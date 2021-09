L’étude de Microsoft fait état de ce que le travail à distance a fait chuter la part du temps de collaboration que les employés consacrent aux connexions entre groupes d'environ 25 % par rapport au niveau pré-pandémique.« La pandémie de coronavirus a entraîné un passage rapide au travail à distance à plein temps pour de nombreux travailleurs de l'information. En considérant ce changement comme une expérience naturelle dans laquelle certains travailleurs travaillaient déjà à distance avant la pandémie, nous pouvons séparer les effets du travail à distance à l'échelle de l'entreprise des autres facteurs de confusion liés à la pandémie. Nous utilisons ici des données riches sur les courriels, les calendriers, les messages instantanés, les appels vidéo/audio et les heures de travail hebdomadaires de 61 182 employés américains de Microsoft au cours des six premiers mois de 2020 pour estimer les effets causaux du travail à distance à l'échelle de l'entreprise sur la collaboration et la communication. Nos résultats montrent que le travail à distance à l'échelle de l'entreprise a rendu le réseau de collaboration des travailleurs plus statique et cloisonné, avec moins de ponts entre les parties disparates. En outre, on observe une diminution de la communication synchrone et une augmentation de la communication asynchrone. Ensemble, ces effets peuvent rendre plus difficile pour les employés l'acquisition et le partage de nouvelles informations à travers le réseau », indique l’entreprise.C’est une des raisons pour lesquelles les dirigeants des grandes entreprises continuent de s’opposer à la formule travail à distance comme standard. Elles sont d’avis que le manque d’interaction sociale réduit la créativité et la capacité à innover de leurs employés. « Les employés doivent retourner au bureau car cela stimule la créativité », déclare Tim Cook.C’est en principe un motif d’inquiétude légitime pour les employés lancés sur la formule travail à distance : les employeurs pourraient retourner l’approche en leur faveur et exiger plus d’heures de travail de leurs employés lancés sur cette option . Fait notable avec l’étude de Microsoft : la durée moyenne de la semaine de travail au sein de l'entreprise est passée à la hausse d'environ 10 % après le passage au travail à distance.« L'augmentation du nombre d'heures de la semaine de travail pourrait indiquer que les employés ont été moins productifs et ont eu besoin de plus de temps pour accomplir leur travail ou qu'ils ont remplacé une partie de leur temps de trajet par du temps de travail ; cependant, comme nous ne pouvons mesurer que le temps entre la première et la dernière activité professionnelle d'une journée. Il se pourrait aussi que le même temps de travail soit réparti sur une plus grande partie de la journée civile en raison des pauses ou des interruptions pour des activités non professionnelles », explique l’entreprise.Dans un fil détaillé sur Twitter, Steven Sinofsky, ancien président de Microsoft Windows, a mis en garde contre le fait d'assimiler la communication à la collaboration, ou de tirer des conclusions sur l'impact potentiel du changement de communication sur la productivité et l'innovation :« Je ne doute pas que cette étude rende compte avec précision du flux d'informations utilisant des outils numériques dans l'entreprise pour plus de 60 000 personnes. C'est une énorme quantité de travail et d'analyse. Bravo. Le problème, dès le départ, est qu'elle confond ce flux avec la notion de collaboration. En tant que manager, il y a deux erreurs que l'on peut commettre. La première consiste à mesurer la communication numérique et à l'associer à l'exécution, à la productivité ou même au progrès. La seconde est d'associer l'une de ces mesures à la collaboration. »Source : Microsoft Voyez-vous le télétravail s'imposer comme standard après la pandémie ?Que pensez-vous de ces tendances mises en avant par Microsoft ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?En quoi l’approche de Microsoft manque-t-elle de pertinence ?