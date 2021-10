Réduire la semaine de travail : avantages et inconvénients

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les travailleurs sont moins stressés dans ce modèle de travail

Le travail flexible améliore la productivité des travailleurs

Slice a mis en place une semaine de travail de trois jours afin d'explorer l'avenir du travail. Dans le cadre du programme « Code in 3 », l’entreprise entend recruter des ingénieurs, des chefs de produit et des concepteurs à plein temps pour travailler sur les principaux projets de l'entreprise, tels que les produits décentralisés, les actions et les investissements alternatifs, etc. L'équipe se verra offrir des salaires compétitifs et pourra choisir de travailler de n'importe où. Même si les heures de travail sont limitées à 20 - 25 heures par semaine dans le cadre du programme, les avantages sociaux offerts aux employés ne seront pas réduits.« Il y a un grand groupe de personnes motivées et compétitives qui cherchent à travailler sur des projets qui les intéressent, mais qui ont du mal à trouver un équilibre avec leur travail habituel. Les gens ne veulent pas être liés à un emploi. Notre vision est de fournir à l'équipe la flexibilité et les moyens d'innover. Ce programme permettra non seulement de se familiariser avec différentes technologies, mais aussi d'élargir son portefeuille de travail. Notre objectif est de recruter au moins 100 personnes au cours de l'année prochaine, avec la perspective d'embaucher 1000 membres de l'équipe. La semaine de travail à trois jours est le modèle idéal du futur », indique l’entreprise.Richard Branson formule un point de vue similaire à celui de l’entreprise Slice en indiquant que la clé du succès réside dans une semaine de travail à 3 jours. Dans son best-seller international "The Virgin Way : If It's Not Fun, It's Not Worth Doing" (paru le 9 septembre 2014), il écrit que "le plaisir est l'un des ingrédients les plus importants - et les plus sous-estimés - de toute entreprise réussie". Branson vante souvent l'importance de se détendre, de se ressourcer et de renouer avec les personnes que l'on aime. Il estime que la flexibilité du travail permet au personnel de Virgin Group de trouver un meilleur équilibre entre leur travail et leur vie privée.Le milliardaire pousse les entreprises à aller plus loin que la semaine de travail à quatre jours. Certaines entreprises écossaises ont déjà lancé leurs propres semaines de travail sur ledit modèle. Le groupe UPAC, basé à Glasgow, en fait partie. Ses employés bénéficient en principe d'une semaine de quatre jours avec le même salaire. L'adoption de l'approche fait suite à un programme pilote réussi. La société Orocco, basée à Édimbourg, a également choisi de mettre en place un week-end de trois jours avec le soutien de ses employés.L’Écosse vient ainsi allonger la liste des pays lancée sur ladite expérience. Le gouvernement espagnol par exemple a accepté de faire passer la semaine de travail à 32 heures sur trois ans sans réduire l'indemnisation des travailleurs. Le programme pilote, similaire à celui de l'Écosse, vise à réduire le risque pour les employeurs en faisant en sorte que le gouvernement compense la différence de salaire lorsque les travailleurs passent à un horaire de quatre jours. Le Japon est dans la même mouvance . Le pays envisage de mettre en place une semaine de travail de quatre jours. Le gouvernement japonais mène la charge. L'effort fait suite à la décision de Microsoft Japon d'essayer un programme de semaine de travail plus courte . L'objectif de la direction était de voir s'il y aurait une augmentation correspondante de la productivité et du moral lorsque les heures sont réduites. Les retours relatifs aux résultats de l'expérience font état d’une amélioration de l’équilibre psychique des travailleurs et de plus de productivité.Les entreprises ont une certaine latitude pour structurer la semaine de quatre jours pour leur personnel. Dans le modèle de base de la semaine de quatre jours, les employés travaillent quatre jours par semaine pour leur employeur plutôt que les cinq jours traditionnels. Alors qu'un horaire typique de cinq jours exige 40 heures de travail, un horaire de quatre jours peut varier quant au nombre d'heures de travail prévues. Certaines entreprises exigent de leurs employés