suscitant des critiques
Le yacht de luxe de Mark Zuckerberg, évalué à environ 300 millions de dollars, a récemment jeté l'ancre à Seattle dans un contexte particulièrement tendu. Cette arrivée coïncide tragiquement avec l'annonce par Meta de la suppression de près de 1 400 postes dans la région. Le superyacht, baptisé Launchpad, s'est amarré à proximité immédiat des bureaux où de nombreux employés venaient d'apprendre leur licenciement. Cela a suscité l'indignation des résidents, qui ont accueilli l'imposante embarcation sous les huées. Bien que le dirigeant n'ait pas officiellement confirmé sa propriété, plusieurs sources concordantes attribuent ce palais flottant au milliardaire.
L'industrie technologique a licencié des centaines de milliers de travailleurs au cours des trois dernières années. Alors que certaines analyses tablaient sur un retour à la normale cette année, les licenciements se sont poursuivis, avec des entreprises telles que Meta, Oracle, Amazon, etc. D'après les estimations, rien qu'au cours des cinq premiers mois de 2026, plus de 129 000 employés auraient été licenciés dans le secteur mondial de la technologie.
Meta a récemment confirmé environ 1 400 licenciements dans lÉtat de Washington, dont des suppressions demplois importantes à Bellevue, Seattle et Redmond. Ces licenciements s'inscrivent dans un plan plus large visant à supprimer environ 8 000 emplois et à réaffecter 7 000 travailleurs, alors que Meta investit massivement dans l'IA, avec des dépenses d'investissement prévues pouvant atteindre 145 milliards de dollars pour l'année en cours.
La société propose des abonnements pour ses services d'IA et envisage de se lancer dans le cloud computing pour monétiser son infrastructure. Le PDG Mark Zuckerberg a présenté l'IA comme la technologie la plus déterminante de notre époque, privilégiant l'échelle plutôt que la monétisation immédiate malgré les inquiétudes des investisseurs. À l'heure actuelle, l'IA reste un gouffre financier et les perspectives de rendements sont encore floues.
L'ostentation du luxe au milieu des suppressions d'emplois
Le superyacht de Mark Zuckerberg est arrivé au lac Union de Seattle le jour même où Meta a confirmé environ 1 400 licenciements dans lÉtat de Washington. Ce navire de 118 mètres, dont la valeur est estimée à 300 millions de dollars, a attiré des foules le long du front de mer et sur l'eau, beaucoup s'arrêtant pour le photographier. Selon les données de suivi maritime, le yacht s'est rendu à plusieurs reprises dans la région de Seattle cette année.
Mark Zuckerberg n'a pas été vu à bord et n'a pas confirmé en être le propriétaire. Toutefois, l'arrivée du yacht a suscité des réactions contrastées : certains se sont émerveillés devant sa taille et son design, tandis que d'autres ont critiqué cette démonstration de richesse en pleine vague de licenciements massifs.
Les spectateurs ont déclaré que cette exposition est « ostentatoire » et « de mauvais goût », certains faisant des remarques acerbes sur la fiscalité et les inégalités économiques. La situation a également suscité des comparaisons avec des cas précédents de changements d'image d'entreprise, comme la vente par Boeing de son propre yacht, soulignant à quel point la perception du public peut influencer la réputation des dirigeants de haut niveau.
Les économistes de l'université de Seattle mettent en garde contre le fait que la perte d'emplois bien rémunérés pourrait avoir des répercussions sur l'économie locale, affectant notamment les secteurs de la restauration, du commerce de détail et du logement. La présence de Meta dans la région reste importante, mais les licenciements et la controverse publique autour du mode de vie de ses dirigeants pourraient nuire à sa réputation locale.
Mark Zuckerberg et la théorie du salarié « superhéros »
Le milliardaire Mark Zuckerberg ne cache plus sa doctrine. Fin janvier 2026, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, le dirigeant a déclaré à ses interlocuteurs : « des projets qui auparavant auraient nécessité de grosses équipes sont maintenant menés à bien par une seule personne de grand talent ». Le dirigeant poursuivait en précisant : « nous parions désormais sur les contributions individuelles et réduisons la taille des équipes ».
