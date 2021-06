82 % des entreprises estiment que pour maintenir ou améliorer leur position sur le marché, elles doivent lancer des produits intelligents ou connectés. Le rapport révèle également que plus de quatre cinquièmes (82 %) des organisations estiment que les outils logiciels et les cadres de développement de niveau supérieur sont essentiels pour accélérer le développement de nouveaux produits, ce qui est crucial à l'heure où le monde continue de faire face à une grave pénurie de compétences., déclare Marko Kaasila, SVP de la gestion des produits chez Qt Company.Parmi les autres résultats, 23 % des entreprises admettent l'absence d'environnements de travail cohérents pour les développeurs, tandis que 45 % reconnaissent que les outils de conception et de développement de logiciels multiplateformes ont rendu le processus de développement plus efficace.Deux des trois principaux défis technologiques sont liés à des problèmes d'interopérabilité des appareils. 75 % des entreprises reconnaissent qu'une solution de bout en bout est une exigence importante et que l'absence d'une telle solution a entraîné un stress supplémentaire pour les développeurs. Le passage à l'activité numérique a conduit 50 % des entreprises à accroître ou à améliorer leurs investissements dans des outils de conception et de développement multiplateformes, 14 % d'entre elles prévoyant d'investir au cours des 12 prochains mois.Source : The Qt Company Quel est votre avis sur cette étude ? est-elle pertinente ou pas ?Votre entreprise fait-elle face aux mêmes problèmes ?