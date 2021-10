D'après les résultats, 43 % des travailleurs ont déclaré être plus productifs à domicile, 44 % ont déclaré être aussi productifs et seulement 13 % ont déclaré être moins productifs. Toutefois, le rapport montre que les travailleurs ont trouvé la collaboration à distance plus difficile, de sorte que le fait que la plupart des travailleurs aient déclaré se sentir aussi ou plus productifs est dû au fait qu'ils étaient plus productifs lorsqu'ils travaillaient seuls.", a déclaré Scott Gregory, PDG de Hogan Assessments.En général, 87 % des travailleurs ont déclaré vouloir avoir la possibilité de travailler à distance, au moins à temps partiel, pour le reste de leur carrière, et 14 % souhaitaient un horaire entièrement à distance. Seuls 13 % des travailleurs ont déclaré vouloir être au bureau tous les jours. La flexibilité des horaires, la possibilité de travailler n'importe où et l'amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée figurent parmi les avantages du travail à distance que les répondants ont déclaré apprécier le plus.Le rapport suggère donc que les employeurs seront contraints d'accepter que leurs employés travaillent à domicile, au moins une partie du temps, s'ils veulent rester compétitifs et attirer les meilleurs employés, car beaucoup préféreront ces arrangements.Source : Hogan Assessments Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Etes-vous personnellement plus productif en travaillant à distance ?Quelles sont pour vous les difficultés majeures qui limitent votre productivité dans ce mode de travail ?La collaboration entre vous et vos collègues a-t-elle été affectée par le travail à domicile ?