0 0

chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais la décence impose quand même de faire attention après des décisions difficile.Ça me rappelle une fois quand j'étais encore en france (j'avais une vielle Peugeot fiable) voir un reportage avec Carlos Tavares dans une grosse voiture d'une marque autre que Stellantis qui se promene dans ces vignobles au portugal et qui quand le journaliste le questionne sur les rappelles des puretech réponds au journaliste tous sourire que c'est "un probleme pris au sérieux".Ça ma beaucoup marqué a l'époque et m'a incité aussi à partir vivre à Singapour, une grosse ville ou je peux tout faire sans voiture, car je sais que ces machines autrefois symbole de liberté deviennent de plus en plus des prisons (contrôle technique bientôt annuel, crit'air, taxes, de plus en plus irréparable et connecté au cloud propriétaire, bientôt interdite aux vieux...etc).J'en ai conclus que ce type à toujours été plus intéressé par son vignoble que ces bagnoles de merde qu'il vendaitun patron on l'attends justement en 1er dans les phases difficile, a commencer par réduire ces stock options quand la boite va mal, a dormir dans l'usine avec ces salariés quand il faut produire en masse et vite .etc.Le pouvoir implique aussi d'être responsable et coupable.C'est l'une des raisons aussi de mon départ en asie, cette mentalité du « dirigeant exemplaire qui se sacrifie en premier » est beaucoup plus ancrée, institutionnalisée et attendue en Asie (Chine, Singapour, Japon) qu'en Occident.Ren Zhengfei a instauré la wolf culture. À Huawei chaque employé y compris les dirigeants ont un matelas sous son bureau pour travailler et dormir sur place lors des phases critiques de développement. C'est devenu une norme acceptée : le chef ne demande jamais un effort qu'il ne fait pas lui-même.A Singapour on applique une politique stricte: les dirigeants et hauts fonctionnaires sont parmi les mieux payés au monde pour attirer les meilleurs des meilleurs, mais en contrepartie, leurs bonus sont directement indexés sur le PIB et la santé économique du pays. En période de crise (comme lors de la crise financière ou du Covid-19), les ministres et les dirigeants des entreprises d'État (liées à Temasek) sont les premiers à annoncer des baisses de salaire volontaires de 10 à 30 % pour montrer l'exemple.