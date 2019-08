De plus en plus de personnes aiment le télétravail Mais les entreprises ne semblent pas encore suffisamment préparées dans leurs politiques, d'après un sondage 17PARTAGES 18 0 Quels sont les inconvénients qui accompagnent le télétravail selon vous ? Le travail à distance continue de prendre de l’ampleur, selon de nombreuses études et sondages. Il semble être une façon de travailler que de plus en plus de gens aiment et recherchent. Certains travaillent / recherchent un travail 100% à distance, tandis que d’autres travaillent / cherchent à travailler à distance au moins une fois par semaine.



Et les outils sont là pour vous aider. À votre disposition, vous en avez une panoplie pour collaborer : Zoom, Google Hangouts, G Suite, Office 365, Evernote, etc. Bien entendu, les outils ne suffisent pas pour faire du travail à distance. Les organisations et les personnes doivent modifier leur comportement pour que le travail à distance soit une réussite.



Selon une étude Upwork Study de 2018, le travail à distance entre de plus en plus dans les normes mais les entreprises manquent de politique pour bien l’encadrer :

63% des entreprises américaines ont maintenant des travailleurs à distance et pourtant lus de la moitié (57%) ne disposent pas de politique pour le travail à domicile ;

Cinq fois plus de recruteurs s’attendent à ce que plus de membres de leurs équipes travaillent à distance dans les 10 prochaines années ;

Deux fois plus de recruteurs pensent qu’embaucher le meilleur talent est plus important qu’embaucher quelqu’un qui travaille au même endroit que le reste de l’équipe ;

La plupart des recruteurs avec des personnes en télétravail (61%) et des politiques pour le travail à domicile (52%) estiment que recruter est devenu moins difficile que l’année d’avant.

Le rapport Gallup sur l’état des lieux de travail en Amérique a révélé que 43% des employés travaillent à distance au moins de temps en temps. Et parmi ceux qui travaillent à distance au moins une partie du temps, le pourcentage d'employés travaillant à distance à 100% du temps est maintenant de 20%, contre 15% quatre ans auparavant.



Les gens sont de plus en plus attirés par le télétravail, 37% d'entre eux déclarant qu'ils changeraient pour un emploi qui leur permettrait de travailler hors site au moins une partie du temps.



Un autre indicateur de l’intérêt porté au télétravail peut être vu sur la plateforme WWR (We Work Remotely), qui est une plateforme où sont postées des offres de télétravail. Elle a constaté une augmentation considérable du nombre d’emplois affichés sur son site au cours des 6 dernières années - d’un peu plus de 300 en 2013 à près de 2400 en 2018.





Il n’y a pas que des offres de télétravail, les entreprises optent de plus en plus pour un fonctionnement 100% sans siège social (adresse qui constitue son domicile juridique et en conséquence sa nationalité). En 2014, seulement 2% des postes affichés sur le WWR provenaient de sociétés sans sièges sociaux. En 2018, 16% des postes affichés appartenaient à des entreprises sans sièges sociaux.





Les défis rencontrés dans le travail à distance



Travailler à distance n'est pas sans inconvénients. Un sondage s’est intéressé à cet aspect. En voici les résultats :

la communication 27% ;

les opportunités sociales 16% ;

la solitude et l’isolement 13% ;

fixer des limites 9% ;

les interactions organiques 9% ;

la visibilité 9% ;

les fuseaux horaires 9% ;

les réunions 9% ;

la culture d'équipe 7% ;

aucun challenge 5% ;

la motivation 4% ;

les opérations 3% ;

les problèmes techniques 2%.

La communication est le premier défi du travail à distance



La communication est transparente pour les personnes travaillant dans des bureaux. Mais pour les travailleurs à distance, c’est une toute autre histoire.



Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de quelqu'un, organiser une réunion en personne ou donner à un collègue un coup de fil rapide à tout moment (ils peuvent être dans un fuseau horaire différent, après tout). Avec le travail à distance, vous devez être beaucoup plus réfléchi et planifié dans vos communications.



Il n’est pas surprenant que la communication soit le principal défi du travail à distance.