qu'ils accomplissent une semaine de 40 heures, mais ils peuvent effectuer ces heures en quatre jours, en travaillant 10 heures par jour.Cette approche permet de prendre trois jours de congé au lieu du week-end standard de deux jours. D'autres organisations permettent aux employés de réduire leurs heures de travail hebdomadaires obligatoires de 40 à 32. Cette option est généralement réalisée en demandant aux employés de travailler une journée standard de huit heures pendant quatre jours plutôt que cinq. Les employeurs peuvent également varier dans leur approche quant aux jours de la semaine où les employés peuvent planifier leurs journées de travail. Certaines entreprises souhaitent que tout le monde travaille les mêmes quatre jours.Par exemple, du lundi au jeudi, avec congé du vendredi au dimanche. Pendant ce temps, que d'autres entreprises permettent aux employés de choisir les quatre jours qu'ils travaillent. De même, vous pouvez travailler pour une entreprise qui exige que vous travailliez pendant des heures spécifiques (de 9 à 17 heures ou de 8 à 18 heures, par exemple). Votre patron peut également vous accorder une plus grande souplesse dans le choix de l'heure à laquelle vous commencez et terminez votre journée de travail ou même autoriser le travail du week-end à compter dans votre semaine de quatre jours.Les principaux inconvénients potentiels de la semaine de quatre jours entrent en jeu si le modèle de votre employeur exige 40 heures de travail comprimées en moins de jours. Tous les avantages susmentionnés - meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, réduction du stress et amélioration de la productivité - peuvent être réduits à néant par des journées de travail plus longues qui amènent les employés à perdre leur concentration, à se sentir stressés et à avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sous-optimal quatre jours par semaine. En revanche, ce type de modèle de travail offre plusieurs avantages potentiels :En passant moins de jours dans un bureau ou en travaillant à distance, les employés récupèrent un jour supplémentaire pour faire d'autres choses dans leur vie, que ce soit pour s'occuper de leurs responsabilités personnelles et familiales ou pour profiter d'un temps d'arrêt bien nécessaire. Selon des rapports parus cette année, la pandémie a induit ce que les scientifiques appellent "la grande démission". Il s'agit d'une période au cours de laquelle des travailleurs épuisés - en particulier les travailleurs du millénaire et de la génération Z - ont quitté leur emploi dans un exode massif, surtout parmi les plus jeunes.Selon les analystes, cette situation pouvait potentiellement être évitée en permettant aux travailleurs de disposer de la flexibilité dont ils ont besoin en réduisant le nombre de jours de travail. Ils estiment qu'une semaine de travail de quatre jours offre un meilleur équilibre entre les jours de repos (trois jours non travaillés) et les jours de travail (quatre jours travaillés) que le traditionnel ratio 5:2.Bien que ce ne soit pas nécessairement le cas pour les personnes travaillant 10 heures par jour, la semaine de quatre jours - en particulier dans le modèle à horaire réduit de 32 heures par semaine - offre la possibilité de réduire le niveau de stress des employés. Avec un jour de "week-end" supplémentaire pour gérer les affaires personnelles en dehors du bureau, et moins de jours pour faire face aux maux de tête liés au travail, la flexibilité de travailler quatre jours au lieu de cinq peut contribuer à apaiser l'anxiété.Bien que ce soit contre-intuitif, il a été prouvé dans de nombreuses études que travailler moins permet d'améliorer la productivité. Là encore, ces effets peuvent se retourner contre vous si de longues journées de 10 heures entraînent fatigue et erreurs. Mais le concept de base de la semaine de quatre heures, qui permet aux employés de se reposer et de se détendre pendant trois jours - ou du moins d'éviter d'ajouter "le travail pour l'entreprise" à leur liste de choses à faire ce jour-là - peut créer des employés plus frais et plus reposés, qui se sentent mieux et peuvent accomplir davantage pendant leurs quatre jours au bureau.Source : Economic Times IndiaSemaine de travail à 3, 4 ou 5 jours : de quel bord êtes-vous ? Pour quelles raisons ?Quelle est l’approche en vigueur dans votre entreprise ? Quels sont ses avantages et inconvénients ?