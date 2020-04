« Normalize Self-Direction » : « Les managers doivent faire confiance à leurs employés et abandonner l’orientation de leur travail pour les accompagner vers le succès. Pour ce faire, les gestionnaires devraient se concentrer sur le produit et les résultats du travail des employés plutôt que sur les processus » ;

La crise du coronavirus a contraint les entreprises du monde entier à mettre en place le télétravail, dans le but de limiter la propagation de la maladie. D’après les résultats d’un sondage réalisé par Gartner, entreprise spécialiste de la recherche et du conseil, près de la moitié des entreprises et organisations interrogées ont affirmé que plus de 81 % de leurs effectifs travaillent à domicile pendant la crise sanitaire. De plus, 15 % des 229 dirigeants RH sondés ont affirmé que 61 % à 80 % de leurs salariés sont en télétravail actuellement.« Alors que 30 % des employés interrogés travaillaient à distance au moins une partie du temps avant la pandémie, l’analyse de Gartner révèle qu’après la pandémie,», a déclaré Brian Kropp, chef de recherche pour la pratique RH chez Gartner. Celui-ci ajoute qu’ « en fin de compte, la pandémie de Covid-19 compte de nombreux employés qui prévoient de travailler d’une manière qu’ils n’avaient pas envisagée auparavant ».Le télétravail semble donc séduire les salariés qui travaillaient toujours en local avant la crise sanitaire. D’ailleurs, un autre sondage réalisé par Gartner au premier trimestre 2020 indique que le pourcentage de télétravailleurs ayant l’intention de rester au sein de leur entreprise actuelle est plus élevé par rapport celui des employés qui ne travaillent jamais à domicile, avec un écart de 13 %.Afin d’aider les entreprises à mieux gérer les travailleurs à distance pendant la crise sanitaire, les auteurs de l’étude ont développé le modèle NEAR, qui comprend quatre étapes :Pour conclure, Brian Kropp affirme que « les entreprises doivent réfléchir à la manière dont elles gèrent leur main-d'œuvre. Si elles ne réfléchissent pas à l’expérience des employés qu'elles créent, elles pourraient faire face à une attrition importante lorsque le marché du travail s'ouvrira à nouveau ».Source : Gartner Êtes-vous en télétravail ? Si oui, partagez-vous ce constat dressé par Gartner ?Que pensez-vous de la pertinence de cette étude ?