La communication est particulièrement difficile pour les travailleurs à distance faisant partie d'équipes réparties, où une partie de l'entreprise travaille dans un bureau, tandis que d'autres sont en télétravail..



Voici ce que certaines difficultés liées à la communication que le panel a relevé :

Il faut s'assurer que tous les membres de l'équipe sont à la même page tout le temps ;

Restez en contact chaque jour avec ce qui se passe au bureau. Je suis l'un des rares télétravailleurs, je n'entends donc pas les détails infimes, les décisions de dernière minute, etc.

Tout doit être 100% intentionnel. La sérendipité (le fait de réaliser une découverte scientifique ou une invention technique de façon inattendue à la suite d'un concours de circonstances fortuites et très souvent dans le cadre d'une recherche concernant un autre sujet) se produit moins

Peu d'occasions d’entretenir une vie sociale avec des collègues



La plupart des gens qui travaillent à distance le font de chez eux. Ils n’ont pas l’avantage de voir des gens au travail, de prendre un café, de déjeuner avec un collègue ou de prendre un verre après le travail.





Travailler à distance peut isoler



Travailler à distance signifie souvent travailler de manière indépendante dans la même pièce, tous les jours. Ou alors être assis dans son coin dans des cafés et des espaces de coworking. Et cela peut pousser les gens se sentir isolés et seuls.





Rester visible sans être vu en personne



Il est facile de rester « présents » dans la tête des collaborateurs lorsque vous voyez vos collègues, votre équipe, votre responsable et votre équipe de direction en personne dans un bureau.



Les personnes qui travaillent à distance doivent s’efforcer de rester visibles au sein de leurs équipes, qu’il s’agisse de l’équipe qu’elles dirigent, de leurs responsables ou de personnes susceptibles de les aider à obtenir une promotion. C’est pourquoi la visibilité est le 4ème défi le plus souvent cité.





Le travail ne se termine jamais lorsque vous travaillez à domicile



Venir dans un bureau et le quitter indique clairement quand il est temps de travailler et quand il ne le faut pas. Mais lorsque vous travaillez à domicile, dans un espace de coworking ou dans un café, le travail peut toujours être agréable. Le hic ? On ne sait pas quand le travail commence et quand il se termine.



De même, lorsque vous travaillez à domicile, les personnes de votre entourage peuvent supposer que vous êtes libre, même si vous êtes au travail, que ce soit dans la famille, les amis ou les voisins.





Sources : WWR, FYi



Et vous ?



Aimez-vous le télétravail ?

Êtes-vous en télétravail ou souhaitez-vous être en télétravail ?

À 100% ou partiellement ? Si partiellement, combien de jours par semaine ou par mois ?

Votre entreprise dispose-t-elle d'une politique pour gérer le télétravail ?

Quels sont les avantages que vous pouvez trouver au télétravail ?

Quelles en sont les limites ?

Le télétravail devrait-il, selon vous, devenir une norme dans le monde professionnel ? Pourquoi ?

Recommanderiez-vous le télétravail ?



Voir aussi :



Bien que le télétravail semble devenir une norme, il existe des risques de sécurité pour les entreprises, selon le rapport Avast Business

Trop d'heures sup non rémunérées, télétravail, stress, inégalités, automatisation, le rapport sur le travail dans l'IT

France : le télétravail sera bientôt une « alternative » à certains arrêts maladie est-ce constructif ou un asservissement pour les informaticiens ?

