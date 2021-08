Alors que les effets dévastateurs de la pandémie mondiale commencent à s'estomper, de nombreuses économies retrouvent un semblant de normalité avec un regain d'investissements et d'embauches.



Sur les 10 marchés couverts par ce rapport, les projections de taux de croissance économique pour l'année vont d'une croissance supérieure de 5,8 % à 6,4 % pour la France, la Roumanie et l'Espagne, à une croissance inférieure de 3,5 % à 3,6 % pour les Pays-Bas, la Pologne et l'Allemagne. Les taux de chômage de nombreux pays européens n'ont jamais atteint les niveaux observés sur d'autres marchés au plus fort de la pandémie, comme aux États-Unis. À la fin de l'année 2020, plusieurs marchés se situaient dans une fourchette de taux de chômage très bas, notamment la République tchèque, la Pologne, les Pays-Bas et l'Allemagne. À l'inverse, le taux de chômage est resté élevé en Espagne.





Malgré un certain degré de stabilité du marché du travail dans de nombreux pays européens, l'incertitude de 2020 a entraîné un ralentissement ou un arrêt complet des nouvelles embauches. Par conséquent, avec une demande refoulée pour combler les postes ouverts ou pour rechercher de nouveaux talents afin de soutenir les stratégies de croissance, il y a eu une reprise significative de l'activité d'embauche au cours du premier trimestre 2021. Par rapport au quatrième trimestre 2020, l'activité d'embauche totale, mesurée par les offres d'emploi des employeurs pour les postes technologiques, a augmenté de 9%. Par rapport au troisième trimestre, l'augmentation a été de 40 % - ce qui reflète à nouveau la transition entre le gel et la reprise des embauches.





Au total, les employeurs des 10 marchés couverts par ce rapport ont publié près de 900 000 offres d'emploi au cours du T1 021 dans le cadre de leurs efforts pour recruter dans toute une série de professions technologiques. Les principales catégories d'embauche sont :



Les offres d'emploi pour des postes technologiques ont représenté environ 13 % du total des annonces au cours du premier trimestre 2021, contre 11 % en 2020. Cela découle de la tendance actuelle à la transformation numérique et de la présence croissante de la technologie dans les secteurs industriels et les entreprises de toutes tailles. Pour le T1 2021, la Pologne a connu la plus forte proportion d'annonces d'emploi pour des rôles technologiques, soit 36 %. L'Allemagne, le Portugal et la Roumanie ont également connu des concentrations supérieures à la moyenne d'offres d'emploi pour des postes technologiques.



Les principaux secteurs d'activité recruteurs pour les professionnels de la technologie au cours du T1 2021 :

- l'information et la communication

- la fabrication

- les services administratifs et de soutien

- les services professionnels, scientifiques et techniques

- les services financiers et les assurances



L'analyse des offres d'emploi au niveau des professions et des compétences confirme la richesse et l'étendue de la profession de technicien. À mesure que la macro-tendance de la transformation numérique continue de remodeler les opérations commerciales dans tous les secteurs industriels, les rôles professionnels et les compétences requises évolueront en conséquence.





À l'image de la tendance observée dans la plupart des pays, la catégorie professionnelle des développeurs de logiciels représente la plus grande partie des offres d'emploi dans les pays européens couverts par ce rapport. Par ailleurs, au cours du premier trimestre 2021, les employeurs ont recruté davantage de postes dans le domaine des logiciels que dans les autres catégories. Pour rappel, il n'y a pas de relation 1:1 entre l'activité d'embauche et l'embauche réelle. Pour les postes très compétitifs, comme dans un domaine émergent tel que celui d'architecte en intelligence artificielle (IA), les employeurs peuvent être amenés à déployer des ressources d'embauche importantes pour recruter un seul candidat, ce qui entraîne un ratio activité d'embauche/embauche faussé.





