La cure de jouvence IA, et dehors les vieux : les employés de Microsoft apprennent les détails du package de retraite volontaire, le dentiste et les lunettes c'est offert pendant 1 an

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mon ancienne boite en France a fait cela aussi, de la préretraite avec un bon package pour faire partir ceux qui ont +58ans.Et du coté des vieux quasi 100% on accepté, la raison n'est pas forcément car ils voulaient partir mais si ils refusent le deal il y'a un risque que ça tourne mal: la boite te fait comprendre qu'elle ne veut plus de toi, si tu reste tu risque dêtre virés/mis au placard et de subir des réformes de retraites du gouvernement.Dans la tech je remarque surtout un entre soit de plus en plus marqué chaque années, je voit de moins en moins de jeune et de vieux, je n'y vois plus que des 30-45ans, c'est encore plus marqué ici à singapour, les jeunes sont pas assez compétent pour pré"tendres aux postes ici tres selectif, et la cadence et trop dur passer un certain age et de toute façon avec le capitale accumulé (plusieurs millions) généralement on part en retraite doré très tôt dans les pays voisins (thailande, malaisie, indonésie...)Il y'a pas mal de résidence et condo pour "retraités" dans ces pays avec la piscine, salle de sport, conciergerie et service gardiennage. En appart ou petite maison.En bord de plage les prix ont pas mal monté en thailkandemais on peut se faire tres plasir dans les terres ou sur des iles peu tourisitique en infonésie (l'avion passe hein on est pas coupé du monde et il y'a des hopitauxc'est d'ailleurs mon plan, j'aimerais bien après 45ans quitté la tech et partir m'installer dans une de ces iles en Indonésie. Une ile volcanique et profiter des sources d'eau chaude, la natation étant le meilleurs pour rester en forme, surtout vieux, avoir une piscine ou un bassin d'eau chaude naturelle et un très bon investissement pour augmenter son espérance de vie en bonne santé.Rien n'est décidé, mais je pense avec ma femme partir sur l'ile de Flores.