Le télétravail concernerait aujourd'hui déjà un quart des salariés français, selon une étude menée par Malakoff Médéric Le travail à distance continue de prendre de l’ampleur, selon de nombreuses études et sondages. Il semble être une façon de travailler que de plus en plus de gens aiment et recherchent. Certains travaillent / recherchent un travail 100% à distance, tandis que d’autres travaillent / cherchent à travailler à distance au moins une fois par semaine.Et les outils sont là pour vous aider. À votre disposition, vous en avez une panoplie pour collaborer : Zoom, Google Hangouts, G Suite, Office 365, Evernote, etc. Bien entendu, les outils ne suffisent pas pour faire du travail à distance. Les organisations et les personnes doivent modifier leur comportement pour que le travail à distance soit une réussite.Selon une étude Upwork Study de 2018, le travail à distance entre de plus en plus dans les normes mais les entreprises manquent de politique pour bien l’encadrer :Le rapport Gallup sur l’état des lieux de travail en Amérique a révélé que 43% des employés travaillent à distance au moins de temps en temps. Et parmi ceux qui travaillent à distance au moins une partie du temps, le pourcentage d'employés travaillant à distance à 100% du temps est maintenant de 20%, contre 15% quatre ans auparavant.Les gens sont de plus en plus attirés par le télétravail, 37% d'entre eux déclarant qu'ils changeraient pour un emploi qui leur permettrait de travailler hors site au moins une partie du temps.Un autre indicateur de l’intérêt porté au télétravail peut être vu sur la plateforme WWR (We Work Remotely), qui est une plateforme où sont postées des offres de télétravail. Elle a constaté une augmentation considérable du nombre d’emplois affichés sur son site au cours des 6 dernières années - d’un peu plus de 300 en 2013 à près de 2400 en 2018.Il n’y a pas que des offres de télétravail, les entreprises optent de plus en plus pour un fonctionnement 100% sans siège social (adresse qui constitue son domicile juridique et en conséquence sa nationalité). En 2014, seulement 2% des postes affichés sur le WWR provenaient de sociétés sans sièges sociaux. En 2018, 16% des postes affichés appartenaient à des entreprises sans sièges sociaux.Travailler à distance n'est pas sans inconvénients. Un sondage s’est intéressé à cet aspect. En voici les résultats :La communication est transparente pour les personnes travaillant dans des bureaux. Mais pour les travailleurs à distance, c’est une toute autre histoire.Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de quelqu'un, organiser une réunion en personne ou donner à un collègue un coup de fil rapide à tout moment (ils peuvent être dans un fuseau horaire différent, après tout). Avec le travail à distance, vous devez être beaucoup plus réfléchi et planifié dans vos communications.Il n’est pas surprenant que la communication soit le principal défi du travail à distance.La communication est particulièrement difficile pour les travailleurs à distance faisant partie d'équipes réparties, où une partie de l'entreprise travaille dans un bureau, tandis que d'autres sont en télétravail..Voici ce que certaines difficultés liées à la communication que le panel a relevé :La plupart des gens qui travaillent à distance le font de chez eux. Ils n’ont pas l’avantage de voir des gens au travail, de prendre un café, de déjeuner avec un collègue ou de prendre un verre après le travail.Travailler à distance signifie souvent travailler de manière indépendante dans la même pièce, tous les jours. Ou alors être assis dans son coin dans des cafés et des espaces de coworking. Et cela peut pousser les gens se sentir isolés et seuls.Il est facile de rester « présents » dans la tête des collaborateurs lorsque vous voyez vos collègues, votre équipe, votre responsable et votre équipe de direction en personne dans un bureau.Les personnes qui travaillent à distance doivent s’efforcer de rester visibles au sein de leurs équipes, qu’il s’agisse de l’équipe qu’elles dirigent, de leurs responsables ou de personnes susceptibles de les aider à obtenir une promotion. C’est pourquoi la visibilité est le 4ème défi le plus souvent cité.Venir dans un bureau et le quitter indique clairement quand il est temps de travailler et quand il ne le faut pas. Mais lorsque vous travaillez à domicile, dans un espace de coworking ou dans un café, le travail peut toujours être agréable. Le hic ? On ne sait pas quand le travail commence et quand il se termine.De même, lorsque vous travaillez à domicile, les personnes de votre entourage peuvent supposer que vous êtes libre, même si vous êtes au travail, que ce soit dans la famille, les amis ou les voisins.Sources : Upwork Aimez-vous le télétravail ?Êtes-vous en télétravail ou souhaitez-vous être en télétravail ?À 100% ou partiellement ? Si partiellement, combien de jours par semaine ou par mois ?Votre entreprise dispose-t-elle d'une politique pour gérer le télétravail ?Quels sont les avantages que vous pouvez trouver au télétravail ?Quelles en sont les limites ?Le télétravail devrait-il, selon vous, devenir une norme dans le monde professionnel ? Pourquoi ?Recommanderiez-vous le télétravail ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 18 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Modérateur https://www.developpez.com Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de quelqu'un, organiser une réunion en personne ou donner à un collègue un coup de fil rapide à tout moment (ils peuvent être dans un fuseau horaire différent, après tout). Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de quelqu'un, organiser une réunion en personne ou donner à un collègue un coup de fil rapide à tout moment (ils peuvent être dans un fuseau horaire différent, après tout).



