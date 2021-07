Les développeurs "full-stack" constituent le rôle de développeur le plus courant . Ils ont des compétences dans le développement de la logique commerciale et la gestion des données, ainsi que dans le développement d'expériences frontales riches qui sont consommées par les utilisateurs finaux.





Les responsabilités des développeurs se sont élargies pour inclure le déploiement, la mise en œuvre de l'automatisation, la gestion des performances, l'expérience utilisateur et la sécurité . Les développeurs sont de plus en plus responsables du cycle de vie complet du développement des applications, y compris des responsabilités opérationnelles telles que la mise en œuvre de DevOps et de l'automatisation liée au développement, ainsi que la mise en œuvre de l'expérience utilisateur et de la sécurité.





Les développeurs estiment avoir la liberté et l'autonomie de choisir leurs outils et infrastructures de développement. Compte tenu de cette indépendance, les fournisseurs de technologies doivent s'assurer que les développeurs connaissent bien - et ont facilement accès à - leur portefeuille complet de produits et services d'outils de développement.





Les développeurs doivent être considérés comme des acheteurs de technologies car ils ont une forte influence sur les décisions d'achat . Entre 70 et 79 % des développeurs estiment avoir une influence importante ou totale sur les décisions d'achat et d'approvisionnement, y compris les décisions liées à la modernisation des applications existantes, à l'adoption du cloud et à la sélection des fournisseurs de cloud.





Java est le langage de programmation le plus populaire . Java conserve sa pertinence dans une multitude de cas d'utilisation tels que les applications d'entreprise, le développement web, la science des données, l'IA/ML, l'AR/VR et l'IoT, tandis que les efforts de modernisation l'ont rendu plus compatible avec les infrastructures natives du cloud telles que les conteneurs.





Les développeurs déploient des applications de production dans le cloud : Le cloud n'est plus principalement utilisé à des fins de développement et de test, mais de plus en plus pour des déploiements de production, que ce soit sous la forme de IaaS, PaaS, SaaS ou d'un cloud privé hébergé.





DevOps est désormais un attribut dominant du développement contemporain . Cela signifie que l'automatisation fait de plus en plus partie des opérations liées au développement et que, par conséquent, les développeurs peuvent déployer du code et mettre à jour des applications plus fréquemment que jamais. Cette transition offre des possibilités de croissance aux fournisseurs d'outils qui prennent en charge les pratiques DevOps.





Les organisations investissent sérieusement dans la modernisation des applications traditionnelles. En 2021, 86 % des répondants ont noté que leur organisation avait modernisé plus de 50 % de leurs applications anciennes, une augmentation notable par rapport à 65 % en 2020. Ce résultat sert de baromètre pour le rythme des initiatives de transformation numérique et l'importance des outils et services de développement d'applications qui facilitent le travail lié à la modernisation.



Par exemple, IDC a observé que les rôles et les responsabilités des développeurs continuent de s'étendre. Les résultats de l'enquête montrent que les développeurs ne sont pas seulement les architectes et les visionnaires de la transformation numérique, mais qu'ils ont également une vue de bout en bout sur les processus qui régissent la fabrication des solutions numériques. Cette constatation souligne l'importance des développeurs, tant pour les fournisseurs que pour les acheteurs de technologies, car ils ont un aperçu de la manière dont l'efficacité opérationnelle des processus de développement peut être améliorée., a déclaré Arnal Dayaratna, vice-président de la recherche, Développement logiciel chez IDC., a déclaré Al Gillen, vice-président du groupe, Développement logiciel et Open Source chez IDC.Le rapport IDC, PaaSView and the Developer 2021 : Executive Summary, présente les principales conclusions d'une enquête mondiale menée auprès de 2 500 décideurs informatiques, responsables de secteurs d'activité et professionnels de l'informatique, dont la majorité influence l'achat d'outils et de technologies liés au développement. L'étude offre un aperçu détaillé de l'état actuel du développement contemporain, notamment l'influence des développeurs, les langages et les cadres de développement, DevOps, les responsabilités des développeurs, les technologies émergentes, le cloud, les microservices, les conteneurs, les cadres d'orchestration de conteneurs, les fonctions en tant que service, la modernisation des applications, l'open source et le code sourcing.Source : IDC