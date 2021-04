C’est en mars 2020 que Google a commencé à demander à ses employés de travailler à domicile afin de limiter la propagation du coronavirus. Étant donné que la pandémie ne montrait aucun signe de ralentissement, en particulier aux États-Unis, Google a repoussé à plusieurs reprises la date limite de réouverture complète de ses bureaux : 1er juin 2020 puis janvier de l'année prochaine. Désormais, c’est finalement la date de septembre 2021 qui a été retenue.Selon une note de service intitulée « Need to know », les employés de Google qui souhaitent travailler à distance après le 1er septembre, pour plus de 14 jours par an, doivent faire une demande officielle. Dans les circonstances exceptionnelles, les employés peuvent faire une demande pour une durée maximale de 12 mois. Google se réserve le droit de rappeler les employés à leur bureau d'affectation à tout moment, précise la note.Au sujet du retour au bureau, un rapport de ManpowerGroup publié le mois dernier, révèle que plus de la moitié des travailleurs soit 51 % devraient retourner au bureau d'ici 12 mois ; 36 % devraient travailler en mode hybride, avec davantage de travail à la maison, et seulement 4 % des employeurs disent que leurs employés resteront en télétravail. Pour Fiona Cicconi, la nouvelle directrice des ressources humaines chez Google, cela fait maintenant un an que beaucoup d’employés travaillent à domicile, et l'idée de retourner au bureau peut susciter des sentiments différents. Dans un courriel envoyé mercredi à toute l'entreprise. Cicconi a conseillé aux employés de se faire vacciner contre le virus Covid-19, mais a précisé que ce n'est pas obligatoire.Dans une de ses multiples déclarations, Google a confirmé la note de service et a ajouté que « les notifications sur les déménagements permanents pour des raisons personnelles sont toujours en attente ». En effet, Google avait abandonné l'idée du travail à distance et s'attendait à ce que les travailleurs « vivent à une distance raisonnable » des bureaux. Cependant, la réalité ne s’est pas déroulée comme prévoyait Google. En fin d’année dernière, un sondage effectué par la plateforme de freelance Upwork a révélé qu’entre 6,9 % et 11,5 % des ménages prévoient un déménagement en raison de la disponibilité croissante du travail à distance suite au COVID-19.Pour confirmer davantage ces résultats, Upwork a mené deux enquêtes alternatives avec différentes gammes de réponses possibles. Au total, dans le cadre de l'enquête principale et de deux alternatives, il y a un pourcentage constamment significatif de déménagements en raison d'une plus grande capacité de travailler à domicile, allant de 6,9 % à 11,5 %. Ces estimations impliquent que 14 à 23 millions d'Américains prévoient de déménager à la suite de la possibilité du travail à distance.Pour contextualiser ce nombre, les données du recensement de 2018 à 2019 suggèrent que 3,6 % des personnes ont déménagé dans un comté ou un État différent de 2018 à 2019, ce qui signifie qu'entre deux à trois fois plus de personnes prévoient de déménager cette année en raison du travail à distance. En d'autres termes, combinés aux personnes qui déménagent indépendamment du travail à distance, les taux de migration à court terme peuvent être de trois à quatre fois ce qu'ils sont normalement.Dans le même ordre d’idée, une autre étude menée par United Van Lines, une grande entreprise de déménagement domestique, a révélé que les gens voulaient déménager hors de l'État de New York à un rythme plus élevé que la moyenne nationale. Et, au début du mois de septembre, les demandes de départ de San Francisco représentaient plus du double de la moyenne américaine. L'enquête a été menée entre mars et août 2020.À l'échelle nationale, il y a une augmentation de 32 % de l'intérêt mobile par rapport à cette période de l'année dernière, selon l'enquête United Van Lines. Les raisons les plus courantes associées aux déménagements influencés par une pandémie étaient : les préoccupations pour la santé et le bien-être personnels et familiaux, le désir d'être plus proche de la famille, les changements de statut d'emploi ou de conditions de travail (y compris la capacité de travailler à distance) et les désirs de changement de style de vie ou d'amélioration de la qualité de vie.Les clients ont déclaré à l'entreprise de déménagement que la pandémie les avait amenés à réévaluer ce qui était important pour leur famille, ce qui signifiait être plus proche de la famille élargie et des amis. D'autres clients ont déclaré qu'ils devaient élargir leur recherche d'emploi à l'étranger.Dans la note de mercredi, Cicconi a indiqué que les employés retourneront dans des bureaux réaménagés qui permettront aux propriétaires d'amener leurs chiens. « Les bureaux ne ressembleront pas exactement à ce dont vous vous souvenez, mais nos formidables équipes font de leur mieux pour les rendre confortables, notamment en fournissant des repas, des collations et des commodités dans la mesure du possible », a déclaré Cicconi. « Nous accueillerons même nos Dooglers à nouveau », a-t-elle ajouté.Les employés qui ont déménagé pendant la pandémie pour moins de stress ou pour économiser de l'argent peuvent être incités à revenir. Dans l'une des notes publiées mercredi, Google a indiqué qu'elle pourrait ajuster les salaires des employés en fonction de leur lieu de travail. La pandémie du covid-19 a déclenché l’année dernière la plus grande expérience de télétravail jamais observée. Travailler depuis chez soi a bénéficié aux employeurs et aux employés dans la mesure où il a permis aux entreprises de continuer leur activité pendant la crise sanitaire et aux travailleurs de respecter les mesures barrière pour éviter la maladie à coronavirus.Les entreprises technologiques, qui ont été parmi les premières à fermer leurs bureaux il y a un an, sont en train de passer à des environnements de travail hybrides, permettant à certains employés de continuer à travailler à distance de façon partielle ou totale. La décision de Google fait suite à des annonces similaires faites par Facebook, Microsoft et d'autres entreprises.Êtes-vous passé en télétravail pendant la pandémie ?Quelle formule de retour au travail préférez-vous, télétravail total ou semaines de travail flexibles ?Quelle formule a cours dans votre entreprise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ?Quel est votre avis sur le sujet ?