Avec le travail à distance, vous devez être beaucoup plus réfléchi et planifié dans vos communications. Avec le travail à distance, vous devez être beaucoup plus réfléchi et planifié dans vos communications.



Le télétravail demande de l'organisation. Aujourd'hui on à tous les outils nécessaire pour travailler confortablement à distance , MAIS , il faut que le travail soit correctement organisé pour que chacun puisse travailler sans avoir besoin d'emmerder son collègue toutes les 5 min.

Des société comme gitlab on plus de 800 employé et pas de bureau , tlm travail à distance , preuve que ca peut marcher mais il faut être carré et ne pas croire qu'un employé à la maison est un employé qui glande... 7 1 Je suis le seul à voir ca comme une nuisance , et donc que le télétravail règle ce problème ?Ca ferait pas de mal à un paquet de personne , et pas que dans le télétravail.Le télétravail demande de l'organisation. Aujourd'hui on à tous les outils nécessaire pour travailler confortablement à distance , MAIS , il faut que le travail soit correctement organisé pour que chacun puisse travailler sans avoir besoin d'emmerder son collègue toutes les 5 min.Des société comme gitlab on plus de 800 employé et pas de bureau , tlm travail à distance , preuve que ca peut marcher mais il faut être carré et ne pas croire qu'un employé à la maison est un employé qui glande... Modérateur https://www.developpez.com



J'aime bien le télétravail, et effectivement, il permet de mieux se concentrer sur ce qu'on fait. Mais lorsqu'un besoin d'interaction survient, on atteint, à mon avis, les limites du télétravail : absolument aucun outil ne remplace le fait de se déplacer à côté du collègue et de discuter de la solution. Aucun, que ce soit la messagerie instantanée, le mail, le téléphone, la visioconférence (lag, temps de réponse, ...)



D'où mon dilemne : j'aimerai bien en faire, mais je pense que l'interaction est nécessaire pour que les projets avancent mieux. 6 1 Bonjour,J'aime bien le télétravail, et effectivement, il permet de mieux se concentrer sur ce qu'on fait. Mais lorsqu'un besoin d'interaction survient, on atteint, à mon avis, les limites du télétravail : absolument aucun outil ne remplace le fait de se déplacer à côté du collègue et de discuter de la solution. Aucun, que ce soit la messagerie instantanée, le mail, le téléphone, la visioconférence (lag, temps de réponse, ...)D'où mon dilemne : j'aimerai bien en faire, mais je pense que l'interaction est nécessaire pour que les projets avancent mieux. Membre régulier https://www.developpez.com 5 1 La télé travail est réservé aux internes. Les protestataires si on ne les voit pas, ils sont considérés ne travaillant pas ... Membre extrêmement actif https://www.developpez.com



C'est comme ça. Les dirigeants ont beau avoir un discours bullsh... euh marketing neuf et moderne, ils ne le sont pas en ce qui concerne le travail en interne. A partir de là... 3 0 Chez nous c'est 0 télétravail, pourtant on est une entreprise on ne peut plus axée sur le web.C'est comme ça. Les dirigeants ont beau avoir un discours bullsh... euh marketing neuf et moderne, ils ne le sont pas en ce qui concerne le travail en interne. A partir de là... Membre éprouvé https://www.developpez.com



Le reste, c'est que du bonheur.



Et bien entendu, comme le dit grunk, ça demande de la discipline.



Aimez-vous le télétravail ? Aimez-vous le télétravail ?

Êtes-vous en télétravail ou souhaitez-vous être en télétravail ? Êtes-vous en télétravail ou souhaitez-vous être en télétravail ?

Le télétravail devrait-il, selon vous, devenir une norme dans le monde professionnel ? Pourquoi ? Le télétravail devrait-il, selon vous, devenir une norme dans le monde professionnel ? Pourquoi ?

Recommanderiez-vous le télétravail ? Recommanderiez-vous le télétravail ? 2 0 Le seul problème que je vois (c'est peut-être inclus dans "Les problèmes techniques"?), c'est quand on travaille sur du matos qu'on ne peut pas avoir chez soi pour une raison ou pour une autre.Le reste, c'est que du bonheur.Et bien entendu, comme le dit grunk, ça demande de la discipline.OuiJ'ai été en télétravail et j'aimerais bien recommencer.Oui, d'autant plus qu'on en parle sur developpez.com où on fait un métier facilement décentralisable, tous les développeurs devraient être au moins en télétravail partiel s'ils le souhaitent.Oui Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par caramon _majere Envoyé par La télé travail est réservé aux internes. Les protestataires si on ne les voit pas, ils sont considérés ne travaillant pas ...

Dans les deux cas je confirme, moi en tant que pr(ot)estataire externe je suis mis par le client dans la situation absurde que voici:

Je reçois dans ma boîte mail la même pub pour le télétravail que les internes alors que je n'y ai pas droit; Sur la plupart de mes projets l'interaction avec les collègues est quasi inexistante (et les locaux sont devenus trop petits pour accueillir des pauses café) donc pour la question de la vie sociale ou de la solitude, on repassera Comme je suis pr(ot)estataire externe je dois passer au détecteur de métaux à chaque entrée (donc y compris après la pause midi, en plus la cantine est dans un autre bâtiment donc 3e passage) Une fois sur place, je dois utiliser l'ordinateur interne qui est tellement bridé que la seule chose que je peux faire avec, je vous le donne en mille, c'est...

me connecter à une machine virtuelle louée pour moi par le client sur Amazon (donc à distance), seul moyen pour moi d'avoir un environnement de développement digne de ce nom (mais évidemment comme la VM n'est pas dans le réseau local, plus d'accès aux disques internes!)

Franchement, ils voudraient nous inciter à faire du télétravail ailleurs, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Heureusement que le contenu du travail me plaît (à défaut des conditions de travail). Alors pour le moment comme ils ont tendance à rajouter de nouvelles couches, j'attends juste le moment où une nouvelle règle de sécurité en contradiction avec toutes celles que je viens de citer plus haut rendra le travail totalement impossible... 3 1 +1, tu voulais écrire prestataires ou protestataires?Dans les deux cas je confirme, moi en tant que pr(ot)estataire externe je suis mis par le client dans la situation absurde que voici:Franchement, ils voudraient nous inciter à faire du télétravail ailleurs, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Heureusement que le contenu du travail me plaît (à défaut des conditions de travail). Alors pour le moment comme ils ont tendance à rajouter de nouvelles couches, j'attends juste le moment où une nouvelle règle de sécurité en contradiction avec toutes celles que je viens de citer plus haut rendra le travail totalement impossible... Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Aimez-vous le télétravail ? Aimez-vous le télétravail ?



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Êtes-vous en télétravail ou souhaitez-vous être en télétravail ?

À 100% ou partiellement ? Si partiellement, combien de jours par semaine ou par mois ? Êtes-vous en télétravail ou souhaitez-vous être en télétravail ?À 100% ou partiellement ? Si partiellement, combien de jours par semaine ou par mois ?



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Votre entreprise dispose-t-elle d'une politique pour gérer le télétravail ? Votre entreprise dispose-t-elle d'une politique pour gérer le télétravail ?

Un jour par semaine, fixe, à choisir lors de la signature du contrat de télétravail.

Uniquement pour le personnel en CDI à temps plein.

Matériel fourni par l'entreprise (PC portable sécurisé, ligne téléphonique sur PC)

Pas de jour de télétravail les semaines où on a une absence.

Idem si besoin interne nécessitant notre présence.