Cette philosophie mérite qu'on s'y arrête. Elle repose sur une prémisse séduisante dans la Silicon Valley : l'IA éliminerait les tâches routinières pour ne laisser subsister que les activités à haute valeur ajoutée, rendant chaque individu plus productif. En corollaire, les équipes nombreuses deviendraient non seulement inutiles, mais contre-productives, ralentissant la prise de décision, diluant la responsabilité, accumulant la dette organisationnelle.
Mark Zuckerberg a ajouté : « les gens seront plus importants dans le futur, pas moins ». La formule est habile, presque paradoxale. Les humains seront plus importants, mais il en faudra moins. Chaque développeur survivant aux vagues de restructuration sera, dans ce schéma, un superhéros assisté par des agents IA, capable d'une productivité autrefois réservée aux équipes. C'est la promesse. La réalité, pour les 8 000 concernés, est plus prosaïque.
Amazon a procédé à environ 30 000 suppressions de postes au cours des cinq derniers mois, tandis que Microsoft vient de signer un engagement Azure incrémental de 250 milliards de dollars avec OpenAI. Les quatre hyperscaleurs (Meta, Amazon, Microsoft et Alphabet) devraient dépenser jusqu'à 725 milliards de dollars en dépenses d'investissement en 2026, soit une hausse de 77 % sur un an. À lui seul, Meta devrait dépenser 145 milliards de dollars.
Pendant ce temps, les suppressions d'emplois annoncées en avril 2026 ont atteint 83 387 dans le secteur technologique américain, dont 21 490 sont directement attribuées à l'IA. Le capex 2026 d'Alphabet est compris entre 180 et 190 milliards de dollars. Le tableau d'ensemble est celui d'une industrie qui réoriente massivement le capital du facteur travail vers le facteur calcul, à une vitesse sans précédent dans l'histoire économique moderne.
Mark Zuckerberg construit un bunker apocalyptique
Selon les rapports sur le sujet, tout est parti d'une visite de Mark Zuckerberg à Hawaï en 2014. Il a commencé par acheter 283 hectares de terrain en bord de mer sur la côte nord de Kauai pour 100 millions de dollars. Cela a marqué le début de ce qui allait devenir l'une des acquisitions foncières les plus controversées de l'histoire moderne d'Hawaï. Dix ans plus tard, Mark Zuckerberg a discrètement réussi à étendre son emprise à plus de 930 hectares.
Les premiers achats fonciers ont été annoncés en grande pompe, mais les acquisitions plus récentes ont été délibérément discrètes. La dernière acquisition, une parcelle d'environ 400 hectares achetée pour un montant estimé à 65 millions de dollars, a été finalisée sans faire beaucoup de bruit. La propriété s'étend des montagnes à l'océan et comprend des collines boisées, des terres agricoles vierges et des cimetières sacrés. Les chiffres sont stupéfiants.
Le domaine de Mark Zuckerberg s'étend désormais sur une superficie près de trois fois plus grande que Central Park à New York et aussi grande que 1 740 terrains de football américain. Il n'est pas clair ce qu'il compte faire de cette grande parcelle supplémentaire, mais en 2023, Wired a rapporté ce que le PDG de Meta construit dans son complexe : deux manoirs d'une superficie de 5 300 mètres carrés, comprenant 30 chambres et 30 salles de bains.
