La dernière enquête sur les salaires de Puppet intitulée "2020 DevOps Salary Report" a découvert que la demande croissante de numérisation entraîne une hausse des salaires. En effet, les praticiens du DevOps ont continué à voir leurs salaires augmenter, même pendant la tourmente de la pandémie du covid-19. Les salaires des DevOps ont augmenté alors que les organisations accéléraient leurs initiatives de transformation numérique dans le contexte de la pandémie. Cependant, cette croissance n’a pas eu lieu dans tous les pays du monde.Puppet, qui intervient dans l'industrie de l'automatisation des infrastructures, a révélé lundi les conclusions de son rapport sur les salaires des DevOps pour l’année dernière. Pour ce rapport, Puppet a interrogé 2 243 ingénieurs de la technologie dans le monde entier, qui ont accepté de divulguer leur fourchette de salaire. Le constaté dans le rapport est que les salaires ont augmenté dans presque toutes les régions, malgré les ralentissements économiques généralisés et les licenciements intersectoriels dus au coronavirus.Selon une enquête menée fin 2020 par McKinsey & Co, de nombreuses organisations ont accéléré leurs initiatives de transformation numérique de trois ou quatre ans pendant la pandémie. Ce phénomène s'est traduit par des salaires plus élevés dans tous les secteurs d'activité, tant chez les praticiens que chez les responsables des technologies de l'information et de l'ingénierie.Le rapport de Puppet a constaté que les organisations qui ont déjà atteint un niveau d'évolution plus élevé du DevOps rémunèrent leurs employés à un taux plus élevé que celles dont l'évolution du DevOps est moins avancée. Parmi les personnes interrogées travaillant dans des entreprises dont les pratiques de DevOps sont très évoluées, 80 % gagnent au moins 75 000 dollars par an, alors que seulement 57 % des personnes interrogées dans des entreprises dont les pratiques de DevOps sont moins évoluées gagnent autant.« La pandémie a mis en évidence la nécessité de la transformation numérique et, par conséquent, la valeur des praticiens et des gestionnaires compétents qui rendent cette évolution possible », a déclaré Alanna Brown, coauteur du rapport sur l’état des salaires du DevOps.Alors que les entreprises ont augmenté leurs dépenses dans le domaine du Cloud Computing et mis en place des initiatives numériques en raison de la pandémie, les équipes de DevOps ont été chargées de maintenir les systèmes de base en fonctionnement et de fournir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs à un rythme de plus en plus rapide. Pour cela elles sont bien rémunérées plus que jamais.En ce qui concerne la distinction des salaires entre des zones géographiques, l'enquête a révélé qu’aux États-Unis, 95 % des praticiens du DevOps gagnaient plus de 75 000 dollars par an en 2020, contre 93 % en 2019. En Europe et au Royaume-Uni, où les salaires sont généralement plus bas, 71 % d'entre eux gagnaient plus de 50 000 dollars par an en 2020, contre 67 % en 2019.L'augmentation a été particulièrement prononcée pour les hauts revenus. Au Japon, le nombre de personnes interrogées gagnant plus de 75 000 dollars (8 millions de yens) a augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 69 % en 2020. Au Royaume-Uni, le nombre de personnes gagnant 75 000 dollars (54 000 livres sterling) ou plus a nettement augmenté, passant de 57 % en 2019 à 74 %. Aux États-Unis, 55 % des personnes interrogées occupant des postes de direction dans le domaine du DevOps gagnaient entre 150 000 et 250 000 dollars en 2020, contre 53 % l'année précédente.Mais les ingénieurs travaillant dans ce que Puppet définit comme des ateliers de DevOps "hautement avancés", comme les entreprises technologiques, ne sont plus les seuls à être les mieux rémunérés dans les secteurs du DevOps. Cette année, les employés des entreprises des sciences de la vie, des produits pharmaceutiques et des soins de santé ont dépassé ceux des entreprises de technologie et de services financiers en tête du tableau des revenus.En fait, 64 % des personnes interrogées dans le secteur des sciences de la vie, des produits pharmaceutiques et des soins de santé gagnent plus de 100 000 dollars. Le secteur des services financiers se situe derrière, avec 53 % des personnes interrogées qui gagnent plus de 100 000 dollars, tandis que les entreprises technologiques sont à la traîne avec 45 %.« Les services financiers et la technologie sont normalement en tête du peloton, mais en 2020, la catégorie des sciences de la vie, des soins de santé et des produits pharmaceutiques a supplanté les services financiers de la première place par une marge notable », note le rapport. « Nous nous demandons si la ruée pour fournir des vaccins, des traitements et des équipements de protection individuelle contre le coronavirus n'a pas provoqué une hausse soudaine des salaires, des bonifications et des primes à l'embauche dans l'ensemble du secteur ».Malgré cette croissance de salaire dans les secteurs du DevOps, toutes régions du monde n’ont pas été touchées. Le nombre de personnes interrogées gagnant plus de 75 000 dollars a légèrement diminué à Singapour, en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon le rapport. Les praticiens de la région Asie-Pacifique et du Japon ont également fait état de salaires plus bas en moyenne en 2020, le nombre de personnes gagnant moins de 75 000 dollars s'élevant à 65 %, contre 59 % l'année précédente.En outre, il y a un écart de rémunération entre les hommes et les femmes du Devops. Comme dans l’industrie technologique en général, il existe un écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur du DevOps, les hommes étant plus nombreux que les femmes à toucher les salaires les plus élevés. Selon l'enquête, jusqu'à 75 000 dollars par an, les ingénieurs du secteur du DevOps, hommes et femmes, gagnent un salaire similaire. Cependant, parmi ceux qui gagnent plus de 125 000 dollars par an, 28 % sont des hommes et 17 % des femmes.Une autre catégorie de travailleurs des technologies s’est fait remarquer en 2020 par une ascension inhabituelle : les ingénieurs de plateforme. Alors que les entreprises cherchent à établir des plateformes internes pour permettre une livraison plus rapide des logiciels, les équipes chargées de la construction et de la maintenance de ces plateformes ont vu leur rémunération augmenter fortement.Le rapport note qu’un faible nombre de répondants qui se sont identifiés comme ingénieurs de plateforme ont été interrogés, mais que ceux qui l'ont fait ont déclaré les salaires les plus élevés de tous les répondants. Les ingénieurs de plateforme sont les titres plus susceptibles de gagner plus de 150 000 dollars par an.Avec l'essor des équipes de plateforme, les ingénieurs de plateforme sont rapidement devenus le titre de poste le mieux rémunéré. Selon Gartner, les équipes de plateforme sont là pour rester, la majorité des grandes organisations adoptant une stratégie d'équipe de plateforme pour faire évoluer le DevOps d'ici 2025.Source : Puppet Que pensez-vous de ce rapport ?Vous êtes dans le secteur du DevOps ? Ces augmentations des salaires reflètent-elles la réalité chez vous ?La hausse la plus forte a été enregistrée au Japon et au Royaume-Uni pour les répondants à revenu élevé, selon le rapport. Qu’en pensez-vous ?