Principaux secteurs d'activités technologiques pour le recrutement Principaux secteurs d'activités technologiques pour le recrutement



L'activité d'embauche au cours du premier trimestre confirme également la nature interdépendante de la technologie. Les applications logicielles nécessitent une infrastructure réseau robuste, l'optimisation des données, l'intégration des systèmes, la gestion et le support, et bien sûr, une solide posture de cybersécurité. Pour obtenir un rendement maximal des investissements technologiques, les entreprises doivent orchestrer non seulement les technologies, mais aussi le personnel, les processus et les flux de travail.





Au niveau des compétences, l'analyse sommaire de toutes les offres d'emploi pour tous les postes techniques suggère que les employeurs ont tendance à rechercher des candidats polyvalents. Cela reflète également la nature toujours plus vaste de l'innovation, qui fait que les nouvelles plateformes, les nouveaux langages de codage, le nouveau matériel et les nouveaux appareils, les nouveaux flux de données et les nouvelles combinaisons de briques technologiques (pensez à IoT) font de facto partie du travail de tout professionnel de la technologie. Dans le tableau des principales compétences techniques, ces domaines sont représentés, notamment les logiciels, les infrastructures, les données et les applications commerciales. Bien que la cybersécurité ne figure pas spécifiquement dans ce top 10 des compétences, il est de plus en plus courant pour les employeurs d'attendre une expertise de base en cybersécurité pour tous les professionnels de l'informatique.





L'intersection des affaires et de la technologie signifie que les compétences commerciales et les compétences générales ne peuvent plus être considérées comme secondaires, mais plutôt comme d'importance égale aux compétences techniques. Les données relatives aux offres d'emploi le confirment, les employeurs exigeant spécifiquement le travail en équipe, la résolution de problèmes, la création d'idées, la gestion de projets, etc.





Si de nombreux employeurs recrutent désormais en fonction des compétences, de l'expertise et de la performance, certains critères, comme les années d'expérience, continuent de jouer un rôle dans l'embauche. Au cours du premier trimestre 2021, les employeurs ont concentré une grande partie de leurs efforts d'embauche sur les postes de premier échelon avec un nombre d'années d'expérience souhaité de 0 à 2 ans. Il est difficile de le déterminer, mais on peut supposer que le segment " non spécifié " est réparti de manière égale entre les niveaux d'emploi, une partie étant attribuée aux postes de niveau débutant, intermédiaire et avancé.

Les salaires annoncés pour les fonctions tech peuvent aller de moins de 36 000 euros pour les postes de débutant à plus de 90 000 euros pour les postes de niveau avancé. L'expertise spécialisée, le niveau d'expérience, la localisation, la rémunération non annoncée sous forme de primes et d'autres facteurs expliquent la variation significative des salaires tech.







Les principales catégories de fonctions recherchées par les employeurs en France :



Salaire des professions technologiques en France:



Salaire des professions technologiques en France:





Les principales catégories de fonctions recherchées par les employeurs en Belgique :



Recrutement en fonction des années d'expériences demandées :





Salaire des professions technologiques en Belgique :



Salaire des professions technologiques en Belgique :

En France, 121 863 offres d'emploi ont été publiées au cours du premier trimestre 2021 pour des recrutements dans le secteur des technologies.En tête des employeurs recrutant dans le domaine de la technologie :1. effiCity2. CGI3. Marine Nationale4. Thales5. Inetum6. Optimhome7. Capgemini8. Armée de Terre9. Devoteam10. Le Bon AgentLes principaux secteurs d'activité pour le recrutement :1. Finances et assurances2. Information et communication3. Services administratifs et de soutien4. Services professionnels, scientifiques et techniques5. FabricationLes recruteurs en Belgique ont publié 38 453 offres d'emploi au cours du premier trimestre 2021 pour des postes dans le secteur des technologies.En tête des employeurs recrutant dans le domaine de la technologie :1. Smals2. Capgemini Belgium3. Deloitte4. Ernst & Young5. UniPartners IT6. Pauwels Consulting7. BDO Belgium8. Imalink9. Colruyt Group10. Federale PolitieLes principaux secteurs d'activité pour le recrutement :1. Services administratifs et de soutien2. Information et communication3. Services professionnels, scientifiques et techniques4. Fabrication5. Services financiers et assurances