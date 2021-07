Cela dit, il est important de noter que certains domaines informatiques se développent plus rapidement que d'autres, et que le secteur qui devrait connaître la plus forte croissance au cours des cinq prochaines années est celui de la sécurité des développements d'applications.La sécurité des applications permet de s'assurer qu'une application ne présente aucune faille susceptible d'être exploitée, et ce domaine devrait connaître une croissance massive de 160 % au cours de la prochaine décennie. Si vous envisagez de changer d'emploi, il pourrait être intéressant de chercher à devenir un professionnel de la sécurité des applications, car ce métier a beaucoup d'avenir.La sécurité du cloud, la gestion des risques et le renseignement sur les menaces sont également des fonctions très prisées, qui connaîtront respectivement une hausse de 115 %, 60 % et 41 % au cours des cinq prochaines années. Ces données indiquent que la tendance actuelle est de se spécialiser dans des domaines liés à la sécurité.La cybersécurité est un sujet très sensible à l'heure actuelle, ce qui signifie que les compétences dans ce domaine vont devenir de plus en plus précieuses au fil du temps. Le plus intéressant dans ces professions est qu'elles vous permettent souvent de travailler à domicile, ce à quoi vous vous êtes peut-être habitué en raison de la pandémie.Source : Burning Glass Technologies Que pensez-vous de cette étude ? Est-elle pertinente ou pas ?A part la sécurité, quels autres domaines informatiques trouvez-vous intéressants ?