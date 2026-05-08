La cure de jouvence IA, et dehors les vieux : les employés de Microsoft apprennent les détails du package de retraite volontaire, le dentiste et les lunettes c'est offert pendant 1 an

Microsoft a dévoilé les détails de son premier programme de départ volontaire, proposant aux employés éligibles jusqu'à 39 semaines de salaire de base, une couverture santé entièrement prise en charge pendant un an et le maintien des avantages liés aux actions non acquises. Ce programme « unique », qui concerne environ 7 % des effectifs américains de l'entreprise, s'adresse aux salariés de « Niveau 67 » ou inférieur dont l'âge et l'ancienneté totalisent au moins 70 ans. L'initiative devrait coûter 900 millions de dollars à Microsoft au cours du trimestre en cours, alors que l'entreprise a procédé à plus de 15 000 licenciements l'année dernière et prévoit de continuer à réduire ses effectifs au cours de l'exercice 2027.
Cette annonce des détails du package de départ volontaire intervient alors que Microsoft continue de réduire ses effectifs et intensifie ses investissements dans lintelligence artificielle (IA). En juin 2025, un rapport de Bloomberg révélait déjà que l'entreprise prévoyait de supprimer des milliers d'emplois, notamment dans les équipes de vente, afin de rationaliser ses effectifs dans un contexte d'investissements accrus dans l'IA.
Le jeudi 7 mai 2026, les employés de Microsoft éligibles au tout premier programme de départ volontaire de l'entreprise ont pris connaissance des détails de l'offre, notamment du montant des indemnités en espèces, de la durée de la couverture santé et des conditions d'acquisition des actions attribuées s'ils acceptent l'offre de l'entreprise.
Selon une note interne, les indemnités forfaitaires en espèces varieront entre huit et 39 semaines (soit environ neuf mois) de salaire de base, en fonction du niveau hiérarchique et de l'ancienneté.
Les participants bénéficieraient également d'un accès prolongé, jusqu'à un maximum de cinq ans, à la couverture médicale, dentaire et ophtalmologique de Microsoft, pour eux-mêmes et les personnes à leur charge. Microsoft prendrait entièrement en charge les coûts la première année ; par la suite, les participants paieraient les tarifs COBRA habituels. La couverture pourrait prendre fin plus tôt pour les personnes qui deviennent éligibles au programme fédéral d'assurance maladie Medicare à l'âge de 65 ans.
Les attributions d'actions non acquises continueraient à être acquises pendant six mois après le départ d'un employé, cette période pouvant être prolongée jusqu'à 12 mois pour les personnes ayant au moins 24 ans d'ancienneté chez Microsoft.
Certains employés ayant une plus longue ancienneté et remplissant des critères supplémentaires en matière d'âge et d'ancienneté pourraient bénéficier d'une acquisition progressive continue de toutes les attributions éligibles non encore acquises, selon le calendrier initial.
La note interne indique également que les salariés éligibles disposent d'un délai de 30 jours pour décider s'ils acceptent l'offre. Cependant, il ne semble y avoir aucune restriction quant à ce que les salariés pourraient faire après avoir accepté l'offre, comme par exemple chercher un autre emploi.
Annoncé par l'entreprise le 23 avril dernier, ce programme est une exception dans le secteur des technologies, où les entreprises ont généralement eu recours à des licenciements, à des évaluations de performance plus strictes et à des politiques de retour au bureau pour gérer leurs effectifs. Microsoft a elle-même licencié plus de 15 000 employés l'année dernière et a commencé, en février, à exiger de ses employés de la région de Seattle qu'ils reviennent au bureau trois jours par semaine.
On estime qu'environ 7 % des 125 000 employés de Microsoft aux États-Unis, soit quelque 8 750 personnes, sont éligibles à ce programme, qui s'adresse aux salariés de « Niveau 67 » ou inférieur dont l'âge et l'ancienneté totalisent au moins 70 ans. Microsoft a précisé qu'il s'agissait d'une offre unique.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de Microsoft la semaine de début mai, la directrice financière Amy Hood a indiqué que la société prévoyait d'enregistrer une charge de 900 millions de dollars liée au programme de départs volontaires au cours du trimestre actuel. Elle a également précisé que les effectifs avaient diminué d'une année sur l'autre et qu'ils continueraient de baisser au cours de l'exercice 2027.
Cette politique de réduction des effectifs a déjà provoqué de vives tensions au sein de l'entreprise, notamment dans sa branche gaming. En juillet 2025, l'entreprise a procédé à de nombreux licenciements au sein de sa division Xbox, entraînant la fermeture de studios, l'annulation de jeux et le départ de nombreux développeurs.
Selon plusieurs témoignages internes, Microsoft ferait tout son possible pour remplacer le plus d'emplois possible par des agents IA, malgré les critiques persistantes sur la fiabilité réelle de ces outils. Au sein de Halo Studios, certains employés décrivaient alors un climat de « crise » et une forte inquiétude quant à l'avenir des équipes de développement.
Source : Microsoft
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