateurs système devaient paramétrer et configurer chaque serveur manuellement. Aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre de l'approche(IaC), un administrateur système DevOps peut facilement gérer l'ensemble de l'infrastructure informatique. Tous les scripts de paramétrage des serveurs, ainsi que le code écrit par les développeurs, sont stockés dans des systèmes de contrôle de version. Le fonctionnement des serveurs peut être coordonné à distance avec des outils tels que Puppet, Ansible ou Kubernetes.Pour commencer une carrière d'administrateur système DevOps, l’apprenant doit compléter une formation sanctionnée par des certificats de compétences professionnelles (CCP). Voici, ci-dessous, les capacités attestées et descriptif des composantes de la certification :L'administration du système d'exploitation Linux et/ou Windows fait partie des principales compétences que les employeurs attendent de leurs administrateur système DevOps potentiels.Un administrateur système DevOps doit connaître les langages de programmation utilisés pour l'automatisation des configurations, par exemple Bash, PowerShell, Python ou Ruby. Pour être plus qualifié, il est possible d’apprendre sur DVP l'un des langages de programmation à usage général, par exemple Go (également connu sous le nom de Golang) . Ce faisceau de connaissances peut s’appliquer au traitement des données par script, à la création d'opérateurs Kubernetes, à AWS Lambdas, etc. Microsoft Azure fait partie des plateformes de cloud les plus populaires. Un administrateur système DevOps travaille généralement avec des services cloud tels que Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), ou Microsoft Azure. Une formation spécialisée peut permettre de mieux comprendre les outils du cloud computing.Les conteneurs permettent de déployer des applications indépendamment du système d'exploitation hôte. Par rapport aux machines virtuelles (VM) utilisées à l'époque pré-DevOps, les conteneurs sont plus légers et plus rapides à lancer. Docker représente la plateforme la plus connue qui permet de travailler avec des conteneurs. Les développeurs et les administrateurs système DevOps peuvent utiliser les conteneurs Docker simultanément. Pendant qu'un développeur écrit du code, un administrateur système DevOps crée des fichiers de configuration. Des outils d'orchestration, tels que Kubernetes, sont utilisés pour lancer et gérer les conteneurs.L'administrateur système DevOps supervise les infrastructures et applications qu'il a déployées, pour ce faire, il définit les indicateurs à surveiller et installe et configure une solution de supervision. Lorsqu'il constate une anomalie ou qu'une alerte est remontée, il corrige ou fait corriger le problème. Il utilise une démarche logique pour diagnostiquer la cause d'un dysfonctionnement et y remédier, il effectue une veille active pour maintenir à jour ses compétences.Cet emploi nécessite la maîtrise de nombreux outils et langages ainsi que la compréhension de concepts abstraits. L'administrateur système DevOps est en contact avec les équipes de développeurs, son responsable technique, les équipes réseau et sécurité, les fournisseurs des solutions d'hébergement, les communautés professionnelles des outils qu'il utilise. Voici, ci-dessous, les secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre d'administrateur système DevOps :Source : Legifrance Quelle appréciation faites vous de la création du titre professionnel d'administrateur système ?Que deviendra selon vous le professionnel d'administrateur système ? Voué à disparaître ?Quel autre du titre professionnel souhaiteriez-vous voir créer ? Lequel souhaiteriez vous voir disparaître ?Le salaire moyen des administrateurs système DevOps aux États-Unis serait deux fois plus élevé que celui d'un administrateur système, cela devrait-il être le cas en France ?