Le complexe comprend un bunker souterrain de 465 mètres carrés destiné à être autosuffisant. Une partie du domaine se trouve également au-dessus d'un site funéraire autochtone hawaïen, qui est « clôturé et entretenu ». Selon les rapports d'enquête, voici les principaux constructions sur le site :
- deux résidences principales : elles totalisent environ 5 300 mètres carrés et sont reliées par un tunnel souterrain. Ce tunnel renforce laspect sécurisé et secret du projet ;
- bunker souterrain : denviron 465 mètres carrés, il est décrit comme une structure renforcée avec portes blindées et sortie de secours, destinée à fonctionner de manière autonome ;
- cabanes dans les arbres : les cabanes dans les arbres sont reliées entre elles par des passerelles suspendues, apportant une touche « nature » au complexe ;
- installations agricoles et annexes : le domaine comprend aussi des bâtiments pour la ferme, une salle de sport, un sauna, une piscine, et une infrastructure énergétique locale.
Plusieurs autres milliardaires à Hawaï ont attiré l'attention en achetant des parcelles de terrain et en augmentant leur empreinte sur les îles. Outre Mark Zuckerberg, Marc Benioff, PDG du géant technologique Salesforce, aurait également acheté des dizaines d'hectares sur l'île d'Hawaï, où il possède un manoir en bord de mer. Cependant, les autochtones de l'île dénoncent de plus en plus l'installation des milliardaires, les accusant de coloniser le territoire.
Un bilan désastreux pour la division Reality Labs de Meta
Le métavers était le grand projet de Mark Zuckerberg, à tel point quil a rebaptisé son entreprise Meta pour refléter cette vision. Cependant, le projet n'a pas tenu ses promesses et s'est avéré un gouffre financier. Il est désormais repositionné comme une plateforme 3D accessible depuis le mobile et le Web. Autrement dit, Mark Zuckerberg enterre discrètement son grand pari sur le métavers pour se recentrer sur ce qui rapporte : l'IA et le mobile.
Ce pivot intervient après des années de pertes colossales : la division Reality Labs a perdu près de 80 milliards de dollars depuis 2020. En janvier 2026, Meta a licencié 1 500 employés de cette division, fermé des studios de jeux VR, et mis en « mode maintenance » l'application de fitness Supernatural. Toutefois, il ne faut pas y voir une fermeture totale : avant les licenciements, plus de 15 000 personnes travaillaient dans cette partie de l'organisation.
Au début du mois de février, le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, a déclaré que si une grande partie du pessimisme entourant les ambitions de Meta dans le domaine du métavers était exagérée, les coupes budgétaires chez Reality Labs étaient douloureuses. « Il y a là une réelle raison d'être triste », a-t-il déclaré, soulignant que de nombreux employés avaient travaillé sur des projets que Meta était autrefois impatient de commercialiser.
Andrew Bosworth a admis que la vision de Meta pour Horizon Worlds et la réalité virtuelle était « trop ambitieuse », mais a insisté sur le fait que la société restait engagée dans ce domaine. « Oui, nous avons reculé par rapport à notre niveau le plus élevé, mais nous restons un investisseur très positif dans l'écosystème », a-t-il dit, ajoutant que Meta continuait à investir davantage dans les contenus de réalité virtuelle que n'importe quel concurrent.
Conclusion
Alors que Meta accélère le développement de l'IA et explore de nouvelles sources de revenus, l'entreprise doit relever le double défi de gérer la perception du public et d'atteindre ses objectifs technologiques ambitieux. L'arrivée de ce navire de luxe de 300 millions de dollars, pressenti comme appartenant au PDG de Meta, à quelques rues des bureaux de l'entreprise le jour même où 1 400 employés locaux perdent leur emploi cristallise les tensions.
Cet épisode illustre avec force le fossé qui sépare lopulence des élites technologiques de la réalité économique souvent plus précaire des travailleurs, ce qui explique sans doute pourquoi cette démonstration de richesse a suscité une réaction aussi hostile de la part des résidents.
Par ailleurs, le milliardaire Mark Zuckerberg transforme la main-d'uvre humaine en une variable d'ajustement budgétaire. Pour la première fois, une grande entreprise technologique présente explicitement des suppressions massives d'emplois comme une ligne budgétaire destinée à financer sa course à l'IA. Derrière la brutalité comptable du message, c'est toute une philosophie du travail et du capitalisme algorithmique qui se dévoile.
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