Possible que pour certains métiers, avec une limitation en effectif sur le service.

L'entreprise demande juste à ce qu'on ait un local dédié à l'activité (je squatte souvent la chambre de ma fille vu qu'elle est à l'école! Du coup je fais des réunions à distance hyper techniques devant un poster de la reine des neiges...)

A noter que c'est assez récent chez nous, donc c'est encore plus ou moins en phase "pre-release" ou "v1.0". Et on est sur du télétravail occasionnel, je précise...



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Quels sont les avantages que vous pouvez trouver au télétravail ? Quels sont les avantages que vous pouvez trouver au télétravail ?

C'est fou comme c'est beaucoup plus compliqué de m'appeler quand je suis à 25 km du bureau, que de m'appeler quand je suis à l'étage au-dessus... parfois faut pas chercher à comprendre. Par contre mes collègues qui sont dans les filiales à l'étranger ou mes clients/fournisseurs/partenaires ne voient pas la différence, eux... ils sont déjà habitué à gérer le décalage horaire et la distance...

Et je gagne 1h30 de trajet sur la journée (et la conso carburant associée, sauvons la planète!) que je peux passer à déstresser des autres jours!



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Quelles en sont les limites ? Quelles en sont les limites ?

On a un accès sécurisé au réseau de l'entreprise, mais il vaut mieux prévoir quand on veux récupérer et envoyer de gros fichiers... ça peut prendre "un certain temps".

C'est plus rapide en se branchant en 4G sur le téléphone portable entreprise...

Et parfois le manque de souplesse de l'accord chez nous, mais c'est spécifique à ma société.



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Le télétravail devrait-il, selon vous, devenir une norme dans le monde professionnel ? Pourquoi ? Le télétravail devrait-il, selon vous, devenir une norme dans le monde professionnel ? Pourquoi ?

Déjà parce que certains métiers s'y prêtent difficilement (je vois bien les ajusteurs-monteurs de chez nous bosser dans leur garage...), parce que toutes les personnalités ne s'y prêtent pas, parce que toutes les générations ne s'y prêtent pas (feedback des collègues plus/moins âgés), parce que toutes les hiérarchies ne s'y prêtent pas...



Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Recommanderiez-vous le télétravail ? Recommanderiez-vous le télétravail ?



Envoyé par grunk Envoyé par Je suis le seul à voir ca comme une nuisance , et donc que le télétravail règle ce problème ?



Envoyé par grunk Envoyé par Ca ferait pas de mal à un paquet de personne , et pas que dans le télétravail.



Attention toutefois à ne pas faire l'amalgame entre télétravail occasionnel et télétravail complet... on ne joue pas dans les mêmes catégories, et surtout les avantages/inconvénients ne sont pas les mêmes... 2 0 Oui... quand je peux en profiter!Je suis en télétravail un jour par semaine, jour fixe, sauf les semaines où j'ai une absence (congé, déplacement) même si ce n'est pas le jour de télétravail. Du coup, comme je me déplace pas mal, il y a des semaines où ça saute (je vous laisse imaginer le mois de mai...)Oui, c'est super encadré. Accord d'entreprise, signé entre la direction et les instances sociales (CE, syndicats, toussa toussa)Un jour par semaine, fixe, à choisir lors de la signature du contrat de télétravail.Uniquement pour le personnel en CDI à temps plein.Matériel fourni par l'entreprise (PC portable sécurisé, ligne téléphonique sur PC)Pas de jour de télétravail les semaines où on a une absence.Idem si besoin interne nécessitant notre présence.Possible que pour certains métiers, avec une limitation en effectif sur le service.L'entreprise demande juste à ce qu'on ait un local dédié à l'activité (je squatte souvent la chambre de ma fille vu qu'elle est à l'école! Du coup je fais des réunions à distance hyper techniques devant un poster de la reine des neiges...)A noter que c'est assez récent chez nous, donc c'est encore plus ou moins en phase "pre-release" ou "v1.0". Et on est sur du télétravail occasionnel, je précise...Je ne suis pas emm...bêter pas les collègues, et j'ai une journée sans réunions dans la semaine où je peux bosser sur mes dossiers en étant concentré.C'est fou comme c'est beaucoup plus compliqué de m'appeler quand je suis à 25 km du bureau, que de m'appeler quand je suis à l'étage au-dessus... parfois faut pas chercher à comprendre. Par contre mes collègues qui sont dans les filiales à l'étranger ou mes clients/fournisseurs/partenaires ne voient pas la différence, eux... ils sont déjà habitué à gérer le décalage horaire et la distance...Et je gagne 1h30 de trajet sur la journée (et la conso carburant associée, sauvons la planète!) que je peux passer à déstresser des autres jours!La vitesse de la ligne ADSL dans ma campagne!On a un accès sécurisé au réseau de l'entreprise, mais il vaut mieux prévoir quand on veux récupérer et envoyer de gros fichiers... ça peut prendre "un certain temps".C'est plus rapide en se branchant en 4G sur le téléphone portable entreprise...Et parfois le manque de souplesse de l'accord chez nous, mais c'est spécifique à ma société.Non.Déjà parce que certains métiers s'y prêtent difficilement (je vois bien les ajusteurs-monteurs de chez nous bosser dans leur garage...), parce que toutes les personnalités ne s'y prêtent pas, parce que toutes les générations ne s'y prêtent pas (feedback des collègues plus/moins âgés), parce que toutes les hiérarchies ne s'y prêtent pas...Oui et non. Ca doit rester un choix personnel, ce que je pourrais recommander ne correspondrait pas forcément au ressenti de celui à qui je le recommanderai.Non, je plussoie! C'était même une de mes principales raisons pour faire ma demande...Ca et apprendre un peu l'autonomie... vu que bizarrement ils trouvent (et surtout cherchent...) tous seuls les réponses à leur questions quand on est en télétravail...Attention toutefois à ne pas faire l'amalgame entre télétravail occasionnel et télétravail complet... on ne joue pas dans les mêmes catégories, et surtout les avantages/inconvénients ne sont pas les mêmes... Membre éprouvé https://www.developpez.com 1 0 Moi j'aimerais trouver un poste en télétravail, notamment pour avoir accès au salaire des endroits où ça paie mieux (IDF, Suisse, etc.) Membre éprouvé https://www.developpez.com



Et aussi car je sais que je peux arriver plus haut en me démerdent, ça serait bête de pas saisir des opportunités si elles existent. Par ex, j'ai des potes de promo qui tournent à 100k de package avec du fixe proche de 70k en région parisienne donc je sais que ça me serait accessible mais évidemment je sais que ça va être dur de négocier pour être en télétravail 3j 1 0 Ben si car j'ai un poste pépère mais je me fais chier d'une force et impossible pour moi de retrouver un taff avec ce niveau de salaire à Lyon pour le moment.Et aussi car je sais que je peux arriver plus haut en me démerdent, ça serait bête de pas saisir des opportunités si elles existent. Par ex, j'ai des potes de promo qui tournent à 100k de package avec du fixe proche de 70k en région parisienne donc je sais que ça me serait accessible mais évidemment je sais que ça va être dur de négocier pour être en télétravail 3j Membre éprouvé https://www.developpez.com

Entre papotages, ragots, partages de connaissances/astuces et politique interne, c'est devenu presque incontournable pour rester au fait des choses. Il faut juste bien s'entendre dans les équipes.

0 0 Ce qui me manque le plus, c'est les pauses cafés/thés avec les collè...collaborateurs.Entre papotages, ragots, partages de connaissances/astuces et politique interne, c'est devenu presque incontournable pour rester au fait des choses. Il faut juste bien s'entendre dans les équipes. Poster une réponse Signaler un problème

Ingénieur Expert Logiciel (H/F) ↳ Af2M - Ile de France - La Garenne Colombes (92250) Techniciens ou Pilotes d'exploitation N1-N2 (Linux -UNIX) (H/F) ↳ Vital Informatique - Ile de France - Courbevoie (92400) Ingénieur Système Windows Aix H/F ↳ GFI Informatique - France - Marseille Voir